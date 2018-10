Vojna za prevlado na slovenskih železnicah, ki obračajo milijone evrov

Silvu Berdajsu, ki ga je Slovenija spoznala predvsem po vulgarnih grožnjah, naj bi uspelo zadati odločilni udarec stanovskemu kolegu Albertu Pavliču in prevzeti velik del članstva sindikata železničarjev Slovenije. Zakaj je to pomembno za vse nas? Železnice so namreč lahko tudi veliko politično orožje. Tisti, ki obvladuje vse železniške sindikate, obvladuje tudi vladajočo politiko.

VEČ VIDEOVSEBIN 06:03 Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Albertom Pavličem o boju za sindikate SŽ 04:20 Iz 24UR ZVEČER: Vojna za prevlado na slovenskih železnicah