Vodstvo in zaposlenih v Cimosu niso zbližali stališč

O samem programu presežnih delavcev je ta čas težko govoriti, saj niso še načeli vprašanja kriterijev. Se pa z vodstvom razlikujejo v stališču, da bi morali vprašanje presežnih delavcev obravnavati na ravni celotnega Cimosa in da bi torej poleg Maribora vključili tudi obrata v Vuzenici in Senožečah, kjer imajo še veliko dela. "Tu je največji problem razumevanja med nami," je priznal Hoge in napovedal, da bodo začeli s postopkom arbitraže pred sodiščem, s čimer bi poskusili zadržati odločitev delodajalca.

Naslednji sestanek bo na vrsti prihodnji teden, v svetu delavcev pa bodo v vsakem primeru sprožili postopek arbitraže, saj si ne morejo dovoliti, da bi zamudili zakonske roke. "Če bo pozneje prišlo do dogovora, bo samo pozitivna stvar," je dodal Hoge.

Sindikati pa so danes predstavili svoje zahteve, kot so izplačilo dopustov in viška ur ter višje odpravnine, je navedel regijski sekretar SkeiaSašo Ristič. Sicer so danes dobili pojasnilo vodstva družbe, da je pri odrejanju dopustov delavcem v mariborskem obratu prišlo do napake, ki jo bodo tudi odpravili.