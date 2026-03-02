Naslovnica
Gospodarstvo

Vojna v Iranu znižuje borzne tečaje in dviga ceno plina v Evropi

Frankfurt, 02. 03. 2026 10.26 pred 2 urama 2 min branja 25

Avtor:
STA D.L.
Borza

Tečaji vrednostnih papirjev na pomembnejših borzah v Evropi se krepko znižujejo. V odzivu na napad ZDA in Izraela na Iran so se cene nafte krepko zvišale in vlagatelji selijo sredstva v varnejše naložbe, kot je denimo zlato.

Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 se je do okoli 10. ure znižal za 2,13 odstotka.

Na borzi v Frankfurtu je indeks DAX doslej izgubil 2,00 odstotka vrednosti. V Parizu indeks CAC 40 beleži 1,92-odstotni padec, v Londonu pa indeks FTSE 100 1,03-odstotnega.

"Tečaji se znižujejo, a o paniki ne moremo govoriti," je povedal analitik v banki Consorsbank iz Frankfurta Jochen Stanzl. Vlagatelji po njegovih besedah pričakujejo, da konflikt ne bo trajal dolgo.

Znižuje se tudi tečaj evra v razmerju do dolarja. Na borzi v Frankfurtu je bilo treba okoli 10. ure za en evro odšteti 1,1713 dolarja, kar je 1,02 centa manj kot v petek zvečer. Evropska centralna banka je v petek določila referenčni tečaj evra pri 1,1805 dolarja.

Borza v Pakistanu
Borza v Pakistanu
FOTO: AP

Azija

Tudi v Aziji so se danes borzni indeksi večinoma krepko znižali. Indeks tokijske borze Nikkei 225 se je znižal za 1,35 odstotka. V Hongkongu je indeks Hang Seng izgubil 2,14 odstotka vrednosti, v Šanghaju pa je indeks Shanghai Composite celo pridobil 0,47 odstotka. V Seulu se je indeks Kospi znižal za 1,00 odstotka, v Singapurju indeks STI za 2,34 odstotka in na Tajvanu indeks TSEC za 0,90 odstotka. Indeks avstralske borze All Ordinaries je izgubil 0,05 odstotka.

Konflikt v Iranu zvišal evropske cene plina

Cene zemeljskega plina v Evropi so se danes ob začetku borznega trgovanja zvišale za več kot 20 odstotkov. Vlagatelje skrbi, da bo vojna v Iranu zmanjšala dobavo v Perzijskem zalivu, zlasti izvoz iz Katarja.

S terminskimi pogodbami za dobavo v aprilu so zjutraj na vozlišču TTF na Nizozemskem trgovali po približno 470 dolarjev za 1000 kubičnih metrov oziroma po 38,67 evra za megavatno uro plina.

Cene plina v Evropi so na najvišji ravni od konca januarja.

