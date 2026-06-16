Največji slovenski zabaviščno-športni park Woop dobiva nove lastnike, z investicijskim skladom Advance Capital Partners SIS so namreč sklenili dogovor o odkupu večinskega 70-odstotnega deleža podjetja. Zaključek transakcije je predviden v jesenskih mesecih, saj morajo posel potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence.

Novi lastniki napovedujejo širitev po Evropi, nato pa še uvedbo franšiznega modela. "Veseli nas, da bomo skupaj z ustanovitelji in obstoječo vodstveno ekipo nadaljevali zgodbo, ki je še daleč od svojega polnega potenciala. V prvi fazi bomo nadaljevali začrtano organsko rast in širitev mreže parkov po Evropi, v naslednjem koraku pa bomo s franšiznim modelom odprli dodatne priložnosti za nadaljnjo mednarodno rast skupine," je povedal predsednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak.

"Ko smo leta 2017 odprli prvi trampolinski park, si nismo predstavljali, da bomo devet let kasneje upravljali pet parkov in razmišljali o širitvi po Evropi. V tem času smo se veliko naučili, dozoreli kot ekipa in dokazali, da lahko razvijemo uspešen koncept. Zdaj je pred nami naslednji korak," pa je poslovno odločitev komentiral ustanovitelj Woopa Samo Habič, ki skupaj s preostalima solastnikoma tudi po zaključku transakcije ostaja del vodstvene ekipe.

Industrija zabave in prostočasnih aktivnosti sodi med najhitreje rastoče panoge, saj se v prihodnjih letih pričakuje okoli 13-odstotna letna rast, svetovni trg družinskih zabaviščnih centrov pa je že danes vreden med 25 in 30 milijardami evrov.

Woop, ki v Ljubljani in Mariboru upravlja štiri parke, konec lanskega leta pa je odprl tudi svoj prvi park v avstrijskem Gradcu, bo letos prihodke predvidoma povečal za več kot polovico na dobrih 15 milijonov evrov.