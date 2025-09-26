Svetli način
Gospodarstvo

Volkswagen ustavlja proizvodnjo, Bosch v ukinitev 13.000 delovnih mest

Wolfsburg/Stuttgart, 26. 09. 2025 15.21 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
STA , D.L.
Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen bo zaradi šibkega povpraševanja v več tovarnah za en teden ustavil proizvodnjo. Industrijski koncern Bosch pa bo do leta 2030 v Nemčiji ukinil 13.000 delovnih mest. Večina ukinitev bo prizadela zaposlene v avtomobilskem segmentu.

Volkswagen
Volkswagen FOTO: AP

"Volkswagen program proizvodnje prilagaja trenutnemu povpraševanju kupcev," je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal predstavnik Volkswagna. Kot je dodal, bo v prihodnjih tednih v nekaterih obratih to privedlo do odpovedi izmen.

V podjetju so potrdili, da bodo s 6. oktobrom za en teden ustavili proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden. Prav tako je bila odločitev o enotedenski ustavitvi proizvodnje sprejeta v tovarni v mestu Osnabrück. Tam bodo obenem do konca leta predvidoma vsaj enkrat na teden ustavili proizvodnjo.

Po poročanju časnika Frankfurter Allgemeine bi lahko proizvodnjo začasno ustavili tudi v obratu v mestu Emden. Vodstvo Volkswagna o tej možnosti še razpravlja s svetom delavcev, odločitev pa bi lahko sprejeli prihodnji teden.

Glavni razlog za omejitve proizvodnje je šibko povpraševanje po električnih avtomobilih, ki jih izdelujejo v tovarnah v mestih Zwickau in Emden. Osnabrück se medtem sooča s slabo prodajo kabrioletov, ki se tam proizvajajo.

Na drugi strani pa bo delo v Wolfsburgu, kjer se nahaja tudi sedež koncerna, še naprej potekalo z dodatnimi izmenami skoraj vsak konec tedna. Razlog za to je veliko povpraševanje po modelih golf, tiguan in tayron z motorji na notranje izgorevanje, ki se tam proizvajajo, je predstavnik Volkswagna še dejal za dpa.

Bosch v ukinitev 13.000 delovnih mest: 'Žal ni druge možnosti'

Nemški industrijski koncern Bosch bo do leta 2030 v Nemčiji ukinil 13.000 delovnih mest. Večina ukinitev bo prizadela zaposlene v Boschevem avtomobilskem segmentu. Kot razlog so navedli potrebo po zniževanju stroškov za ohranjanje konkurenčnosti. "Žal ni druge možnosti," poudarja vodja odnosov z delavci pri Boschu Stefan Grosch.

Napovedana ukinitev 13.000 delovnih mest predstavlja okoli 10 odstotkov Boscheve delovne sile v Nemčiji in okoli tri odstotke celotne delovne sile.

Kot je še poudaril, morajo v Boschu nujno izboljšati svojo konkurenčnost v sektorju mobilnosti in nadaljevati z dolgoročnim zniževanjem stroškov. "Na žalost to pomeni, da bomo morali opraviti dodatno zmanjšanje števila delovnih mest, ki bo preseglo že napovedano raven. To nas zelo boli, vendar žal ni druge možnosti," je dejal.

Bosch je že novembra lani napovedal ukinitev približno 5500 delovnih mest, prav tako v avtomobilskem segmentu.

Po podatkih koncerna bodo z rezi delovnih mest letno prihranili 2,5 milijarde evrov v avtomobilskem segmentu. Slednji se zadnja leta sooča s hudo konkurenco iz Kitajske in šibkim povpraševanjem v Evropi.

"Ni dvoma, da so razmere v nemški in evropski avtomobilski industriji ter industriji dobaviteljev zelo napete. Vendar pa odločno zavračamo odpuščanja v tako zgodovinskem obsegu – brez sočasnih zavez k zavarovanju naših lokacij v Nemčiji," je bil kritičen predsednik sveta delavcev v Boschevem avtomobilskem segmentu v Nemčiji Frank Sell.

