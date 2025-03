Rheinmetall prehitel Volkswagen

Tržna vrednost Rheinmetalla je bila v četrtek pri 55,7 milijarde evrov, s tem pa je sploh prvič prehitel Skupino Volkswagen, ki je s 54,4 milijarde vredna več kot milijardo manj, poroča Politico.

Tudi napovedi so bolj kot Volkswagnu naklonjene Rheinmetallu. Medtem ko namerava Evropska unija v obrambo vložiti več sto milijard evrov, se avtomobilska industrija sooča z vse močnejšo kitajsko konkurenco, Trumpovimi carinami in težavnim prehodom k električnim avtomobilom.

"V Evropi se je začelo obdobje ponovnega oboroževanja, ki bo od nas zahtevalo veliko. Hkrati Rheinmetallu prinaša priložnost za rast v prihajajočih letih, kakršne še nismo doživeli," je dejal generalni direktor družbe Armin Papperger.

Kako zelo so se razmerja spremenila, kažejo tudi njegove besede, da bi bil Volkswagnov obrat v Osnabrücku, ki je tik pred zaprtjem, primeren za Rheinmetallovo tovarno tankov. "Nekaj vam lahko povem, preden se bomo lotili gradnje nove tovarne, bomo zagotovo preverili tudi to možnost," je dejal.

Še ena v vrsti dobrih novic za Rheinmetall in celoten obrambni sektor je napoved prihodnjega kanclerja Friedricha Merza, da želi obrambne izdatke izvzeti iz proračunskih omejitev.

Na nov "vlak" je sicer že skočil tudi glavni izvršni direktor Skupine Volkswagen Oliver Blume. "Več moramo vlagati, da bomo spet varni," je dejal v torek na Volkswagnovi veliki letni novinarski konferenci in dodal, da je njegovo podjetje pripravljeno svetovati drugim glede obrambne proizvodnje. Nenazadnje imajo izkušnje. Med drugo svetovno vojno so za naciste izdelovali oklepna vozila, Volkswagnova hčerinska družba MAN Truck & Bus pa je povezana z Rheinmetallom prek skupnega podjetja za proizvodnjo logističnih vozil za vojsko, so spomnili pri Politicu.

Daleč najvrednejše nemško podjetje je sicer tehnološki velikan SAP, ki je tudi največje podjetje s programsko opremo v Evropi, sledijo mu Siemens, Deutche Telekom in Allianz.