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Gospodarstvo

Vokswagnov načrt: bencin in dizel za bogate, elektrika za množice

Berlin, 29. 08. 2026 16.50 pred 1 uro 4 min branja 22

Avtor:
N.Š.
Avtomobilska industrija

Motor z notranjim zgorevanjem pri Volkswagnu vendarle še nima napisane osmrtnice. Toda njegova prihodnost bo morda precej drugačna od sedanjosti. Razvojni šef koncerna Werner Tietz pričakuje, da se bodo bencinski in dizelski motorji v Evropi dolgoročno umikali predvsem iz množičnih segmentov, medtem ko bodo pri prestižnih in kultnih avtomobilih lahko preživeli bistveno dlje. Razlog ni samo nostalgija po zvoku motorja – vedno strožji predpisi lahko klasičen pogon pri poceni avtomobilih naredijo preprosto predrag. Pri Porscheju za več kot 100.000 evrov je računica povsem drugačna.

Avtomobilska prihodnost, ki jo opisuje Volkswagen. Kupec majhnega in cenovno dostopnega avtomobila bi se lahko čez nekaj let skoraj samoumevno vozil na elektriko. Kupec dragega športnega avtomobila pa bi še vedno lahko natočil bencin, zagnal motor in poslušal njegov zvok. Motor z notranjim zgorevanjem torej ne bi nujno izginil. Postal bi bolj ekskluziven.

Takšno smer je v pogovoru za nemški Auto Motor und Sport nakazal član uprave Volkswagnovega koncerna za razvoj Werner Tietz.

V velikih evropskih množičnih segmentih dolgoročno pričakuje umikanje bencinskih in dizelskih motorjev. V premiumskem in luksuznem delu trga pa vidi prostor za njihov obstanek, zlasti pri avtomobilih, pri katerih motor ni zgolj način pogona, ampak del njihove identitete.

Zakaj bi bencinski motor najprej izginil iz poceni avtomobilov?

Na prvi pogled bi pričakovali nasprotno. Električni avtomobili so bili dolgo dragi. Kupovali so jih predvsem premožnejši kupci in tehnološki navdušenci, medtem ko je preprost bencinski avtomobil predstavljal cenovno dostopno rešitev za množice.

Toda ekonomika se spreminja. Vedno strožji okoljski in emisijski predpisi pomenijo, da postaja razvoj klasičnega motorja z notranjim zgorevanjem in vseh sistemov, potrebnih za čiščenje njegovih izpušnih plinov, tehnično zahtevnejši in dražji.

Pri avtomobilu za približno 20.000 evrov je lahko dodatnih tisoč ali dva tisoč evrov proizvodnih stroškov zelo pomembnih, pri športnem avtomobilu s šestmestno ceno pa precej manj.

In prav tu bi lahko nastala velika sprememba. Električni pogon bi lahko postal cenovno bplj smiselna množična tehnologija, motor z notranjim zgorevanjem pa tehnologija, katere dodatne stroške bodo pripravljeni plačevati predvsem kupci dražjih avtomobilov.

Porsche
Porsche
FOTO: Shutterstock

Obstaja pa po mnenju poznavalcev še en razlog. Kupec majhnega mestnega avtomobila motor večinoma potrebuje zato, da ga avtomobil pripelje od ene točke do druge. Pri mnogih športnih avtomobilih pa je motor del razloga za nakup avtomobila.

Tietz zato posebej govori o "ikoničnih modelih", ki oblikujejo identiteto posamezne znamke. Avtomobilov konkretno ne imenuje, toda znotraj skupine Volkswagen ni težko najti kandidatov. Najbolj očiten je Porsche 911. Porsche je svojo strategijo že tudi prilagodil počasnejšemu prehodu na popolnoma električne avtomobile.

