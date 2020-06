Vrtovec od 2TDK pričakuje spoštovanje smernic EU na področju javnega naročanja

Razpis za glavna gradbena dela je v teku, v 2TDK pa računajo, da bodo pogodbo z izvajalci podpisali v zadnjem letošnjem četrtletju. V igri za glavna dela ostajajo predvsem kitajska in turška podjetja, kjer obstaja tveganje socialnega dumpinga , saj domača in večina evropskih podjetij tako nizkih cen ne more ponuditi. Za preprečevanje slednjega je EU sprejela smernice na področju javnega naročanja, ki jih je vlada v slovensko zakonodajo prenesla z zakonom za hitrejši zagon strateških investicij. Po Vrtovčevih besedah je treba te smernice spoštovati tudi pri drugem tiru in v projekt v večji meri vključiti regionalne gradbene igralce, saj bo tako več denarja od njegove izvedbe ostalo tudi v Sloveniji. " Prav je, da pristojni, tudi 2TDK, razmislijo o tem, kako te smernice vključiti v izvedbo projekta, " je dejal.

V 2TDK pojasnjujejo, da zaenkrat sledijo časovnici izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom. Izpostavili so, da morajo delovati skladno s temeljnimi načeli javnega naročanja in so zavezani h gospodarni porabi javnega in evropskega denarja.

"Družba je in bo spoštovala vso zakonodajo in ravnala z vso potrebno skrbnostjo, da bo kar najbolj optimalno izpeljala projekt. Zadnje zakonodajne spremembe še niso dokončne, saj vlada še ni določila seznama projektov, za katere zakon velja. Ne glede na to pa zakon preučujemo. V primerih nejasnosti pa se bomo za pomoč pri tolmačenju obrnili na ustrezne državne organe," so pojasnili v 2TDK.

V 2TDK ob tem opozarjajo, da bi razveljavitev razpisa za glavna gradbena dela, ki je trenutno v teku, pomenila dodatno zamudo pri projektu, ki se pripravlja že dobri dve desetletji in pri katerem je bilo med drugim izgubljeno vsaj leto dni zaradi dveh referendumov.

"Časovni zamik bi prav tako pomenil oz. resno ogrozil do pol milijarde evrov načrtovanih sredstev: 250 milijonov evrov evropskih nepovratnih sredstev in do 250 milijonov evrov posojila Evropske investicijske banke (EIB) ter dodatno ogrozil financiranje projekta s strani komercialne banke," so izpostavili.

Pokrivanje tako nastalega manjka v finančni konstrukciji bi lahko tudi za več let zavrlo izvajanje projekta, so še dodali v projektni družbi. "Vse to bi dodatno pomenilo izgubo podpore projektu pri EU institucijah, bistveno pa bi okrepilo logistično panogo sosednjih konkurenčnih držav, ki projektu drugi tir ves čas nasprotujejo, saj si v primeru zamika projekta obetajo ogromne koristi za svoje gospodarstvo," svarijo v 2TDK.

Vrtovec je po drugi strani danes ob odprtju novega ro-ro priveza v Luki Koper izpostavil, da je drugi tir zapeljan tako daleč, da ga ne more nič več ustaviti. "Tudi če pride morebiti zaradi takšnih in drugačnih razlogov do ponovitve razpisa, to ne bo pomenilo, da bi izgubili finančna sredstva ali bi se zgodilo kaj drugega. Zaradi tega, ker je projekt predaleč, enostavno," je bil jasen.

Prepričan je, da morebitna ponovitev tudi ne bi pomenila nobenih zamud pri izvajanju projekta. "Zagotovo ima 2TDK te stvari vračunane, če pride do razveljavitve. Saj ni nujno, da pride do razveljavitve zaradi tega. Morebiti pride zaradi kakšnih drugih razlogov in to 2TDK zagotavlja, da ima vračunano," je dodal. "Karkoli bo, zagotavljam, da ne bo pomenilo zaostanka pri izgradnji drugega tira," je dodal.