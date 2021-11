Prvi zavoji previdni, nato na zložljivih smučeh bliskovito navzdol

Novinarji od blizu in daleč smo se osredotočili na Elanovo zložljivo smučko Voyager, ki je ob koncu lanske smučarske sezone doživela globalno svetovno premiero v senci novega koronavirusa. Hkrati so jo predstavili vsej javnosti - tako smučarski industriji kot končnim potrošnikom. Prva naročila so dobili s Kitajske.

Od New Yorka do Pekinga

Čeprav smo bili glede na koledar še sredi jeseni, si je množica tistih najbolj navdušenih rekreativnih smučarjev že nadela opremo in se še pred začetkom nove sezone svetovnega pokala, ki ga tradicionalno gosti Sölden, pognala na bele strmine. V sosednji Avstriji, ki je bila v lanski sezoni zaradi pandemije odprta le za domače smučarje, so naprave že zabrnele. Ledenik Kitzsteinhorn nad Kaprunom se je kopal v oktobrskih sončnih žarkih, hladna fronta, ki je na začetku meseca prešla Evropo, pa je poskrbela za pravo zimsko kuliso. Napočil je čas za obuditev smučarske kondicije, preverjanje stare opreme in preizkušanje nove.

Osnova same tehnologije je sicer v vojaški zložljivi smučki, ki je na voljo že nekaj let, v Begunjah pa so se odločili še za razvoj rekreativnega modela. Izdelali so smuči karving , primerne za različne snežne razmere in sloge smučanja, ki jih je možno v nekaj potezah hitro zložiti v posebej zanje namenjeno torbo, kar omogoča lažji transport z avtomobilom, vlakom, letalom.

"Ciljamo na urbane smučarje, ki živijo v velemestih - London, New York, Peking, Tokio, Pariz - in večjih mestih, ki ležijo blizu smučišč, kamor lahko prideš z dnevno vožnjo - München, Milano, Zürich. Na tiste, ki jim potovanja predstavljajo del življenjskega sloga, imajo višje dohodke, radi smučajo in večkrat potujejo na smučišče," Matjaž Meglič kot direktor prodaje pri zimski diviziji pojasnjuje, na koga so se osredotočili pri oblikovanju svetovne inovacije.

"Glede na to da so naša smučišča zelo blizu in imamo povsod izposojo smuči, na slovenskem tržišču ne računamo na velik delež. Vseeno vidimo potencialne kupce v tistih, ki so zaljubljeni v tehnologijo in tistih, ki se želijo peljati brez strešnega kovčka. Sicer pa v Angliji, državah Beneluksa. Pariz ima zelo dobre vlakovne povezave do smučišč, enako Azija, kjer ljudje redno uporabljajo javni prevoz, da pridejo na sneg. Lep primer je Peking, kjer so za potrebe olimpijskih iger zgradili hitro povezavo do prizorišč," našteva, kje vidijo Voyagerjev potencial.

O želenem številu prodanih parov sicer ne želi govoriti, zagotavlja pa, da so cilj, ki so si ga zadali to zimo, že presegli: "Odziv večine trgov je bil res dober. Smučke so zdaj v trgovinah, morajo se le še prodati," sogovornik pojasnjuje, da si preko Voyagerja obetajo tudi izpostavljenost svoje blagovne znamke na splošno.

Na voljo so dolžine 160, 166 in 172 cm. Najdaljša smučka ima geometrijo 127/78/110 mm in radij 14,9 metra. Ko je zložena, je dolga 93 centimetrov, kar pomeni, da se lahko prevaža v običajni letalski prtljagi, ne kot poseben večji kos športne opreme.

"Pod peto je smučka široka 78 mm, kar pomeni, da je plovna, z njo lahko greš na trd ali mehak sneg, omogoča tako kratke kot dolge zavoje. Mehanizem, ki smo ga razvili, je kakovosten in prenese vsak način smučanja, potrudili smo se poskrbeti, da je praktično neuničljiva. Je pa na ta račun malo težja," priznava Meglič. "A kar se tiče voznih lastnosti, nismo sklepali nobenih kompromisov. Če bi testirali z zavezanimi očmi, ne bi vedeli, da stojite na zložljivi smučki," poudarja.