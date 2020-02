Volkswagen pristal na poravnavo, stranke bodo dobile denar

Volkswagen (VW) je pristal na dogovor z zvezo nemških potrošniških organizacij (VZBV) glede zneska poravnave, danes poroča Spiegel. Več kot 400.000 oškodovanih ljudi bo tako, kot kaže, dobilo denar. Podrobnosti bodo predstavili na popoldanski tiskovni konferenci.

Zadnje informacije so bile, da bo proizvajalec strankam ponudil skupno 830 milijonov evrov, za kolikor so se v pogajanjih že dogovorili. Nato pa so sredi februarja sporočili, da je poravnava propadla, ker naj bi odvetniki VZBV zahtevali pavšalno plačil v višini 50 milijonov evrov.

V VZBV so sicer zanikali, da bi bili oni odgovorni za propad pogajanj. Dejali so, da VW ni želel omogočiti "transparentnega, zaupanja vrednega in za potrošnike varnega sistema" za zaključek postopka.

Zdaj pa bodo tožniki vendarle prišli do dogovorjene odškodnine. Po navedbah VW bi lahko od 400.000 do 470.000 sodelujočih v skupinski tožbi prejelo med 1800 in 2100 evrov na osebo.