Volkswagen Bosch avtomobilska industrija proizvodnja delovna mesta povpraševanje
KOMENTARJI (63)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DominusMaximuz
26. 09. 2025 19.39
+2
hahaha a sankcije ze delujejo? AHAHAHAHA Kar ste sejali to sedaj morate žeti! EU je sama sebe ustrelila v koleno z zelenim terorrizzmom
ODGOVORI
2 0
bandit1
26. 09. 2025 19.35
+5
No sedaj pa pumpajte Slo BDP.
ODGOVORI
5 0
bandit1
26. 09. 2025 19.38
In pa za poizvodnjo uporabite lasten bio plin. Fižol bomo mi zrihtali iz ne EU držav.
ODGOVORI
0 0
IQ200
26. 09. 2025 19.32
+9
Vztrajajte. Še malo pa jih bomo uničili. Sem rekel, da lahko dlje čakamo od njih in njihovega vztrajanja pri cenah za plastična električna vozila, hibride itd. Kupci imamo glavno besedo in če ni prodaje kar lepo zaprite. Bomo pa stare šraufali. Če hočem dizla za spodoben denar, mi ga boste dali s spodobnimi trpežnimi materiali, če pa ne, boste pa propadli. Pika. Za eno povprečno Škodo Superb npr hočejo 40.000€, za VW Passata npr pa 50.000€, 60.000€. Pa saj ste znoreli.
ODGOVORI
9 0
progresivnidaveknastanovanja
26. 09. 2025 19.37
Pa sama pokvarljiva elektronika je not. Bo treba kupit analognega mustanga.
ODGOVORI
0 0
DominusMaximuz
26. 09. 2025 19.40
Točno to! Avtomobili postajajo računalniške tablice na kolesih in kupti tega definitivno ne želimo
ODGOVORI
0 0
marre
26. 09. 2025 19.31
+5
Absurd pa je, da čakaš naročen avto po 6 mesecev. Kolega je naročil novega multi-vana v aprilu pa ga še ni dobil niti ne kaže da bo kaj kmalu.. Toliko o tem..
ODGOVORI
5 0
Prototip
26. 09. 2025 19.31
+7
Jaz bom kar ta novega cliota kupu,,,,,benzin.,,sosed ima cliota 200.000+,brez posebnih napak.
ODGOVORI
7 0
Artechh
26. 09. 2025 19.25
+6
Kdo bo pa dal za pasata več kot 50 tisoč? Ni čudno da se ne prodaja
ODGOVORI
6 0
2mt8
26. 09. 2025 19.35
-1
Na Balkanu gredo rabljeni Passati in Audiji za med. Ponavadi so črne barve.
ODGOVORI
0 1
Artechh
26. 09. 2025 19.38
Rabljeni. VW prodaja nove
ODGOVORI
0 0
devote
26. 09. 2025 19.20
+3
resevala jih bo drzavna intervencija zakamuflirana v davek za nato pakt ter medijsko pumpanje naroda preko medijev kako nam rus grozi... dokler bo pac to palilo... kako nizko je padla politika eu... po nalogu lajne in nata se bodo preusmerili v nesmiselno izdelavo orozja z nikakvo dodano vrednostjo... so 100 let za rusom,... s cim bodo delali orozje, ki je samo zelezje, ce nimas energije, ne rudv izobilju.? kupovali bodo oboje pod prisilo od amera , zasluzili pa komaj za lasten obstoj... z volkswagnom je konec. prav tako z vso nemsko avto industrijo...in z nemci tudi..
ODGOVORI
4 1
rCharles
26. 09. 2025 19.17
+3
tole kar gledate je samomor okupiranega, nemci si odkar so jim razsuli nord stream ne upajo pisnt, pa so ze upali da so svobodni po tem ko so jih rusi združili... no ja...
ODGOVORI
4 1
vvvilice
26. 09. 2025 19.15
+0
