Volkswagen: nove težave pri dizelskih avtomobilih

Nepravilnosti, ki so jih odkrili, se nanašajo na motorje tipa EA 189 in s prostornino 1,2 litra. Podjetje je v luči odkritja začasno ustavilo prizadevanja za popravilo teh prizadetih dizelskih vozil. O 'anomalijah' pa so seznanili tudi nemški zvezni urad za cestni promet (KBA), kjer so že potrdili, da so s težavo seznanjeni.

Volkswagen je dodal, da z oblastmi za januar že načrtuje srečanja, na katerih naj bi opravili dodatne teste in preučili težavo.