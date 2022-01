Vplačilo v Rogaški Slatini: 10 stvari, ki jih nikar ne storite, če zadenete milijone

Pri 24/7 Wall St. so pred časom zato spisali 10 takšnih pasti. Čemu se je torej dobro izogniti?

1. Seveda vas mika, toda o dobitku nikakor ne obvestite vseh, ki jih poznate

Prošenj za takšno in drugačno pomoč, posojil in podobno ne bo manjkalo in tako lahko denar hitro izgine. Prav tako ima ta napotek še varnostni vidik. Zločini iz koristoljubja tudi pri nas namreč niso redkost.

2. Denarja ni dobro dvigniti v enkratnem znesku in ga spraviti "pod vzglavnik"

Bolje kot naenkrat dvigniti 11 milijonov, je recimo naslednjih nekaj desetletij prejemati visoko "mesečno plačo", sredstva pa še plemenititi s smiselnimi vlaganji. In pri tem velja imeti v mislih, da študije kažejo, da skoraj 70 odstotkov zmagovalcev loterije na koncu ostane brez denarja. Pri upravljanju s sredstvi vam lahko pomagajo strokovnjaki, ki pa morajo biti izkušeni in preverjeni.

3. Ne mislite si, da sami znate upravljati s takšnim premoženjem

Že mogoče, da je najbrž največja umetnost preživeti od ene do druge plače, še posebej, če je ta skromna, a ko gre za milijone, upravljanje z njimi ni preprosto. Tudi prijatelj ali znanec – če niste sledili prvemu nasvetu – ni dober vir nasvetov, razen če je vrhunski upravljavec premoženja. Pod črto – imejte ugledne strokovnjake, ki vam bodo pomagali plemenititi premoženje in skrbeti za davke. Namreč – loto dobitek ni neobdavčeno darilo, mnoge v težave spravijo prav davki in njihovo nerazumevanje.

4. Ne ignorirajte ostalih finančnih obveznosti

Po novem prilivu na račun je treba razmisliti o obstoječih finančnih obveznostih. Odplačilo dolgov, hipotek, posojil naj bo prioriteta. Ne ustvarjajte novih dolgov. Tako tudi v primeru, da ostanete brez loto denarja, ne boste ostali še brez strehe nad glavo.