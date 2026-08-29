Vokswagnov načrt: bencin in dizel za bogate, elektrika za množice

Avtomobilska prihodnost, ki jo opisuje Volkswagen. Kupec majhnega in cenovno dostopnega avtomobila bi se lahko čez nekaj let skoraj samoumevno vozil na elektriko. Kupec dragega športnega avtomobila pa bi še vedno lahko natočil bencin, zagnal motor in poslušal njegov zvok. Motor z notranjim zgorevanjem torej ne bi nujno izginil. Postal bi bolj ekskluziven.

Takšno smer je v pogovoru za nemški Auto Motor und Sport nakazal član uprave Volkswagnovega koncerna za razvoj Werner Tietz.

V velikih evropskih množičnih segmentih dolgoročno pričakuje umikanje bencinskih in dizelskih motorjev. V premiumskem in luksuznem delu trga pa vidi prostor za njihov obstanek, zlasti pri avtomobilih, pri katerih motor ni zgolj način pogona, ampak del njihove identitete.

Zakaj bi bencinski motor najprej izginil iz poceni avtomobilov?

Na prvi pogled bi pričakovali nasprotno. Električni avtomobili so bili dolgo dragi. Kupovali so jih predvsem premožnejši kupci in tehnološki navdušenci, medtem ko je preprost bencinski avtomobil predstavljal cenovno dostopno rešitev za množice.

Toda ekonomika se spreminja. Vedno strožji okoljski in emisijski predpisi pomenijo, da postaja razvoj klasičnega motorja z notranjim zgorevanjem in vseh sistemov, potrebnih za čiščenje njegovih izpušnih plinov, tehnično zahtevnejši in dražji.

Pri avtomobilu za približno 20.000 evrov je lahko dodatnih tisoč ali dva tisoč evrov proizvodnih stroškov zelo pomembnih, pri športnem avtomobilu s šestmestno ceno pa precej manj.

In prav tu bi lahko nastala velika sprememba. Električni pogon bi lahko postal cenovno bplj smiselna množična tehnologija, motor z notranjim zgorevanjem pa tehnologija, katere dodatne stroške bodo pripravljeni plačevati predvsem kupci dražjih avtomobilov.