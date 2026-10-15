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Gospodarstvo

Vpoklic vozil ID: možnost pregrevanja baterij, lahko tudi požar

Wolfsburg, 15. 10. 2026 21.19 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Nemški avtomobilski velikan Volkswagen

Nemški proizvajalec Volkswagen se pripravlja na vpoklic določenih električnih vozil iz družine ID. Razlog je napaka pri baterijah, ki lahko povzroči njihov pregrevanje, v skrajnem primeru tudi požar. Kot prvi ukrep je VW predlagal omejitev polnjenja na 80 odstotkov. Vpoklic naj bi zajel več 10.000 vozil v več državah.

Notranje kontrole so pokazale, da baterije modelov ID določenih letnikov ne dosegajo zahtevanih standardov kakovosti, razlog pa so napake v proizvodnji pri dobaviteljih, so nemški tiskovni agenciji dpa povedali v Volkswagen (VW), potem ko je o vpoklicu poročal nemški časnik Handelsblatt.

"V redkih primerih lahko pri teh baterijah pride do povečane termične obremenitve, v skrajnem primeru tudi do požara," so dpa povedali v VW. Dodali so, da bodo v Nemčiji vpoklicali okoli 1000 vozil.

Za katere modele gre, v koncernu niso povedali. Po pisanju Handelsblatta bo vpoklic med drugim zajel modele ID.3, ID.4, ID.7 in ID.Buzz letnikov med 2023 in 2025 ter vozila Cupra Born.

Odpoklic je že stekel v Veliki Britaniji in v ZDA. V ZDA je po podatkih oblasti vpoklicanih več kot 22.000 vozil ID.4. Ukrepi za Nemčijo in druge države so po navedbah VW še v pripravi.

VW je kot takojšnji ukrep priporočil polnjenje baterij do največ 80 odstotkov. Ob vpoklicu bodo v servisnih delavnicah preverili baterije posameznih vozil in v primeru, da napaka ne bo zaznana, omejitve glede polnjenja za ta vozila ne bo več, poroča dpa.

Gre za nov vpoklic vozil koncerna VW, potem ko je moral septembra zaradi napake, ki bi lahko povzročila okvaro krmilnega sistema, po vsem svetu vpoklicati 2,2 milijona vozil znamke Volkswagen in skoraj 700.000 vozil znamke Audi.

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Volkswagen id baterije vpoklic vozila
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