Volkswagen razmišlja o zapiranju tovarn, ogrožena so delovna mesta

Pri Volkswagnu razmišljajo o zaprtju vsaj ene večje tovarne v Nemčiji za proizvodnjo avtomobilov in enega obrata za sestavne dele, kar se v skoraj 90-letni zgodovini nemškega avtomobilskega proizvajalca še ni zgodilo. Po poročanju Bloomberga želijo v podjetju odstopiti tudi od plačnega dogovora, ki je v veljavi od leta 1994 in ki preprečuje ukinjanje delovnih mest do leta 2029.

"Situacija je izjemno napeta in ni je mogoče rešiti s preprostimi ukrepi za zmanjševanje stroškov," je v pisni izjavi zapisal vodja znamke VW Thomas Schaefer.

Izvršni direktor Oliver Blume je medtem opozoril, da so razmere na trgu zaostrene in da v Evropo prihajajo novi igralci, nemško gospodarstvo pa je po njegovi oceni vse manj konkurenčno.

Kot poroča Reuters, želijo v podjetju do leta 2026 prihraniti 10 milijard evrov, da bi lažje preživeli nagel prehod na električna vozila.