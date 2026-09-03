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Gospodarstvo

Volkswagen sprejel boleč načrt: manj zaposlenih in modelov

Berlin, 03. 09. 2026 21.06 pred 38 minutami 4 min branja 10

Avtor:
N.Š.
Volkswagen

Nadzorni svet Volkswagna je soglasno podprl načrt prestrukturiranja največjega evropskega avtomobilskega koncerna. Dogovor je pomemben preobrat, saj so podobni načrti pred dvema mesecema zaradi nasprotovanja predstavnikov zaposlenih in dežele Spodnje Saške še propadli. Volkswagen podrobnosti uradno še skriva, v javnost pa je pricurljal dokument, ki kaže razsežnost načrtovanih sprememb: do leta 2035 naj bi koncern prepolovil število modelov, investicije ter stroške raziskav in razvoja zmanjšal za okoli 50 milijard evrov, prilagoditev števila zaposlenih pa bi lahko skupaj zajela okoli 60.000 ljudi. Negotova ostaja tudi prihodnost štirih nemških tovarn.

Volkswagnov nadzorni svet je nocoj presenetljivo dosegel soglasje o varčevalnem oziroma transformacijskem načrtu, s katerim želi koncern odgovoriti na globoko krizo.

Odločitev je bila soglasna, je sporočil Volkswagen, podrobnosti pa za zdaj ni razkril.

Še pred uradno potrditvijo je nemški Bild ob sklicevanju na vire iz koncerna poročal, da naj bi nadzorni svet podprl približno 95 odstotkov predlaganega načrta, pri posameznih točkah pa naj bi bile potrebne še prilagoditve.

Gre za pomemben preobrat. Varčevalne in prihodnje načrte uprave so v nadzornem svetu obravnavali že pred približno dvema mesecema, vendar so takrat naleteli na odpor predstavnikov zaposlenih in dežele Spodnje Saške.

Tokrat je nadzorni svet priznal "nujnost celovite transformacije" in podprl transformacijski koncept kot celoto.

Preberi še VW: Slovo znanih modelov, do 2030 50.000 delovnih mest manj

Volkswagen računa na precej manj avtomobilov

Dokument, ki je pred odločitvijo pricurljal v javnost, razkriva, kako globoka naj bi bila prenova koncerna. Volkswagen je doslej stroškovne cilje načrtoval na podlagi proizvodnje oziroma prodaje 10,7 milijona vozil. Nova osnova je le še devet milijonov.

Koncern želi do leta 2030 doseči devetodstotno operativno maržo in 30,6 milijarde evrov operativnega dobička.

Hkrati namerava za približno 50 milijard evrov zmanjšati načrtovane izdatke za investicije ter raziskave in razvoj.

Volkswagen
Volkswagen
FOTO: Shutterstock

Polovico manj modelov

Posebej velike spremembe čakajo Volkswagnovo ponudbo avtomobilov. Do leta 2035 naj bi koncern število modelov zmanjšal za približno 50 odstotkov, kompleksnost ponudbe in tehnologije pa kar za 75 odstotkov.

Koncern želi tako zmanjšati stroške razvoja, proizvodnje in upravljanja velikega števila različnih modelov ter se znova bolj osredotočiti na osnovno avtomobilsko dejavnost.

V dokumentu z naslovom "Ciljna podoba 2030" je zapisano, da želi Volkswagen poenostaviti strukture in okrepiti regionalne poslovne modele. Stroške, organizacijo in razporejanje kapitala naj bi prilagodili spremenjenim razmeram na avtomobilskem trgu.

V Evropi za več kot 500.000 vozil presežnih zmogljivosti

Eden največjih problemov je proizvodnja v Evropi. Po navedbah iz načrta ima Volkswagen na evropskem trgu proizvodne zmogljivosti za več kot 500.000 avtomobilov več, kot jih trenutno potrebuje.

Zato ostaja negotova prihodnost tovarn v Emdnu, Zwickauu, Hannovru in Neckarsulmu.

Za te lokacije trenutno ni zagotovljeno dovolj konkurenčno nadaljevanje proizvodnje z novimi modeli.

Vendar načrt ne pomeni nujno njihovega zaprtja. Če bodo tovarne do junija 2027 dovolj zmanjšale stroške, naj bi njihov položaj ponovno preučili. Možnost nadaljnje proizvodnje tako ostaja odprta.

Do 60.000 manj zaposlenih

Najobčutljivejši del načrta se nanaša na zaposlene. Za doseganje zastavljenih stroškovnih ciljev dokument predvideva prilagoditev kadrovskih zmogljivosti za približno 47.200 zaposlenih.

Če se temu prišteje še zmanjševanje zaposlenosti, potrebno za zapiranje vrzeli pri režijskih stroških, bi lahko skupno število doseglo približno 60.000 zaposlenih.

Iz dokumenta, ki je trenutno javno znan, ni razvidno, da bi vseh 60.000 ljudi odpustili. Gre za predvideno zmanjšanje oziroma prilagoditev števila zaposlenih v okviru večletnega prestrukturiranja.

Koncern želi do leta 2030 režijske stroške v povprečju zmanjšati za 20 odstotkov. Predvidene so tudi spremembe v vodstvu: manj hierarhičnih ravni, jasnejša odgovornost, preverjanje vodstvenega kadra in večji delež plačila, vezanega na uspešnost.

Volkswagen
Volkswagen
FOTO: AP

Seat naj bi izginil, Cupra ostaja

Velike spremembe se obetajo tudi med znamkami. Volkswagen namerava pregledati, zmanjšati ali prodati deleže in dejavnosti, ki ne sodijo več v njegovo osnovno poslovanje.

