Vojna v Iranu že zvišuje cene pri nas

Vlada je ta teden trošarine na dizel in kurilno olje znižala na 33 centov na liter, kar je najnižja raven, ki jo še dopušča evropska zakonodaja. Nekaj dni prej je začasno ukinila tudi okoljsko dajatev na vsa pogonska goriva in kurilno olje. To v praksi pomeni, da bodo prihodnje spremembe cen goriv v veliki meri odvisne predvsem od dogajanja na svetovnih trgih.

Po napovedih naj bi se bencin izven avtocest v torek podražil le za nekaj centov – liter naj bi stal okoli 1,59 evra, pri čemer je zaradi nove tedenske metodologije in še vedno precej negotovega okolja ta ocena nekoliko manj predvidljiva. Občutneje pa naj bi se podražila dizel in kurilno olje, tudi do 10 centov na liter.

Za voznike to pomeni, da bi jih lahko poln 50-litrski rezervoar dizla stal od štiri do pet evrov več kot danes, če se cena približa 1,80 evra za liter, kar pomeni, da bi liter goriva lahko postal najdražji po juliju 2022.