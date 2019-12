Yaskawa od kočevske občine kupila zemljišče za novo tovarno

Predsednik in izvršni direktor družbe Yaskawa Europe Bruno Schnekenburger je dodal, da nameravajo v novi tovarni izdelovati mehatronske komponente. Polovico jih bodo vgradili v robote, ki jih izdelujejo v Kočevju, preostanek bodo prodajali v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Preostalih načrtov ni želel razkriti.

Kočevski župan Vladimir Prebilič je povedal, da so približno 4,5 hektarja veliko zemljišče ob Yaskawini tovarni robotov prodali po razmeroma nizki ceni oz. za 740.000 evrov, poldrugi milijon evrov za komunalno ureditev pa je prispevala država. Zemljišče je občina odkupila od kmetijskega sklada.

Podpisa se je udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je v novi Yaskawini tovarni napovedal vsaj 200 novih delovnih mest in naložbo v vrednosti od 20 do 30 milijonov evrov.

Podobno kot pri tovarni robotov, za katero je država prispevala 5,7 milijona evrov spodbude, je minister tudi pri tej naložbi napovedal podobno podporo in še ocenil, da je Yaskawa v svoji tovarni robotov do zdaj uresničila vse načrtovano, do leta 2022 pa bo tam zaposlovala vsaj 155 ljudi.

Počivalšek je poudaril tudi pomen Yaskawinih naložb za vso državo in regijo ter dodal, da so te "dokaz, da na gospodarskem ministrstvu dosegamo konkretne cilje na področju internacionalizacije slovenskega gospodarstva in privabljanja tujih investicij".