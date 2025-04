Vujnovac: Fortenova ni na prodaj, tudi Mercator ne

Pavao Vujnovac je v intervjuju za hrvaški Novi list spregovoril o Fortenovi in njeni prihodnosti. "Fortenova Group ni prodana, niti ni na prodaj. Kratko in jasno. Tudi jaz sem slišal takšne govorice, ne vem, od kod so prišle, a ponavljam: skupina Fortenova gre naprej z visokimi ambicijami in istimi lastniki," je poudaril Vujnovac.

V začetku letošnjega marca je časnik Dnevnik neuradno poročal, da namerava finančni sklad CVC Capital prevzeti veliko večino podjetij skupine Fortenova, vključno z Mercatorjem. To so v Fortenovi zanikali že takrat, da informacije o prodaji ne držijo, pa je tokrat ponovil tudi Vujnovac.