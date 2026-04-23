Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Zelena luč enemu največjih prevzemov v zgodovini zabavne industrije

New York, 23. 04. 2026 17.58 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
K.H.
Warner Bros. in Paramount

Ameriški velikan Paramount Global namerava prevzeti produkcijsko družbo Warner Bros. Delničarji slednjega so namreč prižgali zeleno luč za prevzem. Več kot 100 milijard dolarjev vreden posel bi lahko korenito preoblikoval Hollywood in širši medijski prostor.

Po preliminarnem štetju glasov je velika večina delničarjev Warner Bros. Discovery podprla prodajo po ceni 31 dolarjev (26,5 evra) na delnico. Če bo prevzem dokončno potrjen, bodo pod eno streho združene nekatere največje blagovne znamke zabavne industrije: od platforme HBO Max in franšize Harry Potter do informativne mreže CNN ter vsebin, kot so Top Gun in platforma Paramount+.

A posel še ni zaključen. Čakajo ga regulatorni pregledi, med drugim pri ameriškem pravosodnem ministrstvu. Warner Bros. pa pričakuje, da bi lahko posel dokončali v tretjem četrtletju poslovnega leta.

Bitka za prevzem

Čeprav uprava Warnerja zdaj odobrava združitev s Paramountom, pa ni bila vedno navdušena nad tem. Konec lanskega leta so zavrnili Paramountovo ponudbo, saj so nameravali skleniti 72 milijard dolarjev (61,5 milijarde evrov) vreden posel z Netflixom. 

Paramount je nato šel neposredno do delničarjev s svojo ponudbo za prevzem celotnega podjetja, vključno s kabelsko televizijo, česar Netflix ni želel. Po mesecih javnega spopada je na koncu prevladala višja ponudba, Netflix pa se je umaknil iz tekme. 

FOTO: Profimedia

Negotovost v Hollyoodu

Združitev bi povezala dva od petih preostalih velikih hollywoodskih studiev, pa tudi ključne medijske platforme – med drugim Paramount+ in HBO Max ter televizijska velikana CBS in CNN.

To pa zbuja skrbi pri zaposlenih v zabavni industriji. Več tisoč igralcev, režiserjev in scenaristov je v odprtem pismu izrazilo odločno nasprotovanje prevzemu. Opozarjajo na morebitna odpuščanja in manjšo raznolikost vsebin. 

Podobno opozarjajo tudi nekateri politiki. Demokratski senator Cory Booker je poudaril, da ne gre zgolj za poslovni dogovor, temveč za vprašanje nadzora nad novicami, zabavo in pripovedovanjem zgodb.

Vodstvo podjetij pa trdi, da bodo imeli gledalci koristi zaradi večjih knjižnic vsebin in morebitne združitve pretočnih storitev.

Direktor Paramounta David Ellison je zagotovil, da bodo ohranili zavezanost filmski industriji, vključno s 45-dnevnim prikazovanjem filmov v kinematografih in letno produkcijo do 30 filmov. Kljub temu dokumenti že nakazujejo varčevalne ukrepe, vključno z odpuščanji in zmanjševanjem podvajajočih se dejavnosti, kar dodatno krepi dvome kritikov.

FOTO: Profimedia

Vprašanja glede vpliva na medije

Pod okriljem podjetja Skydance je CBS že doživel uredniške spremembe, podobne premike pa mnogi pričakujejo tudi pri CNN. Med glasnimi kritiki tega medija je tudi nekdanji predsednik Donald Trump, ki ima tesne vezi z družino Ellison.

Finančno ozadje posla dodatno zapleta dejstvo, da Paramount podpira več državnih investicijskih skladov, med drugim iz Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Katarja. Ti sicer ne bodo imeli glasovalnih pravic v novi združeni družbi, a njihova vloga odpira dodatna vprašanja o vplivu kapitala.

Prevzem bodo poleg ameriških preverjali tudi evropski regulatorji, preiskavo pa je napovedala tudi Kalifornija pod vodstvom pravosodnega ministra Rob Bonta. Čeprav je posel korak bližje uresničitvi, še ni jasno, ali bo res prestal vse politične in regulatorne ovire.

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
23. 04. 2026 19.19
Menda sledi poplava otroških in mladinskih filmov!!!
Odgovori
0 0
minimalizem
23. 04. 2026 18.59
a ji kao netflix to ze kupu 🤣
Odgovori
0 0
Kranjski domoljub
23. 04. 2026 18.33
Lastniki obeh so židske vere
Odgovori
+2
2 0
Kranjski domoljub
23. 04. 2026 18.33
Judi so prevzeli jude
Odgovori
+2
2 0
proofreader
23. 04. 2026 18.11
CNN nihče več ne gleda.
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
23. 04. 2026 18.07
Težko verjamem, da ne bodo povrh žrtvovali otrok za obilen dobiček!
Odgovori
+3
3 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669