Po načrtu naj bi znamka Seat najpozneje do konca leta 2029 prenehala delovati, medtem ko naj bi Cupra nadaljevala kot samostojna znamka.

Gre za eno bolj presenetljivih točk dokumenta. Seat je del skupine Volkswagen že desetletja, v zadnjih letih pa je koncern močno razvijal prav Cupro, ki je iz Seatove športne oznake zrasla v samostojno znamko.

Volkswagen AG naj postane vitka holding družba

Spremenila naj bi se tudi struktura celotnega koncerna. Operativno poslovanje naj bi izločili v Volkswagen Pkw AG in Volkswagen Group Components AG, sedanja Volkswagen AG pa bi se preoblikovala v vitkejšo holding družbo.

Posamezne skupine znamk naj bi dobile več samostojnosti, hkrati pa naj bi zmanjšali število organov odločanja in jasneje določili odgovornost posameznih ravni vodstva.

Od skorajšnjega spopada do soglasja

Dogovor je toliko pomembnejši, ker je Volkswagen še pred kratkim drsel proti odprtemu konfliktu med upravo in nadzornim svetom. Uprava pod vodstvom Oliverja Blumeja je zahtevala obsežno zmanjšanje stroškov, načrti pa so naleteli na močan odpor sindikata IG Metall, predstavnikov zaposlenih in politike. Če bi nadzorni svet načrt znova zavrnil, se je omenjala celo možnost sklica izredne skupščine delničarjev.

Strokovnjak za korporacijsko in kapitalsko pravo Gregor Bachmann s Humboldtove univerze v Berlinu je takšen scenarij za Spiegel označil za "maksimalno eskalacijo". Do nje očitno ne bo prišlo.

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KOMENTARJI10

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Fery Zaka
03. 09. 2026 21.57
Manj bodo delali, več denarja bodo imeli. Prav razmišljajo.
Odgovori
+1
1 0
hondica
03. 09. 2026 21.56
Evropo vodijo pravniki, Kitajsko inženirji. Razplet je predvidljiv.
Odgovori
+1
1 0
Kviz
03. 09. 2026 21.54
Se morda kdo vpraša kdo je tega kriv. Jasno je da je krivec Bruselj z neumnimi okoljskimi zakoni, ki se jim smeji ves svet. Bruslju so šteti dnevi in to se zavedajo zato že bežijo kot miši.
Odgovori
+1
1 0
Pajki
03. 09. 2026 21.50
Kitajska ima razvoj, hkrati pa so cenovno veliko učinkovitejši. Zmagali so. Ostali smo izgubili, samo vsi se tega ne zavedate.
Odgovori
+0
1 1
Pajki
03. 09. 2026 21.51
Poraz pa pomeni, da bodo zmagovalci tisti, ki bodo vplivali na nas nacin zivljenja.
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-1
0 1
Mens sana
03. 09. 2026 21.43
......ponos nemške avtomobilske industrije gre v franže, zgrešena strategija države na področju mobilnosti, konec poceni energentov, dragi in nezanesljivi novi modeli, konkurenca z vzhoda, ogromno denarja za vojno z Rusijo, migranti in Nemčija ni več obljubljena dežela....................
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+5
5 0
User_5577
03. 09. 2026 21.42
Evropo se načrtno uničuje. Od sankcij z Rusijo, do teh elektricnih avtov, pa migrantov in se drugih stvari. Ne vem, zakaj to želijo narest, ampak očitno je to v planu. Pač, politiki...zlo!
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+4
4 0
jutri_pa_res
03. 09. 2026 21.37
V VW so previsoke plače in prenizka produktivnost. Ekstremno drag je delavec na vozilo: Po analizah svetovalnih podjetij znašajo povprečni stroški dela za izdelavo enega avtomobila v Nemčiji okoli 3.307 USD. Za primerjavo: v Španiji ta strošek znaša le 955 USD, na Kitajskem pa zgolj 597 USD. Razlika je torej več kot petkratna. In krajši delovni teden (35-urni teden): Večina zaposlenih v nemški avtomobilski industriji dela le 35 ur na teden, kar je rezultat preteklih pogajanj z močnim sindikatom IG Metall. Vodstvo in nekateri nemški politiki zdaj zahtevajo prehod na 40-urni delovni teden brez zvišanja plačila, s čimer bi stroške dela takoj znižali za približno 13 %.
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+4
4 0
fer23
03. 09. 2026 21.36
Ste kaj preučili od kdaj se je vse skupaj začelo VW seveda od vseh teh EU celini katera razmišlja o rešitvi sveta onesnaženja. na zemljevidu EU ni prav velika z ostalim svetom kateri smeti meče kjer se jim zdi in EU električni avto z 350 km avtonomijo in 50.000€ vrjetno ne mora konkurirati neki kitajski velesili katera izdela avto 600km avtonomije za 20.000€ in se sprašujemo zakaj gre vse v propad . aja pa ok če bi bila vsa EL energija predelana na vodo in veter bi še zastopil da jo za čistost sveta.. slovenija premore 3 ali 4 veternice na tem področju so ptiče naučili, da se ne sme zaleteti v veternico!!!
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+4
4 0
IQ200
03. 09. 2026 21.35
Ljudje so hoteli golfa 1.9 TDI ali pa 2.0 TDI za 15.000€. Danes bi mogoce se dali 20.000€. Ter 30.000€ za kvalitetnega Passata. Niste hoteli poslusati, navlekli ste plastiko v vozila in zaceli z raznimi elektricnimi hipijevskimi ID buzz-i in drugo navlako. Mi smo pa zaceli rabljene sraufat, ker ao boljsi od vasih novih. Sem rekel, da boste hitro propadli.... in ste. Adijo!
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+5
5 0
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