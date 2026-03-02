Vojna v Iranu znižuje borzne tečaje in dviga ceno plina v Evropi

Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 se je do okoli 10. ure znižal za 2,13 odstotka.

Na borzi v Frankfurtu je indeks DAX doslej izgubil 2,00 odstotka vrednosti. V Parizu indeks CAC 40 beleži 1,92-odstotni padec, v Londonu pa indeks FTSE 100 1,03-odstotnega.

"Tečaji se znižujejo, a o paniki ne moremo govoriti," je povedal analitik v banki Consorsbank iz Frankfurta Jochen Stanzl. Vlagatelji po njegovih besedah pričakujejo, da konflikt ne bo trajal dolgo.

Znižuje se tudi tečaj evra v razmerju do dolarja. Na borzi v Frankfurtu je bilo treba okoli 10. ure za en evro odšteti 1,1713 dolarja, kar je 1,02 centa manj kot v petek zvečer. Evropska centralna banka je v petek določila referenčni tečaj evra pri 1,1805 dolarja.