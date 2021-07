Na slovenski obali zaživela platforma za prevoze po morju

Izogibanje gnečam na cestah in plačevanju vse dražjih parkirnin, sploh v poletnih mesecih, po drugi strani pa nekoliko drugačna vožnja, s prelepo panoramo. "Včeraj, ko smo se peljali iz Izole v Piran, smo gostom pokazali Mesečev zaliv, pa Bele skale z lepim klifom, in so bili presenečeni," pravi Tilen Steffe, ponudnik prevoza Wayv.

Vse to naj bi bili aduti Wayva, nove platforme za prevoze na morju, ki deluje prek spletne aplikacije, zelo podobno kot Uber. "Uporabnik se registrira, vpiše svoje podatke, želeno destinacijo, mesto vkrcanja, datum in uro prevoza ter število potnikov," nato pa uporabnik počaka na ponudbe prevoznikov – cene ti določajo sami, opiše Mitja Vatovec iz Emigme. "Eno od teh sprejmete in opravite prevoz na slovenskem morju."

Plovila so zelo različna, sprejmejo lahko od dveh pa vse do 22 potnikov. Od tipa plovila je tudi odvisno, kako dolgo bo trajala posamezna vožnja. Trenutno jih je v ponudbi 11, a to ne sledi povpraševanju. Za letos računajo, da bodo prišli do dvajset, prihodnjo sezono pa že na petdeset.

Lastniki plovil, ki imajo izpit, morajo tako, da bi se vključili kot ponudniki, zadostiti le nekaj pogojem. Od odprtja dejavnosti do posebnega pregleda čolna in opreme. "To lahko naredite na upravi za pomorstvo, stane vas približno 28 evrov in potem morate na zavarovalnici skleniti še dodatno zavarovanje za potnike," pove Artur Steffe, ki izobražuje ponudnike.

Potencial je prepoznalo tudi turistično gospodarstvo, ki projekt podpira in se je zavezalo turiste obveščati o novi pridobitvi na obali. "Bili so poskusi že v preteklosti z rednimi linijami, vendar je z njimi vedno problem, določen je urnik in vezan si na to. Tukaj pa je prevoz popolnoma prilagojen potnikom," pravi Aleksander Valentin, direktor Turističnega združenja Portorož.

19 točk vzdolž slovenske obale je na voljo za vkrcanje oziroma izkrcanje s plovila. Vse od Lazareta do Seče.