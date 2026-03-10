Volkswagen bo ukinil 50.000 delovnih mest

Lani je dobiček pred obdavčitvijo padel za približno polovico, na nekaj manj kot devet milijard evrov, nemški mediji pa pišejo o strmoglavljenju številk.

Primer starega pristopa, ki očitno ne deluje več, je obsežna proizvodnja avtomobilov v Mehiki, navaja Politico. Tam so stroški proizvodnje res nižji, a se zaradi Trumpovih več kot 20-odstotnih carin Nemcem izvoz v ZDA ne splača več.

Tarife so udarile tudi po Porscheju. Vsi njihovi luksuzni avtomobili so izdelani v Evropi in ob izvozu v celoti podvrženi ameriškim carinam, prav tako se jim ni izšla njihova strategija o popolni elektrifikaciji Porscheja, ki bo zdaj še naprej proizvajal modele z motorji z notranjim zgorevanjem in hibridne modele.

Ker je Trump carine uvedel tudi za kitajske avtomobile, Kitajci nove trge iščejo tudi v Evropi, izvršni direktor pa iskreno priznava, da imajo Volkswagen in njegovi nemški konkurenti na domačem trgu zveste kupce, a da je le še vprašanje časa, kdaj bodo tudi oni začeli pogledovati proti kitajskim avtomobilom.