Vrednost bitcoina vse bližje 100.000 dolarjem

Bitcoin je med današnjim trgovanjem pridobil 3,7 odstotka in presegel 98.000 dolarjev. Pričakuje se, da bo vsak čas presegel 100.000 dolarjev (95.000 evrov). Vrednost kriptovalute je tako od predsedniških volitev v ZDA poskočila za 42 odstotkov.

Trump je napovedal omilitev regulacije za digitalne valute in se zavezal, da bodo ZDA postale svetovna prestolnica bitcoinov in kriptovalut. Ob tem je napovedal še, da bo milijarderja in pomembnega predstavnika tehnološke industrije Elona Muska imenoval za vodjo nove vladne službe za učinkovitost. Analitiki pojasnjujejo, da je rast bitcoina posledica naraščajočega zaupanja, da bo Trumpova administracija dejansko zagotovila kriptovalutam prijazno dobo.