gospodarstvo borze plin iran

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GMajky
02. 03. 2026 12.58
fon der lajna je kriva za vso nastalo situacijo!!! neizvoljena s strani ljudstva, dela skodo ljudstvu!!! sama ne bo obcutila vseh podrazitev, je financno preskrbljena!!! banda izdajalska!!!
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
02. 03. 2026 12.54
Res sem ponosen,da SDS podpira Epstein koalicijo.
Odgovori
0 0
Blue Dream
02. 03. 2026 12.18
Naši ZDA "prijatelji" nam samo škodujejo
Odgovori
+2
2 0
nekaj brezveze
02. 03. 2026 11.51
Eu bo Rusijo na kolenih prosila za plin..
Odgovori
+7
7 0
Virtualixis
02. 03. 2026 12.54
Strel v koleno. Smo si sami zaprli vrata. Prepozno. Da o tem kako nasi vrli EU "voditelji" oz Epstein razred hujska rajo v potencialno vojno z nasimi slovanskimi brati in sestrami na vzhodu raje ne izgubljam besed.
Odgovori
0 0
PandaBear
02. 03. 2026 11.48
lol... nič se ne bo zgodilo hormož je glavni za kitajsko, torej iransko zaveznico tako kot rusijo. Trumpov manever je bil za razliko od ostalih pameten. Kompleten BRICS je v šahu oz. se bojo med sabo uničili...
Odgovori
-3
0 3
Sashp13
02. 03. 2026 12.17
Hahaha sej neves kaj govoris. 20% ali 20 milionov sodckov dnevno gre skozi
Odgovori
0 0
suleol
02. 03. 2026 11.45
sej to je cilj ameriki, prvo so nas z rusi skregal, zdele pa se tlee ergente bomo tako kupovalinsamo od amerike po njihovih cenah seveda
Odgovori
+1
2 1
Virtualixis
02. 03. 2026 12.59
Ja, epstein razred igra dvojno igro. Na vrhu "to-do" je pa skregat ruse in kitajce. EU bi lahko bila veliko pametnejsa kot pa da kleceplazimo za imperijem v zatonu.
Odgovori
0 0
Pajki
02. 03. 2026 11.41
Zlato bo naslednje leto 200 eur/g. Ni variante, da pade. Politika, ameriski dolg, fiat valute padajo… ni variante, da gre zlato dol. Kupite, ne ubadajte se s pokojninskimi skladi in pd, tam vam samo stroske nabijajo, pa 1-2% donose zagotavljajo, ne finacirajte jim njihovih sluzb, financirajte sebe
Odgovori
+1
1 0
deny-p
02. 03. 2026 11.40
A ni bilo to predvidlivo...???
Odgovori
+1
1 0
zurc
02. 03. 2026 11.29
lepo so zrihtali prvo prepoved trgovanje z rusko nafto zdaj pa konflikt z tistim virom ki je preostal evropi ,pripravimo se na goriva okoli 3 evre liter ,pa če bo dovolj! Pa še kako je orban imel prav!
Odgovori
+1
2 1
PandaBear
02. 03. 2026 11.48
žal ne funkcionirajo zadeve tako...
Odgovori
+0
1 1
Slovenska pomlad
02. 03. 2026 11.11
Epstein koalicija na delu.
Odgovori
+6
7 1
progresivnidaveknastanovanja
02. 03. 2026 11.30
tud pr nas jih je nepridiprav razkrinkal pa mu je SSvoboda s prijavami ukinila ig in x profil. Zafurano in skorumpirano vse. Vrnimo jim, prijavimo vse njihov vsebine na vseh profilih da lažejo in zavajajo, kar tako ali tako.
Odgovori
+3
4 1
Uporabnik1888402
02. 03. 2026 11.02
Zdaj bo Iran narekoval ritem...
Odgovori
+4
7 3
Free Izrael
02. 03. 2026 10.57
Takoj po jeklenko ali dve...
Odgovori
+4
4 0
Rafael Kramar
02. 03. 2026 10.50
I❤️Trump!
Odgovori
-11
3 14
HitraVeverca
02. 03. 2026 11.20
Dajmo starostno mejo za komentiranje 18+... ker iz takšnih dogodkov se ne dela norce..
Odgovori
+3
5 2
FreedomMan
02. 03. 2026 11.22
Pošlji mu otroke, če niso prestari
Odgovori
+3
3 0
Renee Nicole Good v spomin
02. 03. 2026 10.50
in so razni animali castrirani in zukrije krulili kako plin ni problem v eu...naj gredo to sedaj povedat v Katar...pa s vonderlajdro po kolenih v Moskvo fehtat plin....
Odgovori
+6
7 1
FreedomMan
02. 03. 2026 10.36
Celo mnogi eu simpatizerji cionistov, pedofilov in satanistov jim ploskajo... glas za desnico na volitvah je glas za epsteinovce!
Odgovori
+7
10 3
FreedomMan
02. 03. 2026 10.35
Bravo trump, make srednji razred sirotinja again.
Odgovori
+10
12 2
bibaleze