Če imas srečo, so tudi VW zanesljivi. Od treh službenih Passatov sem z dvemi imel kar precej težav, zadnji pa je bil brez pripomb.
ODGOVORI
2 2
2mt8
26. 09. 2025 19.40
VW transporter 2.0 TDI Bluemotion. Kupljen nov, redno servisiran, problemov z njim bilo pa 1000 in 1. Šrot. Samo značko preplačaš.
ODGOVORI
0 0
progresivnidaveknastanovanja
26. 09. 2025 19.15
+4
Odlicne place zaposlenih so jih privedle do predragih avtomobilov, potem ti pa še same zaslone not tisijo. Jajca od elektronike.
ODGOVORI
4 0
vvvilice
26. 09. 2025 19.14
+9
Posledice sank cij proti Rusiji so iz dneva v dan očitnejše. EU propada, ne Rusija.
ODGOVORI
11 2
Hugh_Mungus
26. 09. 2025 19.13
-5
Raja veselo pljuva po električnih avtih, čim jim kakšno kost vržeš pod nos. Ni da se električni avti ne prodajajo, njihovi se ne prodajajo, Kitajcem in Korejcem pa gredo naročila v nebo. Nemci bodo še par let štancali motorje z notranjim izgorevanjem, potem bo pa napočil neizogibni konec, ker bodo električni preplavili trge, njihovi pa ne bodo konkurenčni. To je klasična posledica rigidnih organizacij, ki se ne zmorejo p(pravočasno) prilagajati spremembam na trgu
ODGOVORI
3 8
Zgaga Ukrajini
26. 09. 2025 19.11
+4
Probali izolirati Rusijo, na koncu EU ostala izolirana. Na eni strani BRICS, na drugi ZDA.
ODGOVORI
7 3
Besna glista
26. 09. 2025 19.11
+5
Od devetih avtomobil v firmi imamo še dva VW, čimprej jih moramo zamenjati z Hyundai. Vzdrževanje VW je nekajkrat dražje in neprestano se kvarijo.
ODGOVORI
6 1
Stojadina-sportiva
26. 09. 2025 19.09
+1
Da smo prišli do tja, ker se bodo pridne roke bale da delo, fikusi po pisarnah se bodo pa še množili vemo kam drvimo...
ODGOVORI
3 2
2mt8
26. 09. 2025 19.07
+3
V ZDA od 2 do 5 let rabljene prestižne nemške znamke avtomobilov nimajo nobene cene. Ne samo to, tudi težko jih je tam prodat. Dvorišča polna teh jajc. Že vedo, zakaj.
ODGOVORI
5 2
progresivnidaveknastanovanja
26. 09. 2025 19.06
-1
Že prej bi bosh moral kaznovati, so delal pumpe z napako na elektroniki, obnavljal so jih pa potem samo oni. VW al koga so ze tud dobili na namernih napakah. Sicer so krivdo zvalili na zaposlene, se pa ve da taksni ukazi pridejo z vrha.
ODGOVORI
1 2
Podlesničar
26. 09. 2025 19.00
-5
Nemčija bo propadla, ne bo prvič v zgodovini... potem pa vzpon desnice in WW3. Plešite
ODGOVORI
2 7
MasteRbee
26. 09. 2025 19.06
-1
Vzpon desnice bi končal vojne levičarjev proti vsemu.
ODGOVORI
3 4
Podlesničar
26. 09. 2025 19.07
+1
Bi bi, tako kot je oranžna opica končala že 25 vojn.
ODGOVORI
4 3
Groucho Marx
26. 09. 2025 19.10
-1
Plešete golobarji, drugi ne.
ODGOVORI
2 3
2mt8
26. 09. 2025 18.58
-1
Na Balkanu je povpraševanje po VW zelo močno...
ODGOVORI
3 4
MasteRbee
26. 09. 2025 18.53
-3
Bradati so prevzeli EU. Trump nam je zato nabil sto procentne carine, obvezen vložek 600 milijard v njegovo gospodarstvo, prevalil stroške vojne v Ukrajini... O Putinovem neizmernem sovraštvu do EU pa rajši ne bi ponavljal besed.
ODGOVORI
5 8
