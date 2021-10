Vrtovec ob rasti cen energentov: Izziv podjetja in daljinsko ogrevanje

V GEN-I najmanj do poletja ne nameravajo višati cen električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce, so sporočili iz podjetja. Kot so še dodali, so se tako odločili kljub ekstremni rasti cen energentov na mednarodnih trgih, saj jim z digitalizacijo poslovanja uspeva učinkovito obvladovati tržna tveganja.

Intervencija države na področju zemeljskega plina in električne energije za gospodinjstva po njegovem ni potrebna, ker je to odgovornost dobaviteljev, je dejal in spomnil, da sami najmanj do poletja 2022 ne bodo spreminjali cen elektrike in plina. "Če že, potem naj država pri električni energiji in zemeljskem plinu razmišlja o tem, kako bo pomagala gospodarstvu, ker tam pa mi te možnosti nimamo. Naša odgovornost je do ranljivih, v tem primeru do gospodinjstev, ne pa do celotnega poslovnega sektorja," je poudaril.

Poslovni svet ima svoje zakonitosti, za poslovanje je odgovorno vodstvo. Gen-I ima po njegovih pojasnilih stalno komunikacijo s svojimi poslovnimi odjemalci. "Vse leto smo jim razlagali o ugodnem trenutku, kdaj je čas za kupiti, kako naj se obnašajo. Nekateri so nas poslušali, približno polovica je takšnih, ti so zelo srečni. Nekateri drugi so si inštalirali sončno elektrarno, ker smo jih k temu tudi nagovarjali, ti so še posebej srečni," je dejal Golob in dodal: "Če želite imeti na dolgi rok stabilne cene, si omislite brezogljični vir."

Nekateri poslovni odjemalci pa so, čeprav niso iz energetike, po njegovih besedah špekulirali in so si rekli, da je cena sicer nizka, ampak mogoče bo pa še nižja, in so raje čakali. "Zdaj pa kliče na pomoč državo. Ampak odločitev, da so se znašli v tej situaciji, je vsaj v polovici primerov njihova lastna. Odgovornost pa je 100-odstotno pri njih," je dodal.