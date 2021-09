Vrtovec: Če država ne bo ukrepala, bi lahko šel Teš prihodnje leto v stečaj

Ob tem je poudaril, da vlada ljudi ne bo pustila samih, pač pa bo regiji pomagala, da se skupaj z izobraževalnim sistemom prestrukturira in da skupaj zagotovijo novih 5000 delovnih mest. Strategija je po njegovih zagotovilih pripravljena in jo nameravajo predložiti vladi, nato pa bi jo do 1. oktobra tudi potrdili.

Po njegovem je zato v iskanju dokončnih rešitev treba imeti odprt dialog z Evropsko komisijo, saj se zdita pomoč in prestrukturiranje znotraj skupine HSE skoraj neizvedljiva oziroma bi to bila nedovoljena pomoč. Tudi morebitno dokapitalizacijo s strani države bi bilo po njegovem treba uskladiti z Brusljem, saj bi šlo za finančno pomoč za nekaj, kar Evropska komisija terja, da opustimo.

Vrtovec je napovedal, da se bo o vsem skupaj že v ponedeljek pogovarjal tudi s pristojno evropsko komisarko, ki v Slovenijo prihaja v sklopu neformalnega srečanja ministrov. Četudi bi Slovenija lahko dobila pomoč Evropske komisije, je jasno, da je lahko ta samo do leta 2025, je spomnil.

Vrtovec: Trendi kažejo, da bo plin najverjetneje prehodni energent za naslednjih 30 ali 40 let

Infrastrukturni minister je sicer poudaril še, da je v Šaleški dolini zelo veliko znanja na področju pridobivanja električne energije, vendar trendi v svetu kažejo, da bo plin najverjetneje prehodni energent za naslednjih 30 ali 40 let. Ob opuščanju premoga bo treba zagotoviti nek zunanji vir, to pa bi lahko bil tudi plin. "Infrastruktura v Tešu je že vzpostavljena, znanja je dovolj, zato ne vidim večjih težav, da gremo v to," je še dejal in dodal, da časa za odločanje ni več veliko. Odločitve je treba sprejeti do konca leta ter do takrat tudi pripraviti in sprejeti zakon o postopnem zapiranju rudnika.

Vrtovec si želi, da bi vse postopke peljali v soglasju s HSE, Tešem in Premogovnikom Velenje, pa tudi občinama Velenje in Šoštanj. Ti imata trenutno še vedno različne poglede, a minister zagotavlja, da ljudje ne bodo brez služb. Na vprašanje, ali je morda vendarle čas, da država prizna zablodo z vlaganjem v Teš 6, je odvrnil, da se ne želi ukvarjati s svojimi predhodniki, pač pa je tukaj zato, da se ukvarja s sedanjimi razmerami.