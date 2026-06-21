VW: Slovo znanih modelov, do 2030 50.000 delovnih mest manj

Prvi med njimi predvideva zmanjšanje števila modelov in različic vozil. Po oceni vodstva je ponudba postala preveč razdrobljena, številni modeli pa ne dosegajo prodajnih rezultatov, ki bi upravičili razvojne in proizvodne stroške.

Vodstvo koncerna je na skupščini delničarjev predstavilo nov načrt preobrazbe, ki temelji na osmih ključnih ukrepih.

Čeprav Volkswagen uradno še ni objavil celotnega seznama modelov, ki jih namerava ukiniti, so nekatere odločitve že sprejete. Po več kot dveh desetletjih proizvodnje se poslavlja Touran, eden najbolj prepoznavnih družinskih enoprostorcev v Evropi. Leta 2027 bo proizvodnjo končal tudi T-Roc Cabriolet, eden redkih kabrioletov med športnimi terenci na svetovnem trgu. Audi je medtem že ukinil vstopna modela A1 in Q2.

Prvi konkretni znaki sprememb so že vidni. Volkswagen je ukinil model Touran, leta 2027 pa bo iz ponudbe izginil tudi T-Roc Cabriolet. Pri Audiju so medtem že ukinili modela A1 in Q2, poroča focus.de

V prihodnjih letih bodo še naprej postopoma izginjali modeli z manjšim tržnim deležem, medtem ko bodo največ sredstev namenili najbolje prodajanim avtomobilom.

Podoben proces je v zadnjih letih izvedla tudi Toyota.

Preobrazba ne zajema le avtomobilov. Volkswagen želi zmanjšati tudi število platform, na katerih razvija svoja vozila. To naj bi znižalo stroške razvoja, poenostavilo proizvodnjo in pospešilo uvajanje novih modelov na trg.

Hkrati načrtujejo zmanjšanje presežnih proizvodnih zmogljivosti v tovarnah, kjer povpraševanje po izdelkih ne dosega več nekdanjih ravni.

V ozadju so tudi obsežni kadrovski rezi. Po načrtih koncerna naj bi do leta 2030 v Volkswagnu, Audiju, Porscheju in programski družbi Cariad ukinili do 50.000 delovnih mest. Dogovori za več kot 28.000 zaposlenih naj bi bili že podpisani.