Volka, ki je povzročil ogromno škode, ni več, zdaj jih je strah naslednjega

Približno leto dni mineva, odkar so solčavski rejci obupano opozarjali na pokole svojih čred in neposluh pristojnih, da je potrebno odstrel volkov izvajati hitro in učinkovito, sicer bo škoda nepopravljiva, posledice pa bodo čutili kmetje, narava, turizem, seveda pa tudi potrošniki, ki uživajo v ovčjem siru in drugih tradicionalnih izdelkih. Zdaj so volka, ki jim je povzročil toliko težav, odstrelili. Kar pa ne pomeni konca težav.