Yaskawina tovarna robotov odprla svoja vrata

Največji proizvajalec industrijskih robotov na svetu v Kočevju uradno odpira svojo prvo evropsko tovarno robotov. Ta sicer že od novembra lani obratuje poskusno, prinesla pa naj bi 200 novih delovnih mest.

FOTO: Damjan Žibert

Japonska korporacija Yaskawa, ki velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu, je v Kočevju po dveh letih gradnje odprla novo tovarno industrijskih robotov in evropski center za razvoj robotike. Tovarna pa bo tako uradno začela proizvodnjo šestih industrijskih robotov za trge Evrope, Bližnjega vzhoda, Afrike in Rusije. Kočevje je sicer Yaskawa izbrala kot prvi kraj v Evropi za proizvodnjo industrijskih robotov in s tem tudi za prvo tovrstno Yaskawino tovarno zunaj Azije. Direktor novoustanovljene kočevske družbe Yaskawa Europe Robotics Hubert Koslerje na današnji novinarski konferenci ob odprtju tovarne povedal, da bo nova tovarna dopolnila proizvodne zmogljivosti na Japonskem in Kitajskem ter pokrila približno štiri petine evropskega povpraševanja po robotih Motoman. Tovarna bo izdelovala sedem tipov robotov, je še dejal Kosler. V Kočevju stavijo na prenovljeno železniško povezavo do Ljubljane Predsednik in izvršni direktor Yaskawa Europe Bruno Schnekenburger je povedal, da se Yaskawa z novo proizvodnjo industrijskih robotov odziva na okrepitev povpraševanja po teh v Evropi ter na trgih Bližnjega vzhoda, Afrike in Rusije, njihov cilj pa je lokalizacija dobavnih verig in skrajšanje dobavnih rokov. To jim bo omogočilo hitrejši odziv na potrebe regionalnega trga in strank. Sicer pa v Kočevju stavijo na prenovljeno železniško povezavo do Ljubljane, ki jim bo omogočila boljšo povezavo s koprskim pristaniščem, je dodal Schnekenburger. Yaskawa prinaša 200 novih delovnih mest Nova tovarna meri 120 krat 92 metrov, ima nekaj manj kot 10.000 kvadratnih metrov uporabne površine. Do leta 2023 naj bi zaposlovala približno 200 ljudi, letno pa bo izdelala 6000 robotov. Slovenija je sicer to 24,6 milijona evrov vredno naložbo podprla s 5,6 milijona evrov.

Odprtja tovarne ob 15. uri se udeležujejo tudi predsednik vlade Marjan Šarec, gospodarski minister Zdravko Počivalšek in evropska komisarka Violeta Bulc.

Yaskawini vodilni so ob polaganju njenega temeljnega kamna povedali, da bodo poleg tovarne, ki bo izdelovala industrijske robote, odprli še center za raziskave in razvoj. S tem bodo okrepili in nadgradili sodelovanje z domačimi fakultetami in inštituti, sicer pa Yaskawa sodeluje s ljubljanskima fakultetama za strojništvo in za elektrotehniko ter z Inštitutom Jožef Stefan. Japonska korporacija Yaskawa Electric je sicer leta 1994 prevzela v Nemčiji delujoče slovensko podjetje Motoman Robotec, leta 1996 pa so v Ribnici ustanovili podjetje za proizvodnjo robotskih celic Yaskawa Ristro. Hkrati v Ribnici deluje Yaskawa Slovenija, ki skrbi za prodajo v Sloveniji in na trgih nekdanje Jugoslavije. Za novo tovarno robotov v Kočevju so ustanovili podjetje Yaskawa Europe Robotics, razvoj in proizvodnja robotov.

Proizvodnja v Sloveniji naj bi zadovoljila okoli 75 odstotkov tržnih potreb korporacije v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. FOTO: Damjan Žibert