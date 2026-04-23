Zelena luč enemu največjih prevzemov v zgodovini zabavne industrije

Po preliminarnem štetju glasov je velika večina delničarjev Warner Bros. Discovery podprla prodajo po ceni 31 dolarjev (26,5 evra) na delnico. Če bo prevzem dokončno potrjen, bodo pod eno streho združene nekatere največje blagovne znamke zabavne industrije: od platforme HBO Max in franšize Harry Potter do informativne mreže CNN ter vsebin, kot so Top Gun in platforma Paramount+. A posel še ni zaključen. Čakajo ga regulatorni pregledi, med drugim pri ameriškem pravosodnem ministrstvu. Warner Bros. pa pričakuje, da bi lahko posel dokončali v tretjem četrtletju poslovnega leta.

Bitka za prevzem

Čeprav uprava Warnerja zdaj odobrava združitev s Paramountom, pa ni bila vedno navdušena nad tem. Konec lanskega leta so zavrnili Paramountovo ponudbo, saj so nameravali skleniti 72 milijard dolarjev (61,5 milijarde evrov) vreden posel z Netflixom. Paramount je nato šel neposredno do delničarjev s svojo ponudbo za prevzem celotnega podjetja, vključno s kabelsko televizijo, česar Netflix ni želel. Po mesecih javnega spopada je na koncu prevladala višja ponudba, Netflix pa se je umaknil iz tekme.

Negotovost v Hollyoodu

Združitev bi povezala dva od petih preostalih velikih hollywoodskih studiev, pa tudi ključne medijske platforme – med drugim Paramount+ in HBO Max ter televizijska velikana CBS in CNN. To pa zbuja skrbi pri zaposlenih v zabavni industriji. Več tisoč igralcev, režiserjev in scenaristov je v odprtem pismu izrazilo odločno nasprotovanje prevzemu. Opozarjajo na morebitna odpuščanja in manjšo raznolikost vsebin. Podobno opozarjajo tudi nekateri politiki. Demokratski senator Cory Booker je poudaril, da ne gre zgolj za poslovni dogovor, temveč za vprašanje nadzora nad novicami, zabavo in pripovedovanjem zgodb. Vodstvo podjetij pa trdi, da bodo imeli gledalci koristi zaradi večjih knjižnic vsebin in morebitne združitve pretočnih storitev. Direktor Paramounta David Ellison je zagotovil, da bodo ohranili zavezanost filmski industriji, vključno s 45-dnevnim prikazovanjem filmov v kinematografih in letno produkcijo do 30 filmov. Kljub temu dokumenti že nakazujejo varčevalne ukrepe, vključno z odpuščanji in zmanjševanjem podvajajočih se dejavnosti, kar dodatno krepi dvome kritikov.

Vprašanja glede vpliva na medije