Volkswagen bo moral v Italiji plačati za 200 milijonov evrov odškodnin

Kot so danes sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), gre za pomembno zmago, do katere je prišlo skoraj šest let po izbruhu škandala. Pred šestimi leti je namreč javnost izvedela, da je Volkswagen v osebne avtomobile znamk Audi, Seat, Škoda in Volkswagen, izdelane med letoma 2007 in 2015, vgradil sisteme za prirejanje meritev količine izpustov dušikovih oksidov.

Italijanski potrošniki so tožbo proti nemškemu velikanu vložili pod okriljem italijanske potrošniške organizacije Altroconsumo.

Italijansko sodišče je Volkswagnu poleg kazni naložilo tudi plačilo vseh stroškov postopka in stroškov v zvezi z objavo tožbe v medijih. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Ta razplet opogumlja tudi 6024 slovenskih potrošnikov, v imenu katerih je tožbo proti koncernu v kampanji ZPS PreVWara marca 2018 vložila družba FinancialRight. Postopek slovenskih potrošnikov pred nemškim sodiščem v Braunschweigu še vedno poteka. "Razsodba italijanskega sodišča in številne razsodbe sodišč v Nemčiji in EU so znak, da si tudi slovenski potrošniki lahko obetajo pozitiven izid postopka," je poudarila predsednica ZPS Breda Kutin.