Vroča joga, kisikova komora in 'biohacking': razkrila najnovejše kaprice bogatih

Bart Bouwhuis in Marnix Hoekstra, kreativna direktorja nizozemskega oblikovalskega studia Vripack, ki med drugim načrtuje jahte za milijarderje in člane savdske kraljeve družine, pravita, da se je v zadnjih letih način uporabe superjaht bistveno spremenil. "Vsak kvadratni meter mora služiti svojemu namenu. Najpomembnejše ni več, kako jahta izgleda od zunaj, ampak kako ljudje na njej dejansko živijo," sta povedala za Business Insider.

Od počitnic do plavajoče pisarne

Pandemija in razmah dela na daljavo sta spremenila tudi navade lastnikov superjaht. Če so bile nekoč namenjene predvsem oddihu, danes vse pogosteje postajajo tudi plavajoče pisarne. Oblikovalci zato načrtujejo ločene delovne prostore za lastnika in njegovega partnerja, hitro satelitsko internetno povezavo ter konferenčne sobe za videoklice. "Meja med zasebnim življenjem in delom postaja vse bolj zabrisana," pravi Hoekstra. K temu je prispeval tudi satelitski internet Starlink, ki omogoča zanesljive videokonference tudi sredi oceana.

History Supreme FOTO: Profimedia

Biohacking prihaja tudi na morje

Velik poudarek namenjajo tudi zdravju. Klasične hotelske telovadnice brez oken postopoma izginjajo. Nadomeščajo jih prostori za vročo jogo, kickboks, sodobni fitnesi in celo hiperbarične komore, v katerih uporabniki vdihavajo kisik pod povišanim tlakom. Zagovorniki biohackinga in dolgoživosti verjamejo, da takšna terapija pospešuje regeneracijo in upočasnjuje staranje, čeprav so znanstveni dokazi za številne tovrstne trditve še vedno omejeni. Po besedah oblikovalcev lastniki vse več pozornosti namenjajo tudi temu, da lahko na jahti redno telovadijo, saj se na plovilu sicer gibljejo bistveno manj kot na kopnem.

Tudi milijarderji razmišljajo o okolju