'Vsaka represija, vsaka obremenitev rojeva nek upor'

Vlada je z interventim zakonom o zdravstvu naložila nove davčne obremenitve. Kot je v torkovi oddaji 24UR ZVEČER napovedal Boštjan Cvar, bodo v obrtni zbornici vztrajni pri dokazovanju, da se gospodarstva ne sme več dodatno obremenjevati, sploh v času ohlajanja evropskega gospodarstva.

"Problema absentizma zagotovo ne smemo reševati na plečih gospodarstva. Povišati dni odsotnosti z dela na plečih gospodarstva z 20 na 30 in pa vse ostale obremenitve, ko jih skupaj seštejemo, jih je vsekakor toliko, da se sprašujemo, ali je tukaj sploh še smisel," je dejal.

Povedal je, da so finančnemu ministru Klemnu Boštjančiču predlagali, da vendarle vse že sprejete in še napovedane spremembe ter dodatne obremenitve obravnavajo celostno, pri tem pa premislijo, kako jih davčno uravnotežiti. "To je smiselno in takšen način odločanja mora biti uveljavljen tudi pri nas, sicer bodo v Sloveniji velike težave pri poslovanju v gospodarstvu," opozarja.