Tako ameriški kot tudi evropski delniški trg sta minuli teden utrpela največji padec po pandemiji. Trumpove carine za zdaj še ne vlivajo upanja za boljšo gospodarsko rast. Vsi svetovni indeksi so v rdečem, vsi letošnji donosi so izginili. Pohlep se je spremenil v strah. Predsednik ameriške centralne banke političnih odločitev ne komentira, ampak zgolj napoveduje gospodarsko ohlajanje in višjo inflacijo. Kolapsirala je tudi cena surove nafte, kljub temu bo gorivo na črpalkah od torka dražje. Inflacija v evroobmočju je marca rahlo upadla, v Sloveniji je zrasla.