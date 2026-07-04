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Gospodarstvo

Vroča joga, kisikova komora in 'biohacking': razkrila najnovejše kaprice bogatih

Amsterdam, 04. 07. 2026 17.48 pred 40 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.Š.
jahta

Kino pod zvezdami, zasebni klub na plaži in neskončni bazeni niso več dovolj. Oblikovalci superjaht pravijo, da se želje najbogatejših ljudi na svetu spreminjajo. Danes na seznamu najpogostejših zahtev niso več le razkošni saloni, temveč prostori za delo, biohacking in zdrav življenjski slog.

Bart Bouwhuis in Marnix Hoekstra, kreativna direktorja nizozemskega oblikovalskega studia Vripack, ki med drugim načrtuje jahte za milijarderje in člane savdske kraljeve družine, pravita, da se je v zadnjih letih način uporabe superjaht bistveno spremenil.

"Vsak kvadratni meter mora služiti svojemu namenu. Najpomembnejše ni več, kako jahta izgleda od zunaj, ampak kako ljudje na njej dejansko živijo," sta povedala za Business Insider.

Od počitnic do plavajoče pisarne

Pandemija in razmah dela na daljavo sta spremenila tudi navade lastnikov superjaht. Če so bile nekoč namenjene predvsem oddihu, danes vse pogosteje postajajo tudi plavajoče pisarne. Oblikovalci zato načrtujejo ločene delovne prostore za lastnika in njegovega partnerja, hitro satelitsko internetno povezavo ter konferenčne sobe za videoklice.

"Meja med zasebnim življenjem in delom postaja vse bolj zabrisana," pravi Hoekstra. K temu je prispeval tudi satelitski internet Starlink, ki omogoča zanesljive videokonference tudi sredi oceana.

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FOTO: Profimedia

Biohacking prihaja tudi na morje

Velik poudarek namenjajo tudi zdravju. Klasične hotelske telovadnice brez oken postopoma izginjajo. Nadomeščajo jih prostori za vročo jogo, kickboks, sodobni fitnesi in celo hiperbarične komore, v katerih uporabniki vdihavajo kisik pod povišanim tlakom. 

Zagovorniki biohackinga in dolgoživosti verjamejo, da takšna terapija pospešuje regeneracijo in upočasnjuje staranje, čeprav so znanstveni dokazi za številne tovrstne trditve še vedno omejeni.

Po besedah oblikovalcev lastniki vse več pozornosti namenjajo tudi temu, da lahko na jahti redno telovadijo, saj se na plovilu sicer gibljejo bistveno manj kot na kopnem.

Tudi milijarderji razmišljajo o okolju

Spreminja se tudi odnos do trajnosti. Vripack letos predstavlja prvo popolnoma električno superjahto Project Zero, ki jo poganja energija iz obnovljivih virov. Čeprav večina naročnikov še ni pripravljena na popolnoma električni pogon, vse pogosteje prevzemajo posamezne okolju prijaznejše rešitve.

Namesto čim večjih motorjev izbirajo učinkovitejše pogonske sisteme, boljšo toplotno izolacijo in posebne premaze, ki zmanjšujejo segrevanje plovila ter s tem potrebo po klimatskih napravah. Klimatski sistemi se medtem samodejno izklopijo, ko v prostoru ni nikogar.

Opuščajo tudi uporabo tikovine za palube, saj njena pridobitev prispeva h krčenju gozdov. Ker so danes na voljo kakovostni nadomestni materiali, oblikovalci menijo, da za uporabo tikovine ni več pravega razloga.

Superjahta sicer ostaja eden najdražjih predmetov, ki si jih lahko lasti posameznik. Njena gradnja lahko traja več let, cena pa lahko preseže več sto milijonov evrov.

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Uporabnik1921539
04. 07. 2026 18.18
jahta na fotigrafiji je tako lepa,da je popolnoma vseeno,tudi ce bi bila noter prazna😂
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