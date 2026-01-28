Naslovnica
Gospodarstvo

Trump: Dolarju gre odlično. Vrednost valute nato strmo padla

Washington, 28. 01. 2026 10.27 pred 1 uro 3 min branja 37

Avtor:
M.S. STA
Ameriški dolarji

Vrednost ameriškega dolarja v primerjavi z drugimi valutami v zadnjem času opazno pada, svojo najnižjo vrednost v zadnjih štirih letih pa je dosegel po izjavi predsednika Donalda Trumpa, da gre valuti "odlično". Vlagatelji so medtem v pričakovanju odločitve ameriške centralne banke (Fed) glede obrestnih mer. Analitiki ocenjujejo, da bo ključna obrestna mera ostala nespremenjena.

Predsednik ZDA Donald Trump je v torek obiskal podpornike v zvezni državi Iowi in jim na zborovanju v mestu Clive razlagal o uspehih prvega leta mandata, s poudarkom na gospodarstvu.

Dejal je, da so ZDA sedaj z njim na čelu v zlati dobi, ko cene padajo, čeprav dejansko ob 2,7-odstotni inflaciji naraščajo naprej. To, da Američani ne razumejo, kako dobro jim gre, je za Trumpa posledica poročanja medijev in izvajalcev anket, ki so po njegovem prepričanju nepoštene, če mu ne kažejo velike podpore.

Na vprašanje, ali ocenjuje, da je vrednost dolarja preveč padla, je odgovoril, da ne. "Mislim, da mu gre odlično," je dejal Trump, kar je povzročilo nadaljnji padec dolarja v primerjavi z evrom, japonskim jenom in britanskim funtom. Referenčni indeks dolarja je bil že pred Trumpovimi komentarji na poti, da zabeleži najslabši tridnevni padec od oznanitve carin aprila 2025, nove izjave predsednika pa so rezultate še poslabšale.

Kot je poročal Reuters, je dolar včeraj dosegel najnižjo vrednost po februarju 2022.

Vlagatelji so vse bolj zaskrbljeni, zato so druge valute v zadnjih nekaj tednih okrepile svojo vrednost, prav tako se je znova zvišala tudi cena zlata. Vrednost evra se v primerjavi z dolarjem krepi, po poročanju Reutersa pa je bilo treba za evropsko valuto prvič po letu 2021 odšteti 1,2 dolarja. Na najvišji ravni v zadnjih štirih letih in pol je tudi britanski funt.

"To kaže na krizo zaupanja v ameriški dolar," je za medij ocenil Kyle Rodda, višji tržni analitik pri Capital.com. "Zdi se, da bi lahko ta šibkost vztrajala, medtem ko Trumpova administracija vztraja pri svoji nepredvidljivi trgovinski, zunanji in gospodarski politiki," je dodal.

Šibkost dolarja je blagoslov za ameriške izvoznike, vendar hkrati že povzroča zaskrbljenost tudi v Evropi. Guverner avstrijske centralne banke Martin Kocher je za Financial Times povedal, da bo Evropska centralna banka morda morala razmisliti o ponovnem znižanju ključne obrestne mere, če bo moč evra začela vplivati na inflacijske obete.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Federal Reserve pred novo odločitvijo

Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) bo medtem danes objavila odločitev svojega Odbora za odprti trg (FOMC) glede obrestnih mer, pri čemer se ameriški analitiki na splošno strinjajo, da bo ključna obrestna mera, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar, ostala nespremenjena v razponu med 3,50 in 3,75 odstotka.

Po zasedanju FOMC, ki se je začelo v torek, bo predsednik Feda Jerome Powell na novinarski konferenci pojasnil denarno politiko centralne banke. Maja se mu izteka mandat na čelu Feda, vendar pa bo lahko še do januarja 2028 ostal član odbora.

Predsedniki Feda so se običajno po izteku najvišjega položaja upokojili, ni pa jasno, ali bo to storil tudi Powell, proti kateremu je vlada Donalda Trumpa uvedla kazensko preiskavo zaradi domnevne prekoračitve sredstev pri obnovi poslopij centralne banke.

