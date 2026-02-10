Vpis tretje izdaje ljudskih obveznic marca

Država je prvo izdajo obveznic za državljane izvedla februarja 2024, vpisalo jih je 9427 vlagateljev v skupnem obsegu 261 milijonov evrov. Marca lani je steklo drugo vpisovanje ljudskih obveznic, izdanih jih je bilo za 250 milijonov evrov, vpisalo jih je 6640 državljanov. Že takrat so na finančnem ministrstvu dejali, da si podobne izdaje želijo tudi v letu 2026.

Tako v prvi kot drugi izdaji so bile ljudske obveznice triletne; v prvi izdaji je bila obrestna mera določena pri 3,4 odstotka, v drugi pa pri 2,75 odstotka.

Obveznice za fizične osebe so primerne predvsem za vlagatelje, ki imajo nekaj privarčevanih sredstev in jih na kratek in srednji rok ne bodo potrebovali, hkrati pa niso naklonjeni prevzemanju finančnih tveganj na kapitalskih trgih.