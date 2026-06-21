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Gospodarstvo

VW: Slovo znanih modelov, do 2030 50.000 delovnih mest manj

Berlin, 21. 06. 2026 15.33 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
N.Š.
Volkswagen

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen pospešuje eno največjih preobrazb v svoji zgodovini. Pod pritiskom elektrifikacije, vse ostrejše kitajske konkurence in visokih stroškov proizvodnje želi koncern poenostaviti poslovanje, zmanjšati število modelov in do konca desetletja privarčevati več kot šest milijard evrov letno.

Vodstvo koncerna je na skupščini delničarjev predstavilo nov načrt preobrazbe, ki temelji na osmih ključnih ukrepih.

Prvi med njimi predvideva zmanjšanje števila modelov in različic vozil. Po oceni vodstva je ponudba postala preveč razdrobljena, številni modeli pa ne dosegajo prodajnih rezultatov, ki bi upravičili razvojne in proizvodne stroške.

Čeprav Volkswagen uradno še ni objavil celotnega seznama modelov, ki jih namerava ukiniti, so nekatere odločitve že sprejete. Po več kot dveh desetletjih proizvodnje se poslavlja Touran, eden najbolj prepoznavnih družinskih enoprostorcev v Evropi. Leta 2027 bo proizvodnjo končal tudi T-Roc Cabriolet, eden redkih kabrioletov med športnimi terenci na svetovnem trgu. Audi je medtem že ukinil vstopna modela A1 in Q2.

Prvi konkretni znaki sprememb so že vidni. Volkswagen je ukinil model Touran, leta 2027 pa bo iz ponudbe izginil tudi T-Roc Cabriolet. Pri Audiju so medtem že ukinili modela A1 in Q2, poroča focus.de

V prihodnjih letih bodo še naprej postopoma izginjali modeli z manjšim tržnim deležem, medtem ko bodo največ sredstev namenili najbolje prodajanim avtomobilom.

Podoben proces je v zadnjih letih izvedla tudi Toyota.

Preobrazba ne zajema le avtomobilov. Volkswagen želi zmanjšati tudi število platform, na katerih razvija svoja vozila. To naj bi znižalo stroške razvoja, poenostavilo proizvodnjo in pospešilo uvajanje novih modelov na trg.

Hkrati načrtujejo zmanjšanje presežnih proizvodnih zmogljivosti v tovarnah, kjer povpraševanje po izdelkih ne dosega več nekdanjih ravni.

V ozadju so tudi obsežni kadrovski rezi. Po načrtih koncerna naj bi do leta 2030 v Volkswagnu, Audiju, Porscheju in programski družbi Cariad ukinili do 50.000 delovnih mest. Dogovori za več kot 28.000 zaposlenih naj bi bili že podpisani.

Wolfsburg
Wolfsburg
FOTO: Shutterstock

Varčevanje, a hkrati največja "produktna ofenziva" doslej

Zanimiv vidik Volkswagenove strategije je, da ob zmanjševanju števila modelov hkrati pripravlja eno največjih produktnih ofenziv v svoji zgodovini.

Lani je koncern predstavil več kot 30 novih modelov, letos pa jih namerava dodati še približno 20.

Med najpomembnejšimi novostmi so električni ID. Polo, Cupra Raval, Škoda Epiq in Audi A6 Allroad. Audi pripravlja tudi vrnitev modela A2, ki naj bi postal novo električno vstopno vozilo znamke.

Škoda pa bo kmalu predstavila tudi svoj veliki sedemsedežni električni športni terenec Peaq.

Za vsemi temi spremembami se skriva širši problem evropske avtomobilske industrije. Kitajski proizvajalci električnih vozil postajajo vse močnejši, evropski proizvajalci pa se hkrati soočajo z visokimi stroški dela, dragimi energenti in zahtevnimi okoljskimi predpisi.

Volkswagen zato poskuša postati hitrejši, cenejši in bolj prilagodljiv. "Razmere ostajajo zahtevne," je priznal prvi mož koncerna Oliver Blume.

Toda vodstvo verjame, da bo poenostavitev ponudbe, zmanjšanje stroškov in osredotočenost na najbolj prodajane modele omogočila, da bo Volkswagen tudi v obdobju električne revolucije ostal eden največjih proizvajalcev avtomobilov na svetu.

