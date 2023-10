Običajen nakup živil danes za skoraj 20 evrov dražji kot pred osmimi leti

Do leta 2021 smo beležili podražitve med enim in tremi odstotki, v kovidnem letu pa smo začasno padli celo v deflacijo, torej v stanje, ko so cene padale - kar sicer za gospodarstvo ni dober kazalnik. V letu 2021 pa je sledil velik odboj in inflacija pri okrog 10 odstotkih.

Surs podražitve spremlja zadnjih osem let. V tem času so se še daleč najbolj podražili stanovanjski stroški – elektrika, plin, voda. In to za več kot polovico, kar 51 odstotkov. Če je gospodinjstvo leta 2015 mesečno za stroške odštelo 200 evrov, ti letos v povprečju presegajo 300 evrov.