Analitiki kazenski pregon Powella vidijo kot posledico Trumpovih prizadevanj, da banko prisili v hitrejše nižanje obrestnih mer za spodbuditev gospodarske rasti, ki je bila lani sicer ne glede na Trumpove carine zelo trdna. Trump bo kmalu napovedal ime Powllovega naslednika in po pričakovanjih bo to nekdo, ki se bo zavzemal za nižje obresti.

FOMC je lani trikrat zapored znižal ključno obrestno mero za po 0,25 odstotka, nazadnje decembra. Stopnja inflacije medtem ostaja stabilna. Čeprav je bila z decembrsko 2,7-odstotno letno ravnjo še vedno nad 2,0-odstotnim ciljem Feda, pa ni potrebe za zvišanje obresti.

dolar donald trump zda

KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bombardirc1
28. 01. 2026 11.45
Ma isti je kot naš plešasti pacient.
Odgovori
+1
1 0
Rudar1
28. 01. 2026 11.43
Pišete o pacientu Trumpu. Mu imamo trenutno narcističnega pacienta na oblasti. Za svojo slavo dobesedno uničuje Slovensko gospodarstvo
Odgovori
-4
0 4
gongash
28. 01. 2026 11.46
Pacient je bil iz sds in ga nikdar ne bo več
Odgovori
0 0
IQ200
28. 01. 2026 11.39
Kakšenn idiotizem. ECB bo "morala" znižati obrestne mere, da bo denar še bolj poceni, da ga bo še več v obtoku, kar pomeni še višjo inflacijo kot je. Če $ tone mora tudi € z njim? Naj propade.
Odgovori
+2
2 0
gongash
28. 01. 2026 11.33
Kitajska prodaja velike količine ameriškega dolga. In prav je tako. So videli kako ti lahko čez noč ukradejo vse in te sakcionirajo če ne narediš kaj po njihovi volji. In niso edini.
Odgovori
+7
7 0
gongash
28. 01. 2026 11.37
Se lahko folk neha kupovati vse amerisko pa so v riti. Ne morejo kar groziti brez posledic. Pol pa naj se igra klovn s carinami.
Odgovori
+5
5 0
-xxx-
28. 01. 2026 11.32
Propad je blizu. Tako kot drzavljanska vojna..ko wbe pedose ameiske
Odgovori
+7
7 0
belanindza
28. 01. 2026 11.22
Sami kavč ekonomist tukaj... Že od prvega dne je sam Kramp dejal da hoče šibek dolar. Zakaj? Refinancirane starih dolgov in "poceni" zadolževanje ter več izvoza... Očitno na tem portalu komentirajo samo tisti ki mislijo da je Mesec naredil dobro z dvigom minimalne plače brez upoštevanja posledic...
Odgovori
+4
9 5
Nike Air Max
28. 01. 2026 11.26
dže si nindža
Odgovori
+2
5 3
natmat
28. 01. 2026 11.39
Tramp gleda za svojo rit in riti bogatašev...ekonomska formula je vedno enaka in to velja povsod...več kot je bogatih...več je revežev...drugače ne mora biti!!!
Odgovori
+1
1 0
klop12
28. 01. 2026 11.20
človk že cel življenje nateguje folk za preživetje, fotr ga je naučil najbolj neetičnih praks. Kaj mislite, kakšen predsednik je lahko tak človek
Odgovori
+12
16 4
ptuj.si
28. 01. 2026 11.30
Golob,ne?
Odgovori
-6
1 7
klop12
28. 01. 2026 11.34
za Goloba ni obče znano, kaj ga je fotr nauču a ne? nice try plačan provokator
Odgovori
+1
1 0
lusma00
28. 01. 2026 11.36
Ptuj Janša pa se manj
Odgovori
0 0
kr nekdo
28. 01. 2026 11.16
dejmo ta dolar spravt iz obtoka. Naj se uporablja domača valuta. Poslujemo recimo z kitajci pa plačujemo z dolarji. zakaj že? Zato pa trump grozi vsakmu sam da se BRICK omeni.
Odgovori
+5
9 4
janezkranjski007
28. 01. 2026 11.15
Lazni klovn pod kontrolo cionistov.....njihov igralec
