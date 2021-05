Vrednost bitcoina zdrsnila pod psihološko mejo

Tri institucije, ki jih podpira država, kitajsko nacionalno združenje za internetno financiranje, kitajsko bančno združenje ter kitajsko združenje za plačila in kliring, so v izjavi za javnost izpostavila, da so vrednosti kriptovalut strmo poskočile in strmo padle, špekulativno trgovanje s kriptovalutami pa se je obnovilo.

Ob tem so poudarile, da nihanja cen resno ogrožajo premoženje ljudi in motijo normalno gospodarsko in finančno ureditev. V izjavi so potrošnike posvarile pred špekulacijami in dodale, da izgube v investicijskih transakcijah nosijo potrošniki sami, saj jim kitajska zakonodaja ne nudi zaščite.

Vrednost bitcoina je danes zdrsnila s 45.600 na 38.570 dolarjev (s 37.309 na 31.557 evrov), kar je najnižja raven od začetka februarja in precej pod rekordnimi 64.870 dolarjev (53.076 evrov), okoli katerih se je gibala v zadnjih mesecih. Analitiki so opozorili, da bi se lahko vrednost bitcoina spustila do ravni 30.000 dolarjev (24.545 evrov).