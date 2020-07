Spodbudni rezultati gospodarstva v Evropi: po velikem padcu velika rast

Po začasnih podatkih raziskav PMI, ki jih izvaja IHS Markit, se je ekonomska aktivnost v evroobmočju povečala prvič po februarju in vzdrževala rast, ki je ni bilo mogoče zaznati že od junija 2018. Pričakovanja v proizvodnji so se izboljšala, hkrati so se povečali tudi prilivi novih naročil in zmanjšale izgube delovnih mest, čeprav je zmanjšanje števila delovnih mest še naprej pričakovano, saj je veliko podjetij še naprej zmanjševalo proizvodnje zmogljivosti.

PMI se je z najnižjih 13,6 aprila julija še bolj dvignil z 48,5 na 54,8. To je bilo prvo gibanje indeksa nad nivojem 50,0 od februarja in je nakazalo največjo mesečno rast v proizvodnji od junija 2018. Tako proizvodnja kot storitve so se vrnile v širjenje kapacitet oziroma rast (ta opaža nekoliko močnejše rezultate), ki je dosegla najvišjo vrednost v zadnjih 23 oziroma 25 mesecih. Medtem ko je bil porast proizvodnje v storitvenem sektorju prvič od februarja, je porast tovarniške proizvodnje zaznan prvič od januarja 2019.

Izboljšanje je deloma odražal "tehnični" skok od nedavnih zapiranj in karanten. Zdaj se podjetja in njihove stranke po koncu omejitev počasi vračajo. Tudi povpraševanje se je posledično povečalo, želje po surovinah in izdelkih so se povečale prvič po februarju, zanimivo pa je, da je kumulativno povpraševanje doseglo nivo, ki ga ni bilo mogoče videti od oktobra 2018. Rast je bila po mnenju IHS Markita manjša, kot bi lahko bila, saj uvoz in izvoz še vedno zaostajata za rastjo domače potrošnje.

Čeprav je bila večina podjetij normalno delujoča, je predhodno zmanjšanje zmogljivosti glede na napovedana številna podjetja napeljalo, da se je še naprej zmanjševalo število zaposlenih. Posledično se je že peti mesec zapored zmanjšalo število zaposlenih oziroma povečalo število nezaposlenih. Izgube delovnih mest so še posebej hude v proizvodnem sektorju. V storitvenem sektorju je bilo opaziti veliko bolj skromno stopnjo zmanjšanja zaposlenosti, čeprav je bil tudi tu padec števila zaposlenih največji v sedmih letih. V prihodnosti se bodo pričakovanja glede naročil in proizvodnih kapacitet še naprej izboljševala, letos se pričakuje večje povečanje. Upanje na izboljšanje ekonomskih kazalcev v prihodnjem letu je pogosto odražalo pričakovanja o nadaljnjem odpiranju gospodarstev, čeprav so podjetja pogosto opozarjala, da so kakršnekoli rasti in dobički postavljeni iz zgodovinsko nizkih izhodišč, ko je obseg poslovanja močno prizadela pandemija.

V Evropi pri napovedani rasti izstopata Francija in Nemčija, ki sta sicer imeli slabše obete. Tudi druge države imajo podobno sliko rasti črke V, rezultati so pogosto najboljši v zadnjih dveh letih. Nevarnosti, ki nam grozijo, pa so zmanjšanje zaposlenosti, ki bi pripeljala do tega, da podjetja ne bi imela dovolj zaposlenih, da bi lahko izpolnila vsa naročila. To je ena od nevarnosti, ki bi lahko omejila ekonomsko rast, meni Chris Williams.