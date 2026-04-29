Vse manj strahov in zadržkov: zanimanje za električna vozila narašča

Ponudba električnih avtomobilov v Sloveniji je danes že precej široka in se še naprej širi. Pri nas je na voljo več kot 100 različnih modelov. "Če so bili v preteklosti skeptiki glede električne ponudbe vozil, so danes malo manj skeptiki, posledično pa se povpraševanje dviga," pravi vodja prodaje v avtohiši Malgaj Davorin Stanonik.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo v Sloveniji na novo registriranih skoraj 2300 električnih avtomobilov, kar predstavlja kar 78-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Njihov tržni delež se je pri tem povečal z 11 na 14 odstotkov.

"To je sicer še vedno nekaj manj kot v Evropi, tam je bil lani ta delež 17,4-odstoten, v prvih dveh letošnjih mesecih pa 18,8-odstoten. Smo torej pod Evropo, a rast je hitrejša, kar pomeni, da jo bomo s tem trendom v nekaj letih ujeli," ocenjuje predsednik Sekcije za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije David Jurič.

Država pripravlja spremembe pri subvencijah za električna vozila za fizične osebe. Uvaja nov cenovni razred do 25.000 evrov, kjer bo subvencija dosegla 7800 evrov oz. 600 evrov več kot doslej pri višjem cenovnem razredu. Hkrati pa napoveduje postopno ukinitev spodbud za dražja vozila nad 45.000 evrov, ki naj bi jo odpravili jeseni.

"Subvencije so namenjene praktično vsem, brez omejitev. Pogoj je, da je avtomobil registriran, nato pa z izpolnitvijo potrebnih obrazcev na ustreznih institucijah poskrbite za to, da podate vse informacije, ki jih potrebujejo. V roku meseca, dveh, treh pa dobite vrnjen denar," razlaga Jurič.