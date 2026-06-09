Vodstvo Petrola kupuje delnice: za skoraj 74.000 evrov poslov

Največ delnic je kupil izvršni direktor Tomaž Blagotinšek z ožjimi družinskimi člani. 4. junija so namreč nabavili 340 delnic v skupni vrednosti 18.212,80 evra (284 delnic po ceni 53,6 evra in 56 delnic po ceni 53,4 evra), naslednji dan pa še 120 delnic v skupni vrednosti 6360 evrov oziroma po 53 evrov za delnico. Pod črto: posel jih je stal 24.572,8 evra.

Štirje člani vodstva Petrola so v zadnjem času kupili za skoraj 74.000 evrov delnic slovenskega naftnega trgovca, je družba sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Predsednik uprave Sašo Berger in član uprave Jože Smolič sta kupila vsak po 400 delnic. Berger je 27. maja sveženj kupil za 21.200 evrov oziroma 53 evrov za delnico, medtem ko je Smolič slab teden kasneje za delnico odštel 53,8 evra, skupaj pa je to zneslo 21.120 evrov.

Isti dan kot Berger je delnice kupoval tudi delavski direktor Zoran Gračner. Najprej je kupil 105 delnic po 52,8 evra, naslednji dan pa še 25 po ceni 52,4 evra, skupaj je za delnice odštel 6854 evrov.

Največji posamični delničar Petrola je sicer J&T banka s 5.333.200 delnicami. Sledita pa ji Slovenski državni holding s 5.299.220 delnicami in Republika Slovenija s 4.514.105 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba, OTP Banka, Erste Group Bank AG, Vizija Holding, Vizija Holding Ena, Mustand Energy Limited in Perspektiva FT.

Delničarjem Petrola se sicer letos obeta izplačilo dividende v bruto vrednosti 2,5 evra na delnico.