Volkswagen ustavlja proizvodnjo, Bosch v ukinitev 13.000 delovnih mest

"Volkswagen program proizvodnje prilagaja trenutnemu povpraševanju kupcev," je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal predstavnik Volkswagna. Kot je dodal, bo v prihodnjih tednih v nekaterih obratih to privedlo do odpovedi izmen.

V podjetju so potrdili, da bodo s 6. oktobrom za en teden ustavili proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden. Prav tako je bila odločitev o enotedenski ustavitvi proizvodnje sprejeta v tovarni v mestu Osnabrück. Tam bodo obenem do konca leta predvidoma vsaj enkrat na teden ustavili proizvodnjo.

Po poročanju časnika Frankfurter Allgemeine bi lahko proizvodnjo začasno ustavili tudi v obratu v mestu Emden. Vodstvo Volkswagna o tej možnosti še razpravlja s svetom delavcev, odločitev pa bi lahko sprejeli prihodnji teden.

Glavni razlog za omejitve proizvodnje je šibko povpraševanje po električnih avtomobilih, ki jih izdelujejo v tovarnah v mestih Zwickau in Emden. Osnabrück se medtem sooča s slabo prodajo kabrioletov, ki se tam proizvajajo.

Na drugi strani pa bo delo v Wolfsburgu, kjer se nahaja tudi sedež koncerna, še naprej potekalo z dodatnimi izmenami skoraj vsak konec tedna. Razlog za to je veliko povpraševanje po modelih golf, tiguan in tayron z motorji na notranje izgorevanje, ki se tam proizvajajo, je predstavnik Volkswagna še dejal za dpa.