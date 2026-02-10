Naslovnica
Gospodarstvo

Vpis tretje izdaje ljudskih obveznic marca

Ljubljana, 10. 02. 2026 11.21 pred 5 dnevi 1 min branja 16

Avtor:
STA
Finance

Država bo letos nadaljevala z izdajo t. i. ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji. Gre za tretjo izdajo obveznic za državljane, vpis bo potekal med 16. in 27. marcem, je ministrstvo za finance objavilo na omrežju X. Podrobnosti so napovedali v kratkem.

Vpis bo potekal med 16. in 27. marcem.
Vpis bo potekal med 16. in 27. marcem.
FOTO: Shutterstock

Država je prvo izdajo obveznic za državljane izvedla februarja 2024, vpisalo jih je 9427 vlagateljev v skupnem obsegu 261 milijonov evrov. Marca lani je steklo drugo vpisovanje ljudskih obveznic, izdanih jih je bilo za 250 milijonov evrov, vpisalo jih je 6640 državljanov. Že takrat so na finančnem ministrstvu dejali, da si podobne izdaje želijo tudi v letu 2026.

Tako v prvi kot drugi izdaji so bile ljudske obveznice triletne; v prvi izdaji je bila obrestna mera določena pri 3,4 odstotka, v drugi pa pri 2,75 odstotka.

Obveznice za fizične osebe so primerne predvsem za vlagatelje, ki imajo nekaj privarčevanih sredstev in jih na kratek in srednji rok ne bodo potrebovali, hkrati pa niso naklonjeni prevzemanju finančnih tveganj na kapitalskih trgih.