Cayenne in Panamera naj bi bila z motorji z notranjim zgorevanjem in priključnohibridnimi pogoni na voljo še globoko v 30. leta tega stoletja. Porschejev prvi mož Michael Leiters pa je junija dejal, da povsem električnega Porscheja 911 ne bo. Namesto tega ima pomembno vlogo v prihodnosti modela novi zmogljivi hibridni pogon.

Porsche se s tem ne odpoveduje elektrifikaciji, vendar pa pri modelih, pri katerih je klasični pogonski sklop pomemben del njihove identitete, električni avtomobil ni več predstavljen kot edini možni končni cilj.

Volkswagen medtem stavi na majhne električne avtomobile. V Evropi se je število naročil za povsem električne avtomobile koncerna v primerjavi s koncem leta 2025 povečalo za več kot 50 odstotkov. Baterijski električni avtomobili predstavljajo že več kot 30 odstotkov Volkswagnove knjige naročil.

Posebej pomembna je nova družina manjših električnih avtomobilov, v katero sodijo Volkswagen ID. Polo, Škoda Epiq in Cupra Raval. Prav takšni avtomobili kažejo, kam bi se lahko premaknil množični evropski trg.

Segment, v katerem so danes povsem običajni bencinski Polo, Golf, T-Roc in njim primerljivi avtomobili, bi se lahko postopoma vse bolj nagibal k električnemu pogonu.

Tietz sicer opozarja na velike regionalne razlike. Kitajski trg se hitro premika proti električnim avtomobilom in vozilom z električnim pogonom ter podaljševalnikom dosega. V ZDA imajo klasični motorji z notranjim zgorevanjem in priključni hibridi še vedno bistveno večjo vlogo. Avtomobil, ki ga razvijejo v Wolfsburgu, mora biti zato pripravljen za več različnih avtomobilskih svetov.

To je tudi razlog, zakaj Volkswagen ne govori več preprosto o enem pogonu, ki bo v nekaj letih nadomestil vse druge. Modelov oziroma različic naj bi bilo manj, posamezne znamke pa naj bi si delile več tehnologije. To pomeni skupne platforme, elektronske sisteme in pogonske komponente, kjer je to mogoče. Toda pogoni bodo še vedno prilagojeni posameznim trgom in kupcem.

Če bo evropski trg množično prešel na električne avtomobile, bo temu sledila evropska proizvodnja. Če bodo ameriški kupci še vedno želeli bencinske avtomobile in priključne hibride, bo moral Volkswagen ponuditi tudi te.

In če bodo kupci športnih in luksuznih avtomobilov pripravljeni plačati visoko ceno za ohranitev klasičnega motorja, ga bodo proizvajalci razvijali naprej.

