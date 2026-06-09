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Gospodarstvo

Vodstvo Petrola kupuje delnice: za skoraj 74.000 evrov poslov

09. 06. 2026 08.59 pred 52 minutami 2 min branja 4

Avtor:
D.L.
Petrol

Štirje predstavniki vodstva družbe Petrol so nedavno okrepili svoje lastniške deleže v podjetju, za kar so odšteli skupaj skoraj 74.000 evrov. Podatki o opravljenih poslih so že objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Štirje člani vodstva Petrola so v zadnjem času kupili za skoraj 74.000 evrov delnic slovenskega naftnega trgovca, je družba sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Največ delnic je kupil izvršni direktor Tomaž Blagotinšek z ožjimi družinskimi člani. 4. junija so namreč nabavili 340 delnic v skupni vrednosti 18.212,80 evra (284 delnic po ceni 53,6 evra in 56 delnic po ceni 53,4 evra), naslednji dan pa še 120 delnic v skupni vrednosti 6360 evrov oziroma po 53 evrov za delnico. Pod črto: posel jih je stal 24.572,8 evra.

Sašo Berger
Sašo Berger
FOTO: Damjan Žibert

Predsednik uprave Sašo Berger in član uprave Jože Smolič sta kupila vsak po 400 delnic. Berger je 27. maja sveženj kupil za 21.200 evrov oziroma 53 evrov za delnico, medtem ko je Smolič slab teden kasneje za delnico odštel 53,8 evra, skupaj pa je to zneslo 21.120 evrov.

Isti dan kot Berger je delnice kupoval tudi delavski direktor Zoran Gračner. Najprej je kupil 105 delnic po 52,8 evra, naslednji dan pa še 25 po ceni 52,4 evra, skupaj je za delnice odštel 6854 evrov.

Največji posamični delničar Petrola je sicer J&T banka s 5.333.200 delnicami. Sledita pa ji Slovenski državni holding s 5.299.220 delnicami in Republika Slovenija s 4.514.105 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba, OTP Banka, Erste Group Bank AG, Vizija Holding, Vizija Holding Ena, Mustand Energy Limited in Perspektiva FT.

Delničarjem Petrola se sicer letos obeta izplačilo dividende v bruto vrednosti 2,5 evra na delnico.

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Razlagalnik

Dividenda je del dobička gospodarske družbe, ki se razdeli med njene delničarje. Ko podjetje posluje uspešno in ustvari presežek sredstev, se uprava in nadzorni svet odločita, kolikšen del tega dobička bosta izplačala lastnikom delnic. Izplačilo dividend je eden od načinov, kako podjetja nagrajujejo vlagatelje za njihovo kapitalsko naložbo, običajno pa se izplačujejo v denarju na podlagi števila delnic, ki jih posamezni delničar poseduje.

Ljubljanska borza je osrednja slovenska institucija za organizirano trgovanje s finančnimi instrumenti, kot so delnice in obveznice. Njena glavna naloga je zagotavljanje preglednega, varnega in učinkovitega trga, kjer se srečujejo ponudba in povpraševanje po vrednostnih papirjih. S tem omogoča podjetjem dostop do svežega kapitala za razvoj, vlagateljem pa nudi prostor za naložbe in trgovanje, hkrati pa zagotavlja javno objavo pomembnih informacij o poslovanju borznih družb, kar povečuje zaupanje v kapitalski trg.

Kupovanje delnic s strani članov uprave ali vodstva podjetja se v finančni javnosti pogosto interpretira kot znak zaupanja v prihodnje poslovanje in stabilnost družbe. Ker so ti posamezniki najbolje seznanjeni z notranjimi procesi, strategijami in potencialnimi tveganji podjetja, njihov nakup delnic z lastnimi sredstvi investitorjem pošilja signal, da verjamejo v rast vrednosti podjetja. Takšne transakcije morajo biti zaradi transparentnosti in preprečevanja zlorab notranjih informacij vedno javno razkrite.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Petrol delnice ljubljanska borza uprava dividende

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KOMENTARJI4

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kr en 123
09. 06. 2026 10.37
Saj to je dobra novica..
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0 0
4krogci
09. 06. 2026 10.37
se spomnete vizjaka kako je ob pravem casu pokupval delnice? no sedaj se isto dogaja....pricakujte v roku meseca sprostitev cen goriva...in posledicno hop nazaj v nebo!!!
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+1
1 0
KatiFafi
09. 06. 2026 10.10
Kaki reveži smo v Slo. 74000eur se šteje že za celo dramo.
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+2
3 1
4krogci
09. 06. 2026 10.38
ni fora znesek....fora je da tisti pri koritu vedo kaj se bo hmalu zgodilo in pokupujejo da bodo lepo zasluzli!
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0 0
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