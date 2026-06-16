Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Woop dobiva nove lastnike

Ljubljana, 16. 06. 2026 10.29 pred 28 minutami 2 min branja 0

Avtor:
D.L.
Woop

Zabaviščni park Woop prehaja pod okrilje sklada Advance Capital Partners, ki bo v družbi prevzel 70-odstotni lastniški delež. Transakcijo morajo sicer še odobriti organi za varstvo konkurence, zaključena pa bo predvidoma jeseni.

Woop
Woop
FOTO: Arhiv podjetja

Največji slovenski zabaviščno-športni park Woop dobiva nove lastnike, z investicijskim skladom Advance Capital Partners SIS so namreč sklenili dogovor o odkupu večinskega 70-odstotnega deleža podjetja. Zaključek transakcije je predviden v jesenskih mesecih, saj morajo posel potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence.

Novi lastniki napovedujejo širitev po Evropi, nato pa še uvedbo franšiznega modela. "Veseli nas, da bomo skupaj z ustanovitelji in obstoječo vodstveno ekipo nadaljevali zgodbo, ki je še daleč od svojega polnega potenciala. V prvi fazi bomo nadaljevali začrtano organsko rast in širitev mreže parkov po Evropi, v naslednjem koraku pa bomo s franšiznim modelom odprli dodatne priložnosti za nadaljnjo mednarodno rast skupine," je povedal predsednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak.

"Ko smo leta 2017 odprli prvi trampolinski park, si nismo predstavljali, da bomo devet let kasneje upravljali pet parkov in razmišljali o širitvi po Evropi. V tem času smo se veliko naučili, dozoreli kot ekipa in dokazali, da lahko razvijemo uspešen koncept. Zdaj je pred nami naslednji korak," pa je poslovno odločitev komentiral ustanovitelj Woopa Samo Habič, ki skupaj s preostalima solastnikoma tudi po zaključku transakcije ostaja del vodstvene ekipe.

Industrija zabave in prostočasnih aktivnosti sodi med najhitreje rastoče panoge, saj se v prihodnjih letih pričakuje okoli 13-odstotna letna rast, svetovni trg družinskih zabaviščnih centrov pa je že danes vreden med 25 in 30 milijardami evrov.

Woop, ki v Ljubljani in Mariboru upravlja štiri parke, konec lanskega leta pa je odprl tudi svoj prvi park v avstrijskem Gradcu, bo letos prihodke predvidoma povečal za več kot polovico na dobrih 15 milijonov evrov.

woop prodaja Woop posel zabaviščni park Advance Capital Partners širitev Samo Habič zabaviščni parki prevzem

Če želi v šolo, mora preplavati reko, polno krokodilov

Koalicijska pogodba naj bi slabo vplivala na javne finance

24ur.com NLB pridobila vsa dovoljenja za prevzem Summit Leasinga
24ur.com Slovenske železnice v prevzem še druge polovice Nomaga
24ur.com Triglav bo verjetno obdržal licenco
24ur.com Zadeva Ugljevik: dosegli dogovor o plačilu še 37,4 milijona terjatev
24ur.com Mercator ima novega lastnika, Fortenovo prevzel Vujnovac
24ur.com OTP s soglasjem bančnega nadzornika za prevzem Nove KBM
24ur.com Grozi zavarovalnici Triglav likvidacija?
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Resnica o življenju na kmetiji, ki jo razumejo le redki starši
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"
Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"
Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka se bo kmalu razveselila prvega otroka
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo občutek varnosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo občutek varnosti
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Postrigla se je in nastala je pričeska, ki bo zaznamovala to poletje
Postrigla se je in nastala je pričeska, ki bo zaznamovala to poletje
vizita
Portal
Shania Twain: 'Moje telo se je popolnoma spremenilo'
Kako bodoči zdravniki spreminjajo življenja v Afriki
Kako bodoči zdravniki spreminjajo življenja v Afriki
Idealni prigrizki brez nepotrebnih kalorij
Idealni prigrizki brez nepotrebnih kalorij
Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem
Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem
cekin
Portal
V Jadran priplula skrivnostna megajahta: teden na njej stane toliko kot luksuzna stanovanja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Je to glavni krivec za utrujene delavce?
Je to glavni krivec za utrujene delavce?
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
moskisvet
Portal
Bil je obseden z umazanimi pogovori: Izpoved manekenke o avanturah za eno noč dvignila prah
Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji
Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji
Kdo je Bosanka, ki je osvojila srce nogometaša? Zaradi nje bo navijal za Bosno in Hercegovino
Kdo je Bosanka, ki je osvojila srce nogometaša? Zaradi nje bo navijal za Bosno in Hercegovino
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
dominvrt
Portal
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Stvari v vašem domu so bolj umazane, kot si mislite
Stvari v vašem domu so bolj umazane, kot si mislite
Eden najlepših hroščev v Evropi, ki ga večina ljudi nikoli ne vidi
Eden najlepših hroščev v Evropi, ki ga večina ljudi nikoli ne vidi
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
okusno
Portal
Najboljši bučkini polpeti tega poletja
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Fit kosilo brez kuhanja za vroče poletne dni
Fit kosilo brez kuhanja za vroče poletne dni
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
voyo
Portal
NeRealno
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763