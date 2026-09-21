Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Z 90.000 na 1,1 milijona dolarjev na dan: cene tankerjev podivjale

New York, 21. 09. 2026 09.05 pred 1 uro 4 min branja 53

Avtor:
N.Š.
Naftni tanker v Hormuški ožini

Več kot milijon dolarjev na dan za najem enega samega tankerja. Razmere na naftnem trgu so zaradi vojne z Iranom, tveganega prečkanja Hormuške ožine in pomanjkanja razpoložljivih ladij postale tako skrajne, da je cena prevoza nafte iz Perzijskega zaliva v Azijo v nekaj mesecih poskočila kar 12-krat. Rekordni stroški ladijskega prevoza se že prelivajo v ceno nafte, posledice pa bi lahko prek goriv in transporta občutilo celotno svetovno gospodarstvo.

Še v začetku letošnjega leta bi lastniki tankerjev za odličen posel šteli najemnino v višini 100.000 dolarjev (87.260 evrov) na dan. Danes je cena za največje tankerje za prevoz surove nafte na ključni poti iz Perzijskega zaliva v Azijo dosegla rekordnih 1,1 milijona dolarjev (okoli 960.000 evrov) na dan.

Ladijski posrednik Poten & Partners razmere opisuje kot nekaj, česar ne pomnijo niti najbolj izkušeni poznavalci trga, piše Bloomberg.

Razlog ni zgolj nevarnost plovbe skozi Hormuško ožino, kjer je zaradi konflikta z Iranom vse manj ladjarjev pripravljenih tvegati. Cene so eksplodirale tudi daleč od Bližnjega vzhoda. Najem tankerja za pot iz Mehiškega zaliva v Azijo stane približno 338.000 dolarjev na dan, kar je štirikrat več kot pred letom dni. Za pot iz Zahodne Afrike na Kitajsko je treba odšteti približno 486.000 dolarjev (okoli 423.500 evrov) na dan oziroma skoraj petkrat toliko kot lani.

Kako izjemne so razmere, najbolje pokaže preračun na posamezen sod nafte. Prevoz enega soda surove nafte iz območja znotraj Hormuške ožine v Azijo zdaj stane več kot 22 dolarjev. Pred letom dni je stal približno dva dolarja.

Rafinerije se zato že prilagajajo. Namesto najcenejše nafte iščejo predvsem nafto, ki jo je mogoče dobaviti po čim krajši poti. Evropske rafinerije denimo povečujejo povpraševanje po nafti iz Severnega morja, da bi zmanjšale stroške prevoza. S tem pa se višje transportne cene širijo tudi na druge dele svetovnega naftnega trga.

Tanker
Tanker
FOTO: Profimedia

Kako je svetu zmanjkalo tankerjev?

Svetovna flota največjih tankerjev je sicer presenetljivo majhna – šteje približno 925 ladij – in trg je bil napet že pred začetkom spopadov z Iranom.

Leta premajhnih naložb so naredila svoje. Ladjarji so zaradi pričakovanj, da bo svetovna poraba nafte kmalu dosegla vrh, naročali manj novih ladij, nato je prišla pandemija. Leta 2022 so svetovne ladjedelnice dobavile najmanj supertankerjev v treh desetletjih.

Hkrati je približno četrtina tankerjev danes del tako imenovane temne flote, ki prevaža nafto držav pod sankcijami, predvsem Rusije, Irana in Venezuele. Za običajni mednarodni trg je zato na voljo še manj ladij.

Daljše poti, pretovarjanje na morju in napadi

Po ameriškem napadu na Iran 28. februarja so se ustaljene naftne poti začele spreminjati. Japonska denimo več nafte kupuje v ZDA namesto na Bližnjem vzhodu. Pot je bistveno daljša, tanker pa je zato zaseden veliko več časa.

Dodaten zaplet predstavljajo pretovarjanja nafte z ladje na ladjo, s katerimi trgovci spravljajo nafto iz območja Hormuške ožine. Vsak nov napad Irana na tanker pa ceno prevoza še dodatno požene navzgor.

Pomanjkanje je postalo tako izrazito, da je danes rabljeni supertanker dražji od novega. Za ladjo, ki je na voljo takoj, je treba odšteti okoli 150 milijonov dolarjev, medtem ko nova stane približno 130 milijonov – vendar je nanjo treba čakati približno dve leti.

Nova inflacijska nevarnost

Za potrošnike je pomembno predvsem vprašanje, koliko časa bodo takšne cene trajale. Pred konfliktom z Iranom je 20-letno povprečje dnevne najemnine velikega tankerja znašalo približno 29.900 dolarjev. Današnjih več kot milijon dolarjev zato po ocenah panoge ne bo postalo nova normalnost. Toda visoke cene bi lahko vztrajale še nekaj časa in se po koncu krize ustalile precej nad nekdanjimi ravnmi.

Razlog je tudi energetska varnost. Azijske države bi lahko po koncu konflikta povečale strateške zaloge in več nafte kupovale zunaj Bližnjega vzhoda. Daljše poti pa pomenijo večjo potrebo po tankerjih.

Olajšanje bi lahko prišlo šele v letih 2028 in 2029. Ladjarji namreč zdaj množično naročajo nove tankerje; po podatkih Affinity Shipping je panoga na poti k največjemu številu naročil ladij VLCC v več kot 50 letih. Ko bodo nove ladje prišle na trg, naj bi se pritisk na cene zmanjšal.

