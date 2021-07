Vozniki mercedesov s skupinsko odškodninsko tožbo zoper Daimler

Vodja VZBV Klaus Müller je pojasnil, da je bila tožba vložena na sodišču v Stuttgartu, kjer ima Daimler svoj sedež.

Nemški zvezni urad za motorna vozila (KBA) je že pred časom ugotovil, da je Daimler v proizvodnji več sto tisoč dizelskih avtomobilov Mercedes-Benz uporabil nedovoljeno tehnologijo prilagajanja izpušnih plinov. Skladno s tem je moralo podjetje ta vozila vpoklicati.

Daimler očitke ves čas zavrača. "Kljub uradnim vpoklicem Daimler še danes izpodbija navedbe, da je namerno manipuliral s številkami glede emisij izpušnih plinov," je danes dejal tudi Müller. Razplet na sodišču bo tako po njegovih besedah razjasnil dogajanje in ponudil odgovore lastnikom mercedesov.

T. i. afera dieselgate je v Nemčiji izbruhnila leta 2015, ko je Wolkswagen priznal, da je goljufal na testih izpustov svojih dizelskih vozil. Skupni stroški za koncern, povezani z afero, so že pred časom presegli 30 milijard evrov. Takoj so se sicer pojavili sumi, da so na podoben način manipulirali tudi drugi nemški avtomobilski proizvajalci.