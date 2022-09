Vrednost delnic lahko še pade. Znate zaščititi svoj portfelj?

'Ni ključno predvideti padcev in vrhov na trgu, ključen je čas trajanja naše investicije'

Strmi padci imajo lahko zelo močen vpliv na vašo psiho. Morda vas bo zamikalo, da bi prodali svoje naložbe in izkupiček preusmerili v gotovino ali sklad denarnega trga. Lahko si rečete, da boste z vlaganjem v delnice nadaljevali, ko se razmere umirijo, vendar boste tako dejansko samo potrdili svoje izgube, poroča CNN Business.

Če ste vlagatelj na dolgi rok (med njimi so tudi tisti, ki so v 60-ih ali zgodnjih 70-ih in so morda upokojeni že 20 ali več let), ne pričakujte, da boste prelisičili trenutne padajoče trende. Pri vlaganju bodo uspešni tisti, ki bodo upoštevali pravilo, da "ni ključno predvideti padcev in vrhov na trgu, pač pa je ključen čas trajanja naše investicije", je dejal Taylor Wilson, pooblaščeni finančni načrtovalec in predsednik podjetja Greenstone Wealth Management v Forest Cityju v Iowi.

Če bi na primer v začetku leta 1981 v S&P500 vložili 10.000 dolarjev (9.975 evrov), bi vložek do 31. marca 2021 po podatkih podjetja Fidelity Investments zrasel na skoraj 1,1 milijona dolarjev (milijon evrov). Če bi v teh 40 letih zamudili le pet najboljših trgovalnih dni, bi vsota zrasla na le približno 676.000 dolarjev (674.100 evrov), če bi zamudili najboljših 30 dni, pa bi vloženih 10.000 dolarjev (9.975 evrov) naraslo na zgolj 177.000 dolarjev (176.500 evrov).

'Ključ do uspeha je dosledno vlaganje'

Če lahko sami sebe prepričate in delnic ne prodate z izgubo, pa vas bo morda še vseeno zamikalo, da bi za nekaj časa prenehali redno vlagati v delnice, saj se vam zaradi padanja vrednosti vaših vložkov morda zdi, da denar mečete stran. "Običajen odziv ljudi je, da nehajo prispevati, dokler si trg ne opomore," je dejal CFP Sefa Mawuli iz podjetja Pavlov Financial Planning v Arlingtonu v Virginiji.

Poudaril je, da je ključ do uspeha dosledno vlaganje. "Nadaljevanje s prispevanjem tudi med padci trgov vlagateljem omogoča, da sredstva kupijo po nižjih cenah, to pa bi lahko vašemu portfelju omogočilo hitrejše okrevanje po upadu trga," je dodal. Če ste tega finančno sposobni, Wilson celo priporoča, da svoje prispevke povečate.