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KOMENTARJI22

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biggie33
29. 08. 2026 18.28
Vi kar kupujte te nagravzne električne avte, jaz si bom pa eno alfo giulio privoščil..
Odgovori
0 0
txoxnxy
29. 08. 2026 18.24
Povedano drugače ob nakupu 5 literskega dizlaša dobiš še električno kripo gratis .
Odgovori
+1
1 0
Hribovito2020
29. 08. 2026 18.16
Tukaj je še veliko neznank in propagande
Odgovori
0 0
stylo
29. 08. 2026 18.10
Podobno luxus taktiko je probal mercedes,pol pa je opazil da folk hoce bencin pa dizl
Odgovori
+3
4 1
Hani Vajk
29. 08. 2026 18.00
Baterija za do 500km s 130km/h in smo tam. Do tačas pa nismo tam.
Odgovori
+3
3 0
Fourty Six
29. 08. 2026 17.58
No, ta vaša elektrika ne bo uspela, kaj pa sedaj, prisila, ja pa ja de.
Odgovori
+3
3 0
lakala28
29. 08. 2026 17.55
Torej bo Twingo za 20k naša nova stvarnost? Doslej smo se lahko za ta denar ali par jurjev več vozili z avtom.
Odgovori
+3
3 0
T-I-T-O
29. 08. 2026 18.11
Twingo je zanič kolk stane 20.000€ boljše je da si kupite za 2000€ bencinca.Twingo bo prodajan če ga bodo prodajali za 6000€ ker je SLO klump ,je enako sranje kot Renault ZOE ko je star 7 let lahko narediš z njim 100km,,,,sedaj ba si sranje kupujte če ste nori.
Odgovori
+2
2 0
Svarog
29. 08. 2026 17.49
EV so absolutno prihodnost mobilnosti.
Odgovori
-7
0 7
T-I-T-O
29. 08. 2026 17.43
Takšni močni ko ste Wolkswagen ,mercedez,,spremenite zakon ,da bencinski in dizelski motorji ostanejo še naprej,ker baterijski so zanič in predragi,Baterija bo crknila v vsakem primeru po 10 letih in ostalo bo samo 1 tona kovine,ko sedaj 30 let vozimo stare bencinare in dizle,,,pa zdržijo ....
Odgovori
+7
8 1
Oblastljudstvu
29. 08. 2026 17.42
Še eno nakladanje. Ko bo zadosten % ljudi na elektriki, bodo cene šle v nebo, še ena stvar, kjer vas bodo držali v pesti. #bebeee
Odgovori
+9
10 1
pope p
29. 08. 2026 17.40
v kubi se vozijo 50let plus stari avti isto mislim svojega popravljat
Odgovori
+7
8 1
GAYPROPAGANDA
29. 08. 2026 17.37
Če imaš denar lahko svinjaš!
Odgovori
-6
3 9
Celjan78
29. 08. 2026 17.26
Še v Norveški je 30% vozil električnih. Pri nas manj kot 2%!Bo še kar trajalo, da EV prevlada. Karkoli od EV kupiš danes, je lahko čez pol leta zastarela roba, ker je razvoj tako v porastu. V 5 letoh lastništva boš prodajal relikvijo za muzej.
Odgovori
+10
10 0
janez653
29. 08. 2026 17.34
zakaj bi prodajal avto po 5 letih?
Odgovori
-1
2 3
_endrug
29. 08. 2026 17.21
Dvomim, da bo tako.
Odgovori
+5
5 0
obožeobože
29. 08. 2026 17.18
Von Uršula in Kaja...Ti 2 sta pripeljali Evropo do roba prepada.
Odgovori
+11
12 1
J Kvas
29. 08. 2026 17.31
Janšo jo pa rešuje. Kot mora to početi vedno.
Odgovori
+2
2 0
Belištumf
29. 08. 2026 17.18
kje bodo pa mnozice dobile elektriko?
Odgovori
+13
14 1
NotMe
29. 08. 2026 17.17
Opustitev ekoterorizma in uporaba zdrave pameti pa nikomur ne pade na misel? Množice v električnih avtih? A v Cliotu za 30.000? Ne me hecat no. Je pa izgovor iz trte zvit, tole o razvoju, ker se poršejev za 200.000 proda 20x manj kot folksvagnov za 30 jurjev, torej razmerje nikakor ni v prid poršu. Vse spoštovanje Porscheju za kanček kmečke pameti, električni 911 je enako kot brezalkoholnih viski.
Odgovori
+14
14 0
zaba67
29. 08. 2026 17.14
VW je firma v zatonu in naj neha usmerjat in dajat take izjave, Nemci in EU s pretiranim in prehitrim zelenim prehodom zapiranjem JE, in seveda s prepočasnim razvojem električnih avtomobilov in baterij so pokopali EU, pa seveda C kuponi, prekupčevanje z elektriko, prevelika zavezanost in odvisnost do ruskega plina ipd...Kitajci pa med tem odpirajo poleg vsega nekaj deset termoelektrarna letno!
Odgovori
+3
7 4
Belištumf
29. 08. 2026 17.18
kitajci imajo toliko problemov....da jih lahko 3 dni nastevava
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+2
4 2
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