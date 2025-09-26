Volkswagen ustavlja proizvodnjo, Bosch v ukinitev 13.000 delovnih mest

"Volkswagen program proizvodnje prilagaja trenutnemu povpraševanju kupcev," je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal predstavnik Volkswagna. Kot je dodal, bo v prihodnjih tednih v nekaterih obratih to privedlo do odpovedi izmen.
V podjetju so potrdili, da bodo s 6. oktobrom za en teden ustavili proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden. Prav tako je bila odločitev o enotedenski ustavitvi proizvodnje sprejeta v tovarni v mestu Osnabrück. Tam bodo obenem do konca leta predvidoma vsaj enkrat na teden ustavili proizvodnjo.
Po poročanju časnika Frankfurter Allgemeine bi lahko proizvodnjo začasno ustavili tudi v obratu v mestu Emden. Vodstvo Volkswagna o tej možnosti še razpravlja s svetom delavcev, odločitev pa bi lahko sprejeli prihodnji teden.
Glavni razlog za omejitve proizvodnje je šibko povpraševanje po električnih avtomobilih, ki jih izdelujejo v tovarnah v mestih Zwickau in Emden. Osnabrück se medtem sooča s slabo prodajo kabrioletov, ki se tam proizvajajo.
Na drugi strani pa bo delo v Wolfsburgu, kjer se nahaja tudi sedež koncerna, še naprej potekalo z dodatnimi izmenami skoraj vsak konec tedna. Razlog za to je veliko povpraševanje po modelih golf, tiguan in tayron z motorji na notranje izgorevanje, ki se tam proizvajajo, je predstavnik Volkswagna še dejal za dpa.
Bosch v ukinitev 13.000 delovnih mest: 'Žal ni druge možnosti'
Nemški industrijski koncern Bosch bo do leta 2030 v Nemčiji ukinil 13.000 delovnih mest. Večina ukinitev bo prizadela zaposlene v Boschevem avtomobilskem segmentu. Kot razlog so navedli potrebo po zniževanju stroškov za ohranjanje konkurenčnosti. "Žal ni druge možnosti," poudarja vodja odnosov z delavci pri Boschu Stefan Grosch.
Napovedana ukinitev 13.000 delovnih mest predstavlja okoli 10 odstotkov Boscheve delovne sile v Nemčiji in okoli tri odstotke celotne delovne sile.
Kot je še poudaril, morajo v Boschu nujno izboljšati svojo konkurenčnost v sektorju mobilnosti in nadaljevati z dolgoročnim zniževanjem stroškov. "Na žalost to pomeni, da bomo morali opraviti dodatno zmanjšanje števila delovnih mest, ki bo preseglo že napovedano raven. To nas zelo boli, vendar žal ni druge možnosti," je dejal.
Bosch je že novembra lani napovedal ukinitev približno 5500 delovnih mest, prav tako v avtomobilskem segmentu.
Po podatkih koncerna bodo z rezi delovnih mest letno prihranili 2,5 milijarde evrov v avtomobilskem segmentu. Slednji se zadnja leta sooča s hudo konkurenco iz Kitajske in šibkim povpraševanjem v Evropi.
"Ni dvoma, da so razmere v nemški in evropski avtomobilski industriji ter industriji dobaviteljev zelo napete. Vendar pa odločno zavračamo odpuščanja v tako zgodovinskem obsegu – brez sočasnih zavez k zavarovanju naših lokacij v Nemčiji," je bil kritičen predsednik sveta delavcev v Boschevem avtomobilskem segmentu v Nemčiji Frank Sell.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.