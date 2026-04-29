Gospodarstvo

Vse manj strahov in zadržkov: zanimanje za električna vozila narašča

Ljubljana, 29. 04. 2026 20.08 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
Denis Malačič
Električni avtomobil

Prodaja električnih avtomobilov se tudi v Sloveniji letos opazno krepi in pomeni dodaten korak k zniževanju emisij v prometu in večji neodvisnosti od fosilnih goriv – še posebej v času nestabilnih in nepredvidljivih razmer na energetskih trgih. Pri tem imajo ključno vlogo državne subvencije. Da bi električna vozila približali širšemu krogu prebivalcev, država uvaja nov cenovni razred za vozila do 25.000 evrov, pri katerem lahko subvencija doseže do 7800 evrov. Kako do nje in komu je dejansko namenjena?

Ponudba električnih avtomobilov v Sloveniji je danes že precej široka in se še naprej širi. Pri nas je na voljo več kot 100 različnih modelov. "Če so bili v preteklosti skeptiki glede električne ponudbe vozil, so danes malo manj skeptiki, posledično pa se povpraševanje dviga," pravi vodja prodaje v avtohiši Malgaj Davorin Stanonik.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo v Sloveniji na novo registriranih skoraj 2300 električnih avtomobilov, kar predstavlja kar 78-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Njihov tržni delež se je pri tem povečal z 11 na 14 odstotkov.

"To je sicer še vedno nekaj manj kot v Evropi, tam je bil lani ta delež 17,4-odstoten, v prvih dveh letošnjih mesecih pa 18,8-odstoten. Smo torej pod Evropo, a rast je hitrejša, kar pomeni, da jo bomo s tem trendom v nekaj letih ujeli," ocenjuje predsednik Sekcije za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije David Jurič.

Država pripravlja spremembe pri subvencijah za električna vozila za fizične osebe. Uvaja nov cenovni razred do 25.000 evrov, kjer bo subvencija dosegla 7800 evrov oz. 600 evrov več kot doslej pri višjem cenovnem razredu. Hkrati pa napoveduje postopno ukinitev spodbud za dražja vozila nad 45.000 evrov, ki naj bi jo odpravili jeseni.

"Subvencije so namenjene praktično vsem, brez omejitev. Pogoj je, da je avtomobil registriran, nato pa z izpolnitvijo potrebnih obrazcev na ustreznih institucijah poskrbite za to, da podate vse informacije, ki jih potrebujejo. V roku meseca, dveh, treh pa dobite vrnjen denar," razlaga Jurič.

Subvencije za nakup e-vozil, ki bodo na voljo predvidoma od junija, bo mogoče dobiti tako za nakup novih kot tudi rabljenih e-vozil, ob subvencijah pa država širi tudi infrastrukturo. "Investicije, ki se v omrežje že dogajajo s strani ministrstva, rastejo iz meseca v mesec – več polnilnic, več kapacitet za polnjenje. To je dejansko pozdrav tudi v smeri elektrifikacije trga," pravi vodja prodaje v avtohiši Malgaj Davorin Stanonik.

Na Borzenu na teden prejmejo v povprečju okoli 150 vlog fizičnih oseb za nakup električnega vozila in še približno 100 vlog pravnih oseb. Število prijav postopoma narašča, kar kaže, da ljudje električne avtomobile vse bolj sprejemajo kot resno alternativo, zadržkov in strahov pa je vse manj.

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

konc
29. 04. 2026 21.12
Ko bodo poleti zastoji in gužva po avtocestah, ne pozabite javiti koliko teh "vozil prihodnosti" bo obstalo v koloni, ker jim bo šla baterija.
Emtisunce
29. 04. 2026 21.10
Dokler bom lahko, bom vozil starega preverjenega dizla. Sedaj rajo mamijo s subvencijami, ko pa bo na cesti 50% elektičnih jajc, bo šla cena elektrike za ta vozila na ceno x2, ali pa bo registracija x4. Nekje bodo morali dobiti vložen denar nazaj, pa še malo zaslužiti zraven.
Emtisunce
29. 04. 2026 21.06
90% sodobnega, kao tehnološko naprednejšega, je zanič. Ni ekološko in ima le 1/2 življenske dobe "tradicionalnega izdelka".
Mr Nobady
29. 04. 2026 21.03
Jaz mam enega starega preko 20 let sem dal zanj 650 evrov. Vozi se super. Ko bo električni star 10 mogoče največ 20 let, biš vesel če biš z napolnjeno baterijo priša do bližnje trgovine in mogoče nazaj...
Mr Nobady
29. 04. 2026 20.59
Pozimi bodo ta električna jajca vsa crkala.
Spectator936
29. 04. 2026 20.50
Tehnologija se razvija. Počasi tudi mentaliteta. Počasi bodo ljudje dojeli, kaj od avtomobila rabijo. Elektrika pač ni za transport nekih težkih tovorov, dizel pa ni za v mesto
zmerni pesimist
29. 04. 2026 20.43
Če avto nima 4 kolesov 4 cilindrov in ne pije bencina ni avto
Spectator936
29. 04. 2026 20.48
Če ne poznaš osnov slovnice, ne piši javnih komentarjev
St. Gallen
29. 04. 2026 20.42
Na dopust na Kitajsko namesto na Hrvasko
celjan2
29. 04. 2026 20.38
prejšnjo soboto v Ilirski Bistrici. štromarji v vrsti čakali na proste polnilne postaje. pa še 100 km iz Ljublane nismo bili!
EU Dig. Cenzura
29. 04. 2026 20.36
Raje naj se poroca da od julija 2026 mora imeti vsak avto kamero da bo spremljal voznika ce vozi z obema rokama in da ne gleda drugam kot na cesto. Poleg tega bodo pa se poslusali vse!!!
EU Dig. Cenzura
29. 04. 2026 20.35
Ni res. Ce bi narascalo potem nebi bilo subvencije!!!!!! Zavajanje ljudi. Samo da bo kontrola nad narodom!
First Last
29. 04. 2026 20.41
Ti ga pa strelas
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
