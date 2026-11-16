Vohunska afera, Rubio in upor v Silicijevi dolini: 'Vrnite Jensena'

Še pred nekaj dnevi se je zdelo, da je kariera enega najvplivnejših ljudi v tehnološki industriji končana. Zdaj pa Jensen Huang, soustanovitelj Nvidie in njen izvršni direktor vse od ustanovitve leta 1993, po poročanju Financial Timesa s svojimi zaupniki že razpravlja o možnosti vrnitve. Njegovi podporniki naj bi v Silicijevi dolini ustanavljali nekakšen krizni štab, katerega naloga bi bila prepričati upravni odbor Nvidie, naj Huangu omogoči vrnitev. Pritisk naj bi izvajali tudi na predstavnike Bele hiše. Pobuda se ne omejuje na ozek krog direktorjev. Za Huangovo vrnitev so se zavzeli tudi zaposleni in vlagatelji. Spletno peticijo je po navedbah medijev podprlo več kot 100.000 ljudi, med njimi Elon Musk, ki opozarja, da bi lahko Nvidia brez Huanga izgubila pomembne poslovne dogovore. Huang je namreč slovel po tem, da je ključne odnose z dobavitelji in partnerji vzdrževal osebno. Njegovi podporniki opozarjajo, da nekateri dogovori niso temeljili zgolj na pogodbah, temveč tudi na zaupanju, ki ga je gradil več desetletij.

Kako je v zgodbo vstopil Marco Rubio?

Huangov odstop ni povezan zgolj z njegovim zasebnim življenjem. Po poročanju Washington Posta in drugih ameriških medijev je imel pri razkritju domnevnih varnostnih tveganj pomembno vlogo ameriški državni sekretar Marco Rubio. Rubio naj bi predsednika Donalda Trumpa na podlagi obveščevalnih informacij opozoril na Huangovo razmerje z Alice Huang, žensko, za katero ameriške obveščevalne službe sumijo, da je povezana s kitajskimi obveščevalci. Po enem od medijskih poročil naj bi Rubio ugotovitve obveščevalcev predstavil v ostrejšem tonu, kot so bile zapisane v prvotnem poročilu Cie. Te navedbe niso neodvisno potrjene, odpirajo pa vprašanje, ali je bil Huangov padec povezan tudi s političnim spopadom glede ameriške tehnološke politike. Huang je bil namreč eden najglasnejših zagovornikov možnosti, da ameriška podjetja napredne čipe za umetno inteligenco še naprej prodajajo tudi kitajskim kupcem. Njegovi nasprotniki v Washingtonu menijo, da takšna trgovina Kitajski omogoča dostop do tehnologije, pomembne za vojaški in obveščevalni razvoj. Med zagovorniki strožjih omejitev je tudi republikanski senator Jim Banks, ki je po izbruhu afere pozval k odpravi vrzeli v nadzoru izvoza.

Jensen Huang FOTO: AP

Ženska v središču afere in milijarde dolarjev vredni čipi

V središču zgodbe je Alice Huang, nekdanja vodilna predstavnica singapurskega podjetja Megaspeed International, ki se ukvarja z infrastrukturo za računalništvo v oblaku. Po poročanju ameriških medijev je bilo podjetje povezano z obsežnimi nakupi Nvidiinih čipov in strežnikov. Preiskovalci preverjajo, ali so nekateri izdelki oziroma računalniške zmogljivosti prek posrednikov postali dostopni kitajskim podjetjem kljub ameriškim izvoznim omejitvam. Finančni podatki, ki jih je pregledal Reuters, kažejo, da se je premoženje Megaspeeda med letoma 2023 in 2024 povečalo s približno 33 milijonov na tri milijarde dolarjev. Singapurske oblasti so že leta 2025 začele preiskovati domnevne nepravilnosti pri poslovanju podjetij, povezanih z nakupi računalniške opreme. Megaspeed očitke o nezakonitem poslovanju zavrača in zatrjuje, da spoštuje veljavno zakonodajo. Podjetje je sporočilo tudi, da je Alice Huang iz njega odšla avgusta 2025. Razmerje med Jensenom in Alice Huang je postalo predmet pozornosti ameriških obveščevalnih služb zaradi suma, da bi lahko predstavljalo varnostno tveganje.

Trump ga je branil, njegovi ministri pa zahtevajo spremembe

Zanimiva je tudi razdeljenost znotraj ameriške administracije. Trump je po prvih razkritjih Huanga javno označil za častnega človeka in povedal, da mu je ta zagotovil, da ni vedel za domnevne povezave Alice Huang s kitajskimi obveščevalci. Po drugi strani je ameriški finančni minister Scott Bessent po Huangovem odstopu zahteval obsežne spremembe v vodstvu Nvidie. Prav zato je vprašanje, ali bodo Huangovi zavezniki uspeli pridobiti podporo Bele hiše, pomemben del prizadevanj za njegovo vrnitev.

Nvidia FOTO: AP

Nvidia brez človeka, ki je podjetje vodil 33 let