Varuh konkurence soglašal z Easyjetovim prevzemom Adrie Tehnike

Ko olimpijka postane podjetnica: zgodba Ane Drev in Snow Monkeyja

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
12. 02. 2026 18.21
Naj dajo take obresti, kot jih obračunava FURS za neplačane davke, pa bodo vrste za vpis.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
12. 02. 2026 18.20
Alenka je naredila državi gromozansko škodo, ker zaradi njene kraje 100.000 vlagateljev v NKBM mnogi ne zaupajo več niti obveznicam, niti delnicam.
Odgovori
+2
2 0
Samo navijač
10. 02. 2026 21.20
PREŽIVLJAMO PROPAD Pravite mi, da ni nobenega organskega povpraševanja po vezavi kapitala v 20-letno zadolžnico s strani vlade, ki vsako četrtletje beleži bilijonski primanjkljaj? Vau! Šokantno! Dolgoročni državni dolg deluje le v svetu, kjer demografija raste, produktivnost narašča, geopolitika je dolgočasna in se politiki bojijo volivcev bolj kot tiskarjev. Žal živimo v NASPROTJU tega sveta. Starajoče se prebivalstvo, krčenje delovne sile, deglobalizacija, dobavne verige, ki se nacionalizirajo s pištolo v roki, in vlade, ki odkrivajo, da dolg nima zgornje meje, dokler je valuta domača in so posledice odložene. Nakup 20-letne obveznice zdaj pomeni prostovoljno izstopno likvidnost za največjo shemo socialne varnosti v zgodovini. Financirate Medicare, socialno varnost, vojaški keynesianizem in krizo srednjih let v zunanji politiki, vse to pa se odplačuje v enotah, ki bodo do desetega leta kupile pol sendviča. Najbolj smešen del je spopadanje s tem. "Ampak donosi so privlačni." Ja, tako je bila tudi azbestna izolacija. Donos je pomemben le, če obračunska enota preživi trajanje. Zaklepanje denarja za 20 let v fiat sistemu, ki ne more preživeti štiriletnih volilnih ciklov, je vrhunec financiranja Stockholmskega sindroma. Zato so kratke obrestne mere eksplodirale, medtem ko cena ni šla nikamor. Ujeti kupci so prilepljeni na Titanik, medtem ko hedge skladi najemajo vodne skuterje in krožijo okoli razbitine. Nihče noče imeti tega papirja v lasti. To se od njih zahteva. To je razlika. Ko sredstvo potrebuje regulacijo za obstoj, je že mrtvo, le še ni bilo pokopano. Vsaka dodatna bazična točka dolgoročnega donosa je stresni zlom v imperiju. Višje servisiranje dolga izriva diplomacijo, infrastrukturo in socialno kohezijo. Na koncu dobite državo, ki lahko financira vojno in socialno varstvo, ne pa blaginje. Tako gnijejo imperiji. Torej, ja, brez sranja, za 20-letne državne obveznice ni nobenega zanimanja. So muzejski eksponat za monetarno dobo, ki je predpostavljala, da so odrasli na oblasti.
Odgovori
+3
3 0
vlahov
10. 02. 2026 19.50
Bencin v roku 2 let bo 3 eur liter .
Odgovori
-1
1 2
nekodnas
12. 02. 2026 12.33
V ZDA je že sedaj povprečna cena ( preračunano dolar-galona) 1 litra o.85 evra in še pada (zastonj nafta iz Venezuele ?) Podoben trend pričakujem tudi v EU, vendar je malo verjetno.
Odgovori
-1
0 1
Sirhakel7
10. 02. 2026 16.09
Tej levi vladi posoditi denar je isto kot dati roko v košaro s kobro in pričakovati, da te ne bo pičila....
Odgovori
+5
5 0
25.maj
10. 02. 2026 15.38
mene ne bo poleg, so me že zadosti nateg.
Odgovori
+4
4 0
2mt8
10. 02. 2026 15.08
Levičarji potrebujejo veliko kreditov in veliko davkov. Država pa v prostem padu.
Odgovori
+5
5 0
VladaPada
10. 02. 2026 14.51
Ze ime obveznice vam pravijo, da se boste z nakupom do necesa obvezali. Ne jim nasedat ker ne veste do cesa in koga boste imeli obveznost kot drzava ko bo enkrat kupilo obveznice dovolj veliko stevilo ljudi. Z obveznicami se drzave zadolzujejo in jemljejo kredite v tujini za to nategunsko druscino z bostjancicem pa resujete njihove lopovske riti ko bodo razprodal drzavo in ljudi. Kaksni trgi pa obveznice pa donosi.... a ste vi normalni. Kdo ima naj da ce zeli sam priporocam ljudem da raje svoj denar zaupajo komu drugemu kot naprimer bogati sportniki po svetu ki jim gre dobro. Bostjancicu golobu bratuskovi se ovce ni za zaupat da jih bodo cuvali.
Odgovori
+3
5 2
VladaPada
10. 02. 2026 14.59
Ce bi to slo tako na izi bi oni lahko vzeli 5 miljard kredita pa nakupili obveznice za celotni narod denar bi pa nam potem sano iz neba padal. Zakaj to ne naredijo? Ker to ne gre tako. Oni so vzeli kredit gkreditmje izgimnil zdaj pa iscejo ovce da bi vlagali v njihovo korito. Ko bodo ljudje zeleli iz korita dvigniti denar pa bo korito prazno. Skratka kot ko so jemal kredite pa kredite odplacevali z krediti do samega konca, Tako bo enkrat s temi obveznicami. Nekdo bo na konciuu natehnjen pa v tej drzave se ve da so vedno natehnjeni ljudje. Bostjancic bi ze zdavnaj moral sedet in se nekaj njih.
Odgovori
+1
3 2
REAList7
10. 02. 2026 16.22
Tisti, ki bodo posodili denar državi, se ne bodo do nikogar obvezali. Obvezala se bo edino država, ki postane do tistega dolžnik. Sicer pa se država vedno zadolžuje. Če se ne bi na tak način, bi se pa drugače in bi plačevala obresti tistemu. Kar pa bi pomenilo, da bi še več denarja iztekalo iz države, zdaj pa bodo te obresti dobili državljani RS. Ljudska obveznica velja za najvarnejšo naložbo in da bi bilo korito prazno, bi to pomenilo, da bi morala RS bankrotirati. Zdaj pa oceni kakšne so možnosti za to.
Odgovori
+1
2 1
E.Nigma
10. 02. 2026 14.09
Še kakšen sladkorček te vlade pa smo do volitev vsi z sladkorno boleznijo.
Odgovori
+4
5 1
bandit1
10. 02. 2026 13.38
Pa kaj ste vi resni? Če bi kupoval bencin in ga skladiščil bi imel večji prihodek.
Odgovori
+5
6 1
brezveze13
10. 02. 2026 13.22
za takšno obrestno mero, da je mesečna ne letna ne kupim ene obveznice, pa še pri tej vladi moraš biti kar dobro čez les
Odgovori
+3
5 2
Finfer
10. 02. 2026 12.12
ljudske obveznice da revežem kradejo denar ki potem leti v žepe ljubljanskih tajkunov in podobnih banditov po državi !!
Odgovori
+6
7 1
kr en33
10. 02. 2026 11.45
ko denarja zmanjka za kupovanje volilcev...
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