Odgovori
+6
10 4
Fluxx
28. 01. 2026 11.14
Trump bo odšel v zgodovino kot največji bedak.
Odgovori
+9
14 5
sabro4
28. 01. 2026 11.12
res odlično zunaji dolj ge trenutno pri + $38.664.255.380.174, in neutrudno raste vsako sekundo...tik tak.....BUUUUMMMMMM
Odgovori
+9
10 1
Darko32
28. 01. 2026 11.11
Tukaj vidimo, d anihče več TRAMPU ne verjame in se vsak raje zaščiti in zaščiti svoje premoženje. Če gledamo geenralno bo še slabše in to se zavedajo vsi. DOločeni analitiki, k ipodrobno spremljajo dogajanje se je EUro okrepil.
Odgovori
+8
13 5
IS58
28. 01. 2026 11.09
"Pametni slovenci" bomo v kratkem izvolili TRUMPA 2 . In gdo nam bo kriv za izvolitev? SAMI.
Odgovori
-1
10 11
Buča hokaido
28. 01. 2026 11.41
Kdo, be gdo.
Odgovori
0 0
Polde8
28. 01. 2026 11.07
Amerika se je dolgoročno lepo rečeno zelo zafrknila z trumpom.
Odgovori
+10
15 5
pepe2
28. 01. 2026 11.06
Na "nori TV" pa pišejo, da je 140 milijonov denarja od ZZZS, zbranega za dolgotrajno oskrbo, bilo nakazanih na državni proračun in bo ta denar posledično porabljen nenamensko. Kaj se dogaja z dolgotrajno oskrbo???? Kam je šel naš denar???? 2% od bruto plače, od neto je to 4% nižja plača vsak mesec, porabljena nenamensko!
Odgovori
+4
11 7
Truth
28. 01. 2026 11.09
Kamor gre večino Bratuškovega in Golobovega denarja zadnje 4 leta. :)
Odgovori
+3
9 6
kr nekdo
28. 01. 2026 11.17
Kam.? Domovi so polni. Ljudje bi šli v dom pa ni prostora. Ostale storitve pa ne delajo. Nateg največji.
Odgovori
+2
5 3
Buča hokaido
28. 01. 2026 11.42
Domovi nisobpolni. Nekateri
Odgovori
0 0
Buča hokaido
28. 01. 2026 11.43
Domovi niso polni. Nekateri imajo prazne sobe, ker ni osebja. Recimo največji dom v Dravljah.
Odgovori
0 0
Samo.Jst
28. 01. 2026 11.05
Trgi se premikajo, pogoji se spreminjajo... skupni imenovalec pa je zaupanje v ZDA in njihovo valuto. Največji problem je, ker US dollar ni fizično podprta valuta in bi ga znal obrat v načinu trgovanja postaviti pod vprašaj (dolgoročno gledano). Če BRICSu uspe prodor in vsaj delni prevzem "trga", bodo ZDA zakuhale WW3...
Odgovori
+4
7 3
Samo.Jst
28. 01. 2026 11.06
*nezaupanje
Odgovori
+1
3 2
big_foot
28. 01. 2026 11.04
Pod tem pacientom gre ameriki le strmo navzdol po vseh kriterijih. Na amerih je sedaj ali ga odstranijo zlepa ali zgrda ali pa bo zavozil državo do konca. Že sedaj se svet vedno bolj umika od amerike pa je še 3 leta pred njem tako da dno je še daleč čeprav že sedaj izgleda da slabše ne more bit.
Odgovori
+4
10 6
BBcc
28. 01. 2026 11.02
Takega Trump Janša in Saetelit Logar že čakata, da prideta na oblast. Sledi takoj padec standrada državljanov Slovenije. In napajanje iz davkoplačevalskega denarja.
Odgovori
+1
11 10
Jerry321
28. 01. 2026 11.01
No, trump je konstanten le v tem, da so njegove izjave VEDNO diametralno nasprotje resnici 😂 Da gre $ dobro je npr. ena od nešteto takih izjav. ZDA pod trumpom drvijo v prepad
Odgovori
+5
10 5
qwerty99
28. 01. 2026 10.56
Američani ne razumejo, da je pod Trumplom edino merilo to, kako gre njemu. In njemu gre odlično, saj njegovo bogastvo narašča eksponentno odkar je spet predsednik.
Odgovori
+16
21 5
BBcc
28. 01. 2026 11.02
Res je.
Odgovori
+2
8 6
