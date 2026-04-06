Vse dražji energenti: kakšni ukrepi so na mizi?

Ob vse dražjih energentih in ko vojni, ki cene poganja, trenutno še ni videti konca, se inflacija že preliva na druga področja. "V kovinsko-predelovalni industriji so cene surovin izjemno poskočile, kar do 30 odstotkov," pravi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar.

Predstavniki gospodarstva bodo zato jutri z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom iskali rešitve, kako ublažiti takšno višanje cen.

"Od ministra Hana pričakujemo, da bo pritrdil ukrepom, ki smo jih naslovili na vlado," je jasen glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček.

"Trenutno se kaže v tej obliki, da bomo vsi deležni občutno višjih cen energije, goriva najprej, potem pa tudi energije. In temu primerno bo potrebno tudi ukrepati," prikimava Cvar.

Kot smo neuradno izvedeli, naj bi gospodarski minister jutri na mizo prinesel predloge ukrepov, zbrane v štirih točkah – na primer zagotovitev preskrbe s ključnimi dobrinami in surovinami, likvidnostna pomoč gospodarstvu in jamstvena shema za zavarovanje terminskih pogodb za dolgoročen nakup električne energije in zemeljskega plina.

"Mi mislimo, da je v prvi fazi potrebno nasloviti slovensko gospodarstvo, kajti če bo slovensko gospodarstvo imelo slabše pogoje za delo, se bo to prelilo v višje cene, ki jih bodo občutila tudi gospodinjstva," meni Gorenšček.

Iz gospodarskega ministrstva je sicer še slišati, da bo jutrišnji sestanek nekakšen posvet o smeri ukrepov, kjer bodo analizirali potrebe gospodarstvenikov in podjetnikov. Medtem ko še ni jasno, ali bi bil omnibus zakon, ki bo naslovil več področij ukrepov, lahko pripravljen že do četrtkove seje vlade.

Gorenšček sicer še poudarja, da bi radi, da bi bili ti ukrepi čimprej sprejeti. "Glede na izkušnje iz preteklih kriz je vedno dobro, da bodo ne samo gospodarstvu ampak celotni družbi na voljo, ko se kriza 'razplamti'," pa dodaja Cvar.

Ob tem pa gospodarstveniki na vlado znova apelirajo, kot že celoten iztekajoči se mandat, naj davčno razbremeni plače.