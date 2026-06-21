VW: Slovo znanih modelov, do 2030 50.000 delovnih mest manj

Vodstvo koncerna je na skupščini delničarjev predstavilo nov načrt preobrazbe, ki temelji na osmih ključnih ukrepih.
Prvi med njimi predvideva zmanjšanje števila modelov in različic vozil. Po oceni vodstva je ponudba postala preveč razdrobljena, številni modeli pa ne dosegajo prodajnih rezultatov, ki bi upravičili razvojne in proizvodne stroške.
Prvi konkretni znaki sprememb so že vidni. Volkswagen je ukinil model Touran, leta 2027 pa bo iz ponudbe izginil tudi T-Roc Cabriolet. Pri Audiju so medtem že ukinili modela A1 in Q2, poroča focus.de
V prihodnjih letih bodo še naprej postopoma izginjali modeli z manjšim tržnim deležem, medtem ko bodo največ sredstev namenili najbolje prodajanim avtomobilom.
Podoben proces je v zadnjih letih izvedla tudi Toyota.
Preobrazba ne zajema le avtomobilov. Volkswagen želi zmanjšati tudi število platform, na katerih razvija svoja vozila. To naj bi znižalo stroške razvoja, poenostavilo proizvodnjo in pospešilo uvajanje novih modelov na trg.
Hkrati načrtujejo zmanjšanje presežnih proizvodnih zmogljivosti v tovarnah, kjer povpraševanje po izdelkih ne dosega več nekdanjih ravni.
V ozadju so tudi obsežni kadrovski rezi. Po načrtih koncerna naj bi do leta 2030 v Volkswagnu, Audiju, Porscheju in programski družbi Cariad ukinili do 50.000 delovnih mest. Dogovori za več kot 28.000 zaposlenih naj bi bili že podpisani.
Varčevanje, a hkrati največja "produktna ofenziva" doslej
Zanimiv vidik Volkswagenove strategije je, da ob zmanjševanju števila modelov hkrati pripravlja eno največjih produktnih ofenziv v svoji zgodovini.
Lani je koncern predstavil več kot 30 novih modelov, letos pa jih namerava dodati še približno 20.
Med najpomembnejšimi novostmi so električni ID. Polo, Cupra Raval, Škoda Epiq in Audi A6 Allroad. Audi pripravlja tudi vrnitev modela A2, ki naj bi postal novo električno vstopno vozilo znamke.
Škoda pa bo kmalu predstavila tudi svoj veliki sedemsedežni električni športni terenec Peaq.
Za vsemi temi spremembami se skriva širši problem evropske avtomobilske industrije. Kitajski proizvajalci električnih vozil postajajo vse močnejši, evropski proizvajalci pa se hkrati soočajo z visokimi stroški dela, dragimi energenti in zahtevnimi okoljskimi predpisi.
Volkswagen zato poskuša postati hitrejši, cenejši in bolj prilagodljiv. "Razmere ostajajo zahtevne," je priznal prvi mož koncerna Oliver Blume.
Toda vodstvo verjame, da bo poenostavitev ponudbe, zmanjšanje stroškov in osredotočenost na najbolj prodajane modele omogočila, da bo Volkswagen tudi v obdobju električne revolucije ostal eden največjih proizvajalcev avtomobilov na svetu.
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