wv volkswagen varčevanje

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KOMENTARJI20

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grumf
21. 06. 2026 16.48
Ob invaziji kitajskih vozil, ki jih vidim na naših cestah.. iz dneva v dan jih je več... bo logična posledica - padec proizvodnje v eu. Kljub vsemu je glavno merilo cena.
Odgovori
0 0
planinec123
21. 06. 2026 16.47
Ruski plin je napajal nemško industrijo, Ukrajina je pa vse bolj tesna zanka okrog vratu EU. V Nemčiji so letos odpustili že skoraj 500.000 ljudi, ki so delali industriji, vsakih 20 minut propade eno nemško podjetje. Če ne bodo ofrcali von Fajzerjeva, Macron, Merz..., bo popolni kolaps. Eminetni ameriski general je včeraj jasno povedal, da Rusija vojaško ne ogroža EU, EU politiki pa se naprej širijo laž. Noro, kaj se dogaja.
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0 0
Fenrir
21. 06. 2026 16.44
Slovo znanih modelov je strel v koleno.
Odgovori
0 0
motorist_mb
21. 06. 2026 16.33
Zaradi požrešnosti vodilnih crkavajo počasi,golf pa taka cena da te kap.Seveda delavci viška ne uprava 😡
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+6
6 0
Yoda
21. 06. 2026 16.33
Kako pa je kaj s stanjem elektro omrežja? Eno močnejše neurje in je pol stajerske brez elektrike. Kje bomo pa polnili vse te avtomobile, ko pa je pri vsaki hiši več avtomobilov?
Odgovori
+5
6 1
fljfo
21. 06. 2026 16.32
Vse v redu in in prav, a res ne razumem ljudi, ki kupijo BYD...
Odgovori
-3
2 5
utrillo
21. 06. 2026 16.48
Ljudi to ne zanima, glavno da za svoj denar dobijo največ, kaj bo pa v prihodnje pa itak nikogar več ne zanima. BYD ustvarja le 2-3 % produktno maržo, do svojih dobaviteljev pa ima 9 mesečni plačilni rok oz. bolje rečeno, dobavitelji ga brezobrestno financirajo z 60 milijardami dolarjev.
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0 0
Andree
21. 06. 2026 16.30
Včasih so bili Polo, Golf, Bora/Jetta, Caddy, Passat, Sharan ter Transporter
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+2
3 1
Stojadina-sportiva
21. 06. 2026 16.22
Saj ta sprdancija z poplavo modelov je dejansko res nepotrebna...30 let nazaj si točno vedel kaj kupit glede na to kaj si iskal od avta. Avte si že od daleč prepoznal, katera marka in model se pelje...danes če ne stoji pred tabo še za marko ne veš, kaj šele model, ko jih je pri vsakem 30 ko nič, pa vsi več ali manj dizajnersko dolgočasni...
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+6
6 0
Kameleon Kiddo
21. 06. 2026 16.22
Ta fabrika v wolfsburgu je obstala po 2.sv zaradi naklučja. Angleški major ki je dobul ukaz da jo razmontira je bil namreč veliki avtomobilski navdušenec in posebaj vw navdušenec. Takonje uspel ohranit tovarno kjer so potem vojaske jeape predelovali v manjsa tovorna vozila ipd..... resnicna zgodba.
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+4
5 1
Rde?a pesa in hren
21. 06. 2026 16.20
zahvalite se svoji šefici Uršuli pa prej zblojenim ostalim politikom kot je on Timmermans, ki vsi misljo, da če so vstopili v politiko, da so ekonomisti, elektrikarji, obramboslovci in ne vem kaj še.... malo morgen. zaradi takih osebkov so zafurana podjetja, industrije in človeška življenja.
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+4
7 3
Uporabnik1874818
21. 06. 2026 16.15
lepo povečati proizvodnjo na Kitajskem, kjer so nižje cene energentov in delovne sile, pa je stvar rešena 🤪
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-3
1 4
lokson
21. 06. 2026 16.06
Posledice norih regulativ zelene agende.
Odgovori
+10
13 3
EU Dig. Cenzura
21. 06. 2026 16.01
Elektricna vozila bodo samo mala mestna vozila, vse ostalo bo na bencin in diezel!
Odgovori
+9
13 4
jedupančpil
21. 06. 2026 16.24
zal se motis
Odgovori
-1
2 3
Damzi
21. 06. 2026 16.50
EU dig... večina bo električna. verjetno samo kamioni ne... baterije so vedno boljše, motorji imajo vedno boljše izkoristke. Žal v tej igri bitke dobivajo Kitajci.
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0 0
realist9000
21. 06. 2026 15.59
1.9 TDI naj nazaj začnejo delati in smo rešeni
Odgovori
+14
17 3
misekmali
21. 06. 2026 16.09
Vsakič preklinjam med pešačenjem, ko se 1.9 TDI pelje mimo mene.
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-1
6 7
Dr.Rugelj
21. 06. 2026 15.58
Vodstvo pa milijonske plače,...
Odgovori
+12
15 3
spam1
21. 06. 2026 16.08
Volkswagen ima TRISTO MILIJARD prihodkov in DESET MILIJARD dobička. Ti bi jim dal pa minimalca ane?
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+9
10 1
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