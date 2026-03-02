Vojna v Iranu znižuje borzne tečaje in dviga ceno plina v Evropi

Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 se je do okoli 10. ure znižal za 2,13 odstotka.
Na borzi v Frankfurtu je indeks DAX doslej izgubil 2,00 odstotka vrednosti. V Parizu indeks CAC 40 beleži 1,92-odstotni padec, v Londonu pa indeks FTSE 100 1,03-odstotnega.
"Tečaji se znižujejo, a o paniki ne moremo govoriti," je povedal analitik v banki Consorsbank iz Frankfurta Jochen Stanzl. Vlagatelji po njegovih besedah pričakujejo, da konflikt ne bo trajal dolgo.
Znižuje se tudi tečaj evra v razmerju do dolarja. Na borzi v Frankfurtu je bilo treba okoli 10. ure za en evro odšteti 1,1713 dolarja, kar je 1,02 centa manj kot v petek zvečer. Evropska centralna banka je v petek določila referenčni tečaj evra pri 1,1805 dolarja.
Azija
Tudi v Aziji so se danes borzni indeksi večinoma krepko znižali. Indeks tokijske borze Nikkei 225 se je znižal za 1,35 odstotka. V Hongkongu je indeks Hang Seng izgubil 2,14 odstotka vrednosti, v Šanghaju pa je indeks Shanghai Composite celo pridobil 0,47 odstotka. V Seulu se je indeks Kospi znižal za 1,00 odstotka, v Singapurju indeks STI za 2,34 odstotka in na Tajvanu indeks TSEC za 0,90 odstotka. Indeks avstralske borze All Ordinaries je izgubil 0,05 odstotka.
Konflikt v Iranu zvišal evropske cene plina
Cene zemeljskega plina v Evropi so se danes ob začetku borznega trgovanja zvišale za več kot 20 odstotkov. Vlagatelje skrbi, da bo vojna v Iranu zmanjšala dobavo v Perzijskem zalivu, zlasti izvoz iz Katarja.
S terminskimi pogodbami za dobavo v aprilu so zjutraj na vozlišču TTF na Nizozemskem trgovali po približno 470 dolarjev za 1000 kubičnih metrov oziroma po 38,67 evra za megavatno uro plina.
Cene plina v Evropi so na najvišji ravni od konca januarja.
