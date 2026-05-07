Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Vpliv zalivske krize: šestina podjetij bi stroške prelila v prodajne cene

Ljubljana, 07. 05. 2026 07.41 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER M.P.
Delavca v proizvodnji

Zamude v dobavah, popolna nedosegljivost posameznih surovin in polizdelkov. To so vse bolj negativne posledice zalivske krize za slovensko gospodarstvo, za en del pa se spreminja celo v realen šok. Zalivska kriza po oceni podjetij ni več zgolj potencialno tveganje, temveč že konkretna omejitev poslovanja – rezultat ankete med 56 podjetji, ki jo je izvedla Gospodarska zbornica Slovenije.

Na katerih področjih kriza v Hormuški ožini slovenska podjetja najbolj čutijo in kaj bo to pomenilo za cene pri nas? V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili glavnega ekonomista in analitika na GZS Bojana Ivanca. Po njegovih besedah se zaradi krize najbolj povečujejo stroški logistike, pa tudi stroški, ki so povezani z naftnimi derivati.

"Številne surovine, ki nastajajo v procesnih rafinerijah, kot so na primer plastika, določeni izdelki, ki se uporabljajo pri embalaži oz. v kemični industriji, so izdelki, ki jih naša industrija potrebuje, da lahko izdeluje končne izdelke," je pojasnil ter ob tem dodal, da se je poleg podražitve teh izdelkov poslabšala tudi njihova dobavljivost.

To seveda posledično predstavlja izziv za nekatera podjetja: "Predvsem so tu ogrožena podjetja iz predelovalne dejavnosti, pa tudi cestna logistika, ki so se ji stroški na kratek rok močno povečali."

Pa lahko slovenska podjetja višje stroške prelijejo v svoje prodajne cene? Slednje so spraševali tudi v anketi, ki je pokazala, da bo le okoli šestina podjetij to v celoti naredila v enem do treh mesecih. "Pri ostalih podjetjih pa obstajajo različni razlogi, zakaj tega ne morejo narediti – bodisi je tu visoka konkurenca bodisi je to povezano s fiksnimi cenami, s kupci ali reguliranimi cenami, ki jih imajo z javnimi institucijami," našteje.

'Kar podjetja lahko naredijo je, da si čim hitreje poskušajo zagotoviti te dobave'

In podjetja se seveda na nove razmere odzivajo zelo različno. "Na kratek rok poskušajo poiskati alternativne dobavitelje, nekateri celo malo hitijo z oblikovanjem zalog, če je dobava dosegljiva, da bi prehiteli morebitne najavljene dvige cen. Tisti, ki se težko dokopljejo do zalog, pa se postavijo v vrsto in čakajo na blago, ki ga potrebujejo pri proizvodnem procesu," je dejal Ivanc.

Ob tem pa je faktor tveganja po njegovih besedah pri nekaterih podjetjih pri enem mesecu: "Nekaj časa torej še lahko počakajo, potem pa bodo morali morda celo omejiti del proizvodnje."

Največje tveganje za podjetja bi bila ob tem morebitna nedobavljivost nekaterih izdelkov, ki jih nujno potrebujejo za svoje procese. Pojavljajo se sicer možnosti, da bi blago prišlo po alternativni poti, vendar pa je cestna pot precej dražja, kot je pot po oceanu, je poudaril sogovornik. V celoti pa gre sicer po njegovi oceni za kombinacijo cenovnega pritiska in zamud pri dobavah.

"Kar podjetja lahko naredijo je, da si čim hitreje poskušajo zagotoviti te dobave, da ne bi prišlo do tega, da bi morali tudi dejansko zaustaviti svoj proizvodni proces," je jasen.

Ivanc: Ne kaže na ponovitev leta 2022/23

Pojasnil je, da sicer evropske vlade v trenutni krizi delujejo precej podobno – oblikujejo ukrepe, s katerimi zmanjšujejo transmisijo teh cen v končne cene derivatov za gospodinjstva. A opozoril je, da se bodo pri določenih surovinah in izdelkih končne cene pretvorile z zamikom.

"Tu nas čakajo še neki inflacijski pritiski, vseeno pa vsaj trenutno ne kaže, da bi šlo za ponovitev leta 2022/23, ko smo imeli okoli osem- oz. devetodstotno inflacijo. Trenutno kaže bolj okoli 3-odstotna inflacija za letos in podobna naslednje leto," je še dejal.

kriza vojna bližnji vzhod cene gospodarstvo podjetja

Boštjančič: Stanje javnih financ daleč od katastrofalnega

24ur.com Slovenska podjetja poslujejo normalno, višji so le transportni stroški
24ur.com Podjetniki in obrtniki za hitre ukrepe ob rastočih cenah in grozeči krizi
24ur.com Delavci v negotovosti: 'Poskrbeli bomo, da ljudje ne bodo izgubljali zaposlitev'
24ur.com Cena globalnega kaosa: inflacija, pomanjkanje in paket v treh dneh
24ur.com Kaj zapiranje Volkswagnovih tovarn pomeni za slovenske dobavitelje?
Cekin.si Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
24ur.com Nemčija v velikih težavah
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
5 razlogov, zakaj otroci ne sodelujejo (in rešitev, ki deluje)
Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet
Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
zadovoljna
Portal
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
Dnevni horoskop: Ovni bodo odločni, raki se zanašajo na intuicijo
Dnevni horoskop: Ovni bodo odločni, raki se zanašajo na intuicijo
Tudi vi zapravljate preveč? Ta trik razkriva, kje izgubljate denar
Tudi vi zapravljate preveč? Ta trik razkriva, kje izgubljate denar
Ženstveni sandali, ki ne smejo manjkati v vaši omari
Ženstveni sandali, ki ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
cekin
Portal
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
moskisvet
Portal
Slovenec o svojem uspehu s picami
Spor zaradi wc papirja: "Zaradi tega bi se ločila"
Spor zaradi wc papirja: "Zaradi tega bi se ločila"
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
dominvrt
Portal
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
okusno
Portal
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Previdno z željami
Previdno z željami
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699