Wizz Air ukinja lete med Ljubljano in Brusljem

Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air po 11 letih ukinja lete med letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in belgijskim letališčem Charleroi, ki velja za izhodišče za Bruselj. Tako sta Ljubljana in Belgija odslej povezani edino prek prevoznika Brussels Airlines, poroča portal Ex-Yu Aviation.

Predstavniki Wizz Aira so 29. septembra izvedli pogovore s slovensko vlado o morebitni uvedbi novih destinacij iz Ljubljane, vendar do dogovora ni prišlo. Zdaj so se v letalskem prevozniku odločili, da povezavo med Ljubljano in Brusljem ukinejo, poroča portal.

Wizz Air medtem še naprej izvaja lete med Ljubljano in londonskim letališčem Luton.

Nizkocenovni prevoznik bo obenem ukinil lete iz Skopja v finski Turku, italijanski Torino in danski Billund. Severna Makedonija posledično ne bo več imela rednih neposrednih letov na Finsko, navaja Ex-Yu Aviation. Poleg tega bo prevoznik prekinil lete med Ohridom in nemškim Friedrichshafnom.

Prav tako je Wizz Air po enem letu prenehal opravljati lete med Beogradom in letališčem Hahn pri Frankfurtu. Prevoznik bo prav tako ukinil lete med Tuzlo in Vaxjom na jugu Švedske, le dober mesec po tem, ko je obljubil, da bo povečal število letov iz tega mesta, da bi nadomestil zaprtje svoje baze v Sarajevu v novembru.

Do zdaj Wizz Air za prihodnje leto ni napovedal niti ene nove letalske proge od koder koli iz nekdanje Jugoslavije.