Vokswagnov načrt: bencin in dizel za bogate, elektrika za množice

Avtomobilska prihodnost, ki jo opisuje Volkswagen. Kupec majhnega in cenovno dostopnega avtomobila bi se lahko čez nekaj let skoraj samoumevno vozil na elektriko. Kupec dragega športnega avtomobila pa bi še vedno lahko natočil bencin, zagnal motor in poslušal njegov zvok. Motor z notranjim zgorevanjem torej ne bi nujno izginil. Postal bi bolj ekskluziven.
Takšno smer je v pogovoru za nemški Auto Motor und Sport nakazal član uprave Volkswagnovega koncerna za razvoj Werner Tietz.
V velikih evropskih množičnih segmentih dolgoročno pričakuje umikanje bencinskih in dizelskih motorjev. V premiumskem in luksuznem delu trga pa vidi prostor za njihov obstanek, zlasti pri avtomobilih, pri katerih motor ni zgolj način pogona, ampak del njihove identitete.
Zakaj bi bencinski motor najprej izginil iz poceni avtomobilov?
Na prvi pogled bi pričakovali nasprotno. Električni avtomobili so bili dolgo dragi. Kupovali so jih predvsem premožnejši kupci in tehnološki navdušenci, medtem ko je preprost bencinski avtomobil predstavljal cenovno dostopno rešitev za množice.
Toda ekonomika se spreminja. Vedno strožji okoljski in emisijski predpisi pomenijo, da postaja razvoj klasičnega motorja z notranjim zgorevanjem in vseh sistemov, potrebnih za čiščenje njegovih izpušnih plinov, tehnično zahtevnejši in dražji.
Pri avtomobilu za približno 20.000 evrov je lahko dodatnih tisoč ali dva tisoč evrov proizvodnih stroškov zelo pomembnih, pri športnem avtomobilu s šestmestno ceno pa precej manj.
In prav tu bi lahko nastala velika sprememba. Električni pogon bi lahko postal cenovno bplj smiselna množična tehnologija, motor z notranjim zgorevanjem pa tehnologija, katere dodatne stroške bodo pripravljeni plačevati predvsem kupci dražjih avtomobilov.
Obstaja pa po mnenju poznavalcev še en razlog. Kupec majhnega mestnega avtomobila motor večinoma potrebuje zato, da ga avtomobil pripelje od ene točke do druge. Pri mnogih športnih avtomobilih pa je motor del razloga za nakup avtomobila.
Tietz zato posebej govori o "ikoničnih modelih", ki oblikujejo identiteto posamezne znamke. Avtomobilov konkretno ne imenuje, toda znotraj skupine Volkswagen ni težko najti kandidatov. Najbolj očiten je Porsche 911. Porsche je svojo strategijo že tudi prilagodil počasnejšemu prehodu na popolnoma električne avtomobile.
Cayenne in Panamera naj bi bila z motorji z notranjim zgorevanjem in priključnohibridnimi pogoni na voljo še globoko v 30. leta tega stoletja. Porschejev prvi mož Michael Leiters pa je junija dejal, da povsem električnega Porscheja 911 ne bo. Namesto tega ima pomembno vlogo v prihodnosti modela novi zmogljivi hibridni pogon.
Porsche se s tem ne odpoveduje elektrifikaciji, vendar pa pri modelih, pri katerih je klasični pogonski sklop pomemben del njihove identitete, električni avtomobil ni več predstavljen kot edini možni končni cilj.
Volkswagen medtem stavi na majhne električne avtomobile. V Evropi se je število naročil za povsem električne avtomobile koncerna v primerjavi s koncem leta 2025 povečalo za več kot 50 odstotkov. Baterijski električni avtomobili predstavljajo že več kot 30 odstotkov Volkswagnove knjige naročil.
Posebej pomembna je nova družina manjših električnih avtomobilov, v katero sodijo Volkswagen ID. Polo, Škoda Epiq in Cupra Raval. Prav takšni avtomobili kažejo, kam bi se lahko premaknil množični evropski trg.
Segment, v katerem so danes povsem običajni bencinski Polo, Golf, T-Roc in njim primerljivi avtomobili, bi se lahko postopoma vse bolj nagibal k električnemu pogonu.
Tietz sicer opozarja na velike regionalne razlike. Kitajski trg se hitro premika proti električnim avtomobilom in vozilom z električnim pogonom ter podaljševalnikom dosega. V ZDA imajo klasični motorji z notranjim zgorevanjem in priključni hibridi še vedno bistveno večjo vlogo. Avtomobil, ki ga razvijejo v Wolfsburgu, mora biti zato pripravljen za več različnih avtomobilskih svetov.
To je tudi razlog, zakaj Volkswagen ne govori več preprosto o enem pogonu, ki bo v nekaj letih nadomestil vse druge. Modelov oziroma različic naj bi bilo manj, posamezne znamke pa naj bi si delile več tehnologije. To pomeni skupne platforme, elektronske sisteme in pogonske komponente, kjer je to mogoče. Toda pogoni bodo še vedno prilagojeni posameznim trgom in kupcem.
Če bo evropski trg množično prešel na električne avtomobile, bo temu sledila evropska proizvodnja. Če bodo ameriški kupci še vedno želeli bencinske avtomobile in priključne hibride, bo moral Volkswagen ponuditi tudi te.
In če bodo kupci športnih in luksuznih avtomobilov pripravljeni plačati visoko ceno za ohranitev klasičnega motorja, ga bodo proizvajalci razvijali naprej.
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