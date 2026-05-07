Vpliv zalivske krize: šestina podjetij bi stroške prelila v prodajne cene

Na katerih področjih kriza v Hormuški ožini slovenska podjetja najbolj čutijo in kaj bo to pomenilo za cene pri nas? V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili glavnega ekonomista in analitika na GZS Bojana Ivanca. Po njegovih besedah se zaradi krize najbolj povečujejo stroški logistike, pa tudi stroški, ki so povezani z naftnimi derivati.

"Številne surovine, ki nastajajo v procesnih rafinerijah, kot so na primer plastika, določeni izdelki, ki se uporabljajo pri embalaži oz. v kemični industriji, so izdelki, ki jih naša industrija potrebuje, da lahko izdeluje končne izdelke," je pojasnil ter ob tem dodal, da se je poleg podražitve teh izdelkov poslabšala tudi njihova dobavljivost.

To seveda posledično predstavlja izziv za nekatera podjetja: "Predvsem so tu ogrožena podjetja iz predelovalne dejavnosti, pa tudi cestna logistika, ki so se ji stroški na kratek rok močno povečali."

Pa lahko slovenska podjetja višje stroške prelijejo v svoje prodajne cene? Slednje so spraševali tudi v anketi, ki je pokazala, da bo le okoli šestina podjetij to v celoti naredila v enem do treh mesecih. "Pri ostalih podjetjih pa obstajajo različni razlogi, zakaj tega ne morejo narediti – bodisi je tu visoka konkurenca bodisi je to povezano s fiksnimi cenami, s kupci ali reguliranimi cenami, ki jih imajo z javnimi institucijami," našteje.