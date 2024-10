Vrednost projekta nadgradnje železniške postaje Jesenice ocenjena prenizko

"Projektantska ocena stroškov projekta nadgradnje postaje je prenizka ter ne odraža trenutnih tržnih cen v Avstriji in Nemčiji," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani izsledke revizije povzel avstrijski strokovnjak za infrastrukturo Franz Lückler, ki je sodeloval pri pripravi končnega poročila.

Poudaril je, da je projekt precej več kot le nadgradnja železniške postaje, saj gre za zelo obsežno logistično vozlišče. Temu primerni so po njegovih besedah tudi stroški, ki so pri železniških infrastrukturnih projektih že v osnovi višji kot pri ostalih. "Vsekakor pa Slovenija takšno vozlišče potrebuje," je izpostavil.

Direkciji za infrastrukturo je priporočil, naj prejete ponudbe potencialnih izvajalcev del vzame kot izhodišče za pogajanja z njimi. Določene postavke v razpisni dokumentaciji bi namreč lahko oblikovali bolje, je ocenil. "Iz izkušenj vem, da vnovična objava razpisov vodi v 10- do 15-odstotno zvišanje stroškov," je dejal.

Revizija je po besedah ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, ki jo je odredila, potrdila, da je projekt potreben in upravičen v načrtovanem obsegu. Strinjala se je, da njegovo poimenovanje morda ni bilo posrečeno, saj gre res za širše vozlišče.

Izsledke revizije bo zdaj predstavila koalicijskim partnerjem in vladi. Spomnila je, da je Slovenija za projekt pridobila 56,5 milijona evrov evropskih sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope. "To ni denar, ki bi Sloveniji kar tako pripadal, ampak se z vsakim projektom posebej prijavimo na razpis in vsak konkreten projekt posebej dobi denar. Če tega denarja torej ne bi investirali v projekt, ki ga izvajamo na Jesenicah, bi bil za Slovenijo izgubljen," je dejala.

Ocenjena vrednost iz 81 na 137 milijonov

Aprilska napoved revizije je sledila napovedi podražitve projekta, ki je sprožila burne odzive. Leta 2022 je namreč ocenjena vrednost projekta znašala 81 milijonov evrov, končna ocenjena vrednost gradbenih del ob objavi javnega naročila je na podlagi upoštevanja inflacije in stanja na trgu narasla na 137 milijonov evrov, najugodnejša ponudba pa znaša 170 milijonov evrov z davkom.

Predstavniki ministrstva za infrastrukturo in direkcije so podražitev med drugim utemeljili s tem, da so se ob pridobivanju projektnih pogojev in soglasij pokazale potrebe po izvedbi dodatnih manipulativnih tirov, novega podhoda in mostu. Poudarili so, da gre za kompleksen projekt, ki bo prinesel številne koristi v železniškem prometu in za Jesenice.

To je danes ponovil vodja sektorja za investicije v železnice na direkciji za infrastrukturo Dejan Jurkovič. Kot je poudaril, ocena vrednosti poleg tega temelji na štiri do pet let starih cenah, torej v njej ni v zadostni meri upoštevana inflacija. "Upoštevati je treba, da je rast cen na tem področju nadpovprečna," je dodal.