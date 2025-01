Vodstvo Volkswagna si bo do 2030 plače znižalo za 300 milijonov evrov

Volkswagen se je zaradi trenutnih zahtevnih razmer v evropski avtomobilski panogi, pritiska kitajske konkurence na področju električnih avtomobilov in prepočasnega prilagajanja na spremembe na avtomobilskem trgu znašel v poslovnih težavah. Vodstvo je tako za povrnitev konkurenčnosti napovedalo poslovno prestrukturiranje in spremembe v desetletja starem poslovnem modelu, ki zaposlenim ponuja številne ugodnosti in stabilnost zaposlitve.

To je sprožilo nezadovoljstvo zaposlenih in tudi stavke, vodstvo in predstavniki sindikata IG Metall pa so zagnali večtedenska maratonska pogajanja, ki so se sklenila 20. decembra. Izplen pogajanj je, da Volkswagnovih tovarn v Nemčiji sicer ne bi zapirali, bodo pa v koncernu na nemških tleh število zaposlenih do 2030 zmanjšali za 35.000. Trenutno sicer Volkswagen zaposluje okoli 130.000 oseb.

S tem in drugimi ukrepi za optimizacijo stroškov naj bi Volkswagen privarčeval 1,5 milijarde evrov letno.