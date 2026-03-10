Naslovnica
Gospodarstvo

Volkswagen bo ukinil 50.000 delovnih mest

Berlin, 10. 03. 2026 19.34 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
N.L.
Volkswagen

Nad nemškim avtomobilskim velikanom Volkswagen se zgrinjajo temni oblaki. Potem ko je bil lanski dobiček najnižji v zadnjem desetletju, je izvršni direktor Oliver Blume napovedal, da bodo v naslednjih štirih letih ukinili 50.000 delovnih mest.

Odpuščanja bodo zajela celoten koncern Volkswagen v Nemčiji - torej tudi Audi in Porsche, je Blume najavil delničarjem.

Lani je dobiček pred obdavčitvijo padel za približno polovico, na nekaj manj kot devet milijard evrov, nemški mediji pa pišejo o strmoglavljenju številk.

Izvršni direktor je slabše rezultate pripisal tudi Trumpovi carinski vojni, ostri konkurenci s Kitajske in preobratu v strategiji družbe Porsche.

Izvršni direktor Oliver Blume
Izvršni direktor Oliver Blume
FOTO: Profimedia

Primer starega pristopa, ki očitno ne deluje več, je obsežna proizvodnja avtomobilov v Mehiki, navaja Politico. Tam so stroški proizvodnje res nižji, a se zaradi Trumpovih več kot 20-odstotnih carin Nemcem izvoz v ZDA ne splača več.

Tarife so udarile tudi po Porscheju. Vsi njihovi luksuzni avtomobili so izdelani v Evropi in ob izvozu v celoti podvrženi ameriškim carinam, prav tako se jim ni izšla njihova strategija o popolni elektrifikaciji Porscheja, ki bo zdaj še naprej proizvajal modele z motorji z notranjim zgorevanjem in hibridne modele.

Ker je Trump carine uvedel tudi za kitajske avtomobile, Kitajci nove trge iščejo tudi v Evropi, izvršni direktor pa iskreno priznava, da imajo Volkswagen in njegovi nemški konkurenti na domačem trgu zveste kupce, a da je le še vprašanje časa, kdaj bodo tudi oni začeli pogledovati proti kitajskim avtomobilom.

Volkswagen odpuščanja delovna mesta avtomobilska industrija Oliver Blume

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Eksiflajs96
10. 03. 2026 21.07
Tko al tko je wv samo se bleda senca samega sebe... kupil multivana novega, gor zmontirane narobne pnevmatike, brez homologacije, pritljaznik zamaknjen za cc 7mm v desno, pleh stran visel pri drsnem vodilu, tesnilo prednje sipe ven viselo.. in to vozilo za 50.000e. Kolkr hitr smo ga dobil je tud sel nazaj.. srot od srota.. sploh pa tanovi transporterji oziroma placas vw dobis pa forda s potopljenim jermenom v olju... katastrofa..
Odgovori
0 0
Pujček
10. 03. 2026 20.58
Ja tak je ko ima predsednik uprave zraven 100 milijonskih letnih nagrad vsaj 1 milijon mesečne plače. Kitajska je lep prikaz kako komunisti vse uničijo.
Odgovori
-1
0 1
devlon
10. 03. 2026 20.56
brezsmiselno potrošništvo. kupis avto..in mora it 10 let. zakaj forsirajo kupovanje avtov vsakih par let..? Aja, no..prepoceni so
Odgovori
0 0
Artechh
10. 03. 2026 20.54
Cene naj pogledajo kake majo. Kolk novih VW se sploh vidi na cesti? Al pa Audi? Sm pa Kek kak pa se tist je vse na firmo
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
10. 03. 2026 20.44
Kitajci so jih povozili. Petkrat cenejsi in pa se boljsi.
Odgovori
+4
4 0
DasaizDalasa
10. 03. 2026 20.42
Imel sem 8 novih VW- jev ali Škod. Zadnji trije od cca leta 2018 dalje so imeli preveč okvar. Enostavno so precenjeni. Servis je postal drag. Včasih smo se tega bali pri Francozih. Zdaj imam Korejca, pa bomo videli kaj bo.
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
10. 03. 2026 20.45
Zdaj boš bolj mirno spal.
Odgovori
+2
2 0
nnnnnnnnnnn
10. 03. 2026 20.19
Pa sej so ful inženirjev uvozil pa še jedrske elektrarne zaprli. A ne gre v promet al kako?
Odgovori
+5
5 0
Slovenec007
10. 03. 2026 20.14
Mam Clio III, zimske gume celo leto 3 leta (250€ 4 gume + menjava), 150€ letno zavarovaje (obvezno+voznik), cestnina + tehnični cca 120€...na dve leti servis olje filtri cca 150€...pripelje me na šiht, morje, smučanje, po gobe, v trgovino, hribe ni da ni...precenjeni nemci s kitajskimi deli, "zeleno" tehnologijo in vgrajenimi sledilnimi napravami oz. špijunsko opremo, brez fizičnih gumbov polni pokvarljivih LCDjev in lučk prodajanih kot napredek oz. luksuz, medtem ko imajo vgrajeno programsko opremo takšno, da ti lahko en študentek iz računalnika v avtohiši zaklene avto, po vrhu vsega morš pa še 15€ na mesec naročnine plačat za gretje sedežev in še dodatnih 15€ za "posodobljene" mape na navigaciji...NEBI HVALA.
Odgovori
+6
6 0
Pamir
10. 03. 2026 20.20
Nov Clio je prav tak kot precenjeni nemci s kitajskimi deli in vsemi temi lastnostmi.Tvoj star clio bo prej ali slej šel po gobe.
Odgovori
-6
0 6
Pamir
10. 03. 2026 20.14
Hrvaška prehiteva Nemčijo, Golob je kriv mora odstopiti-
Odgovori
-5
0 5
Infiltrator
10. 03. 2026 20.12
Svabi so prepožrešni in gotofi so....
Odgovori
+2
3 1
Minifa
10. 03. 2026 19.58
Uf kako delujejo sankcije proti RUSIJI, vprašanje časa kdaj bodo Francozi prenehali izdelovati kolovrate v Novem mestu.. Če kaj pa tisti elektro šrot ni za na cesto...???
Odgovori
+1
3 2
fljfo
10. 03. 2026 20.13
Resno misliš, da so glavni razlog sankcije Rusiji?
Odgovori
+1
2 1
Slavko BabIč
10. 03. 2026 19.55
Vse za dobičke! Kdo je glavni lastnik vW?
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
10. 03. 2026 20.47
Janša
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
