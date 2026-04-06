Gospodarstvo

Vse dražji energenti: kakšni ukrepi so na mizi?

Ljubljana, 06. 04. 2026 19.37 pred 54 minutami 2 min branja 44

Avtor:
Kaja Kobetič
Višje cene goriva

Ne samo zastoji, potnikom bodo slabo voljo kmalu verjetno povzročale tudi vse višje cene goriva. Da bi se izognili krizi, ki jo lahko povzročijo dražji energenti, bodo jutri skupaj sedli gospodarski minister Matjaž Han in predstavniki Obrtno-podjetniške ter Gospodarske zbornice Slovenije. Kakšni ukrepi so na mizi?

Ob vse dražjih energentih in ko vojni, ki cene poganja, trenutno še ni videti konca, se inflacija že preliva na druga področja. "V kovinsko-predelovalni industriji so cene surovin izjemno poskočile, kar do 30 odstotkov," pravi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar.

Predstavniki gospodarstva bodo zato jutri z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom iskali rešitve, kako ublažiti takšno višanje cen.

"Od ministra Hana pričakujemo, da bo pritrdil ukrepom, ki smo jih naslovili na vlado," je jasen glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček.

"Trenutno se kaže v tej obliki, da bomo vsi deležni občutno višjih cen energije, goriva najprej, potem pa tudi energije. In temu primerno bo potrebno tudi ukrepati," prikimava Cvar.

Kot smo neuradno izvedeli, naj bi gospodarski minister jutri na mizo prinesel predloge ukrepov, zbrane v štirih točkah – na primer zagotovitev preskrbe s ključnimi dobrinami in surovinami, likvidnostna pomoč gospodarstvu in jamstvena shema za zavarovanje terminskih pogodb za dolgoročen nakup električne energije in zemeljskega plina.

"Mi mislimo, da je v prvi fazi potrebno nasloviti slovensko gospodarstvo, kajti če bo slovensko gospodarstvo imelo slabše pogoje za delo, se bo to prelilo v višje cene, ki jih bodo občutila tudi gospodinjstva," meni Gorenšček.

Iz gospodarskega ministrstva je sicer še slišati, da bo jutrišnji sestanek nekakšen posvet o smeri ukrepov, kjer bodo analizirali potrebe gospodarstvenikov in podjetnikov. Medtem ko še ni jasno, ali bi bil omnibus zakon, ki bo naslovil več področij ukrepov, lahko pripravljen že do četrtkove seje vlade.

Gorenšček sicer še poudarja, da bi radi, da bi bili ti ukrepi čimprej sprejeti. "Glede na izkušnje iz preteklih kriz je vedno dobro, da bodo ne samo gospodarstvu ampak celotni družbi na voljo, ko se kriza 'razplamti'," pa dodaja Cvar.

Ob tem pa gospodarstveniki na vlado znova apelirajo, kot že celoten iztekajoči se mandat, naj davčno razbremeni plače.

ukrepi cene energenti gospodarstvo Matjaž Han OZS GZS

Kje bodo letos izplačali najvišji regres?

KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jerry321
06. 04. 2026 20.31
Aha, davkov in prispevkov državi ne bi plačeval, delavci bi po njihovo moral delat za pest riža. A SEDAJ, ko bo pa KRIZA pa vsi “gospodarstveniki” želijo pomoč države!!! Golob bi jih moral nagnati!!!
jank
06. 04. 2026 20.31
Naj kar Janša išče rešitve za krizo in naj se šefi Gospodarske in Obrtne zbornice pri njemu jokajo. Baje se jim bosta cedila med in mleko. No, pa da vidimo!
periot22
06. 04. 2026 20.23
Rusija jo ima ogromno nehajte kleceplazit!!!!!!!!!!
Rafael Kramar
06. 04. 2026 20.31
Ja, vrzimo Ukrajince pod vlak, da bomo lahko mi tankali ceneje?! Pa kako vas ni sram pred samim sabo?!
300 let do specialista
06. 04. 2026 20.23
Na mizi so od ukrepov le šunka, jajca in hren... na wc školjki sledi akcija... taka nam je Zlovenija. V ukrepe verjame le še popolna ovca.
Delavec_Slo
06. 04. 2026 20.23
Kakšna je rešitev Lajno v haag, Orbana na čelo EU pa nam bo bolje!
Jezna lepookica
06. 04. 2026 20.22
Pa ne pozabte, za to sta kriva Donald in Benjamin in ne Robert!
Rafael Kramar
06. 04. 2026 20.28
Ja, trošarine v Sloveniji določata Donald in Benjamin...!?! V Ameriki je 4€ galona, od oka 1€ liter, tako, kot je imel Janša. Golobu pa nikdar dovolj, tem, da je še Petrolu klatil maržo na 9c in delajo profit izključno sendviči in kafeti!? Fuj Golob pokvarjeni!!!
Watcherman
06. 04. 2026 20.20
Naj nekdo napiše in razloži kaj se profitira s tem,ko se goriva kar naprej dražijo zaradi tega zaprtje ožine kaj se bo s tem izboljšalo in pridobilo.?
DK48
06. 04. 2026 20.19
Dva dni pred volitvami je Han miril,da je nafte več kot dovolj.Teden po volitvah pa histerija.
300 let do specialista
06. 04. 2026 20.18
Vlado vam je pokazal smer, zalrtavate se lahko u 3 dni kekci, vi pa vaši ukrepi pa "neomajna podpora", razen 58 spolov nimate ničesar drugega za pokazati! To so vaše "evropske vrednote"😂😂
Kod.
06. 04. 2026 20.25
Vlado lahko samo sanja,bo prej postal svetnik kot pa bo EU kaj od njega kupila 😂
Christi Miles
06. 04. 2026 20.18
Samo neki sestankujejo, delajo pa vse nasprotno od tistega kar gospodarstvo in posamezniki pričakujemo. Še nobena leva vlada pri nas ni bila kos krizam, pravzaprav tudi nočejo. Raje obljubljajo in potem s prstom na druge kažejo
300 let do specialista
06. 04. 2026 20.17
Ukrepi🤣🤣🤣🤣🤣🤣 jaka mu.da. ukrepajo... jaz sem pa tramvaj! Pr.dn.l. ste vi pa vaši ukrepi, kje pa so sedaj "ukrepi na ravni "ebotne" unije""? Hahahahahhahahahahahahahaha
Watcherman
06. 04. 2026 20.16
Kaj zdaj,če je Hormuška ožina blokirana je potem opravičilo in razlog za to,da ceno goriva višate le čemu in kaj je tukaj pozitivno in koristno.?????
Watcherman
06. 04. 2026 20.21
To bo ja phahaha.Lp
BMReloaded
06. 04. 2026 20.16
Vse te "ukrepe" oni potihoma ze preracunavajo, kako jih boste kasneje 2x preplacali...pa to. Ampak so se zmotili...pa to. Cas bo pokazal, da se ne motim...pa to.
Slovenska pomlad
06. 04. 2026 20.15
Res sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa in Izrael, ki nam to delata.
Groucho Marx
06. 04. 2026 20.29
Veselimo se posnetkov 6 do 10, ko bo pernati prvič zgrešil izraelski takt. 🤣
Mens sana
06. 04. 2026 20.07
............prvi korak bi moral biti let v Moskvo in opravičilo ...............
Racional-ec
06. 04. 2026 20.10
Potem pa v čaplje, vrše pa na okreč 😂
Racional-ec
06. 04. 2026 20.11
Morda tudi v Zdeno, Husimovce pa Naprelje 😂
Mens sana
06. 04. 2026 20.12
.........vašega dialekta žal ne razumem............
Racional-ec
06. 04. 2026 20.16
Haha, ka pa: Morao sam majko, svega mi je dosta…sjetio se Sane i Sanskoga Mosta 😂
FreedomMan
06. 04. 2026 20.06
Zahvala gre trumpu, netanyahuju in vsem desničarjem, ki so za vojne.
Jožajoža
06. 04. 2026 20.06
Podjetnik Ivo Boscarol o očitkih, da je obogatel z državno pomočjo Dobil sem šest milijonov subvencij, doniral pa sem 30 milijonov, torej sem subvencije petkratno vrnil Ivo Boscarol 06:00 / 06.04.2026 Velikost pisave boscarol,krfiminalec in preverant končno priznal,za koliko je oškodoval vas DAVKOLPAČEVALCE Za razvoj sem dobil šest milijonov, "izpolnil vse razpisne pogoje" ko so bile na oblasti desne vlade, plačal "davke" oz provizije tistim,ki so mi to omogočili,, zaposlil ljudi ...in tako sem prišel do denarja,ne z delom,ampak preko desnih politikov
Groucho Marx
06. 04. 2026 20.12
Na jožajožaTV spet komentirajo stvari, o katerih nimajo pojma.
Castrum
06. 04. 2026 20.28
Joža, če si trol razumem. Če nisi, rabiš pomoč
Groucho Marx
06. 04. 2026 20.30
Predvsem pa lažejo in insinuirajo.
zurc
06. 04. 2026 20.03
imam zaloge za eno leto trenutne porabe,do takrat se bo pa menda že kaj umirilo
zurc
06. 04. 2026 20.05
ja ,tudi zaradi mene je bilo pomankanje goriva na pumpi
jablan
06. 04. 2026 20.20
super pridemo krast
Veščec
06. 04. 2026 20.02
pr nas,so še velikonočne dobrote na mizi,pa to
Žmavc
06. 04. 2026 20.02
Han bo za ukrepe izvedel preko medijev.