Do takrat pa imajo lastniki tankerjev izjemno donosno obdobje. Račun za milijonske dnevne najemnine pa se ne bo ustavil pri ladjarjih in naftnih družbah. Višji strošek prevoza nafte se lahko prek cen goriv, transporta in proizvodnje prelije tudi v inflacijo – in na koncu do potrošnikov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
tanker nafta cena

Mandat za nadaljevanje vojne?

Delavci gredo na ulice: 'Ne bomo plačevali za napake avtomobilskih velikanov'

24ur.com Dvojna cena za naftni tanker, Hormuška ožina tvegana pot
24ur.com Sabotaže zvišale ceno nafte
24ur.com Nafta znova teče skozi Hormuško ožino: našli obvoz znotraj blokade
24ur.com V torek dražja bencin in dizel: za koliko?
24ur.com Se bodo zaradi težav v Sueškem prekopu cene nafte v Evropi povišale?
24ur.com Se znova obeta zvišanje cen pogonskih goriv?
24ur.com Grozi svetovno pomanjkanje dizla?
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI53

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Animal_Pump
21. 09. 2026 10.37
Pač se dela na tem...da se plehovje na cestah zmanjsa...in pocasi preklopi na strom. Kakorkoli se upirate...vsi boste vozili na elektriko....Oni obvladajo ..kako do tega priti.
Odgovori
0 0
AVTOHTONsLOVEnc
21. 09. 2026 10.37
ce vprasas levaka je za to kriv jansa
Odgovori
+1
1 0
kr en33
21. 09. 2026 10.30
ne pozabite, ruski nafti se je odrekla EU politika, ne drzavljani.. toliko, da veste kam je treba potrkati..
Odgovori
+0
1 1
srecnii
21. 09. 2026 10.27
Ljudje se bodo manj vozil izven služb posledično jim bo promet drastično padel. Dobiček je samo sedaj na dolgi rok se jim pa to maščuje.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
21. 09. 2026 10.27
Res sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa in miroljubni Izrael,ki nam vse to omogočata.
Odgovori
+0
4 4
dober dan
21. 09. 2026 10.29
a lahko tega bota že banate? jezus kristus
Odgovori
+1
2 1
klop12
21. 09. 2026 10.36
jezus kristus ni bil bot...mogoče trol
Odgovori
0 0
Quatroporte
21. 09. 2026 10.26
Toliko enega denarja,in kam ga vlagajo ti svetovni izvozniki,povprecna pokojnina v rusiji je 255 evrov v iranu pa 120, v zdruzenih arabskih emiratih pa 2400 evrov, imajo pa zato rusi in iranci vec raket kot prebivalcev.
Odgovori
+2
2 0
srecnii
21. 09. 2026 10.25
A lahko nehate s temi lažmi
Odgovori
+2
2 0
spam1
21. 09. 2026 10.35
Ni treba brati novic, če ne želiš, in naprej kupuj dizel po 0,9 eur na liter.
Odgovori
0 0
kalašnik
21. 09. 2026 10.19
Bibi pa ta oranžn greta pa bo spet vse normalno....ampak neeeee onadva sta good guya vsi ostali pa teroristi
Odgovori
-4
0 4
LevoDesniPles
21. 09. 2026 10.18
važn da zahodnajški vojni dobićkarji iz dneva v dan bogatijo.. ostali ste le ovirca in prav je tako da vas pocutajo do glega
Odgovori
+1
2 1
ActiveR
21. 09. 2026 10.16
Ustavilo se bo pri nas, ne bomo kupili nafte!
Odgovori
+1
2 1
wsharky
21. 09. 2026 10.14
vozim na elektriko
Odgovori
+1
4 3
spam1
21. 09. 2026 10.20
Super, jaz tudi. Od kje pa pozimi pride elektrika?
Odgovori
+3
3 0
Dolgočasnež
21. 09. 2026 10.24
ti sploh ne voziš ne laži kok tukaj gor visiš še avta ne rabiš haha
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
21. 09. 2026 10.26
verjetno ima el. kolo
Odgovori
+2
2 0
Samo navijač
21. 09. 2026 10.11
Sj ni problems naj bo 3 € . Ampak vzporedno mora rast plac biti v oravnilovki. Ce ne gre za tatvino namerno. Na taksen nacin da neupraviceno dvigujes cene placd pa ne ne TATVINA !! Načrtna da se razumemo. To lahko barabe pocnejo ,ker jim fiat denar to omogoca.
Odgovori
+1
1 0
Ursooo
21. 09. 2026 10.16
Ufff, ti pa si razgledan in izšolan. Zakaj se prej nihče ni tega spomnil. Vse stvari na svetu podražimo za 20%, vse plače dvignemo za 30%, pa smo rešili vse probleme našega planeta. Ali še bolje: Za vsakega prebivalca naprintamo milijon EUR pa smo rešeili vse za nadaljnjih 100 let.
Odgovori
+2
2 0
blazter
21. 09. 2026 10.10
Glede na subvencije kmetom in prevoznikom, bodo cene hrane ostale enake. Če bomo podprli interventni zakon. Navadni državljani bomo kmalu lačni, umazani, neoprani…. Na cesti.
Odgovori
+5
5 0
LevoDesniPles
21. 09. 2026 10.20
Ne bo lepšega pogleda ko bodo morali ljublanistanci kmetovat sredi lublanistana in na šmarni gori za preživetje grist lubje XD
Odgovori
+0
1 1
Ici
21. 09. 2026 10.08
Lepo je, če imam človek takšne prijatelje, kot so Američani.
Odgovori
+0
2 2
cool_B
21. 09. 2026 10.06
Nej Američani krijejo razliko v ceni, ker so zakuhal vse skupi.
Odgovori
+2
4 2
FrankCostello
21. 09. 2026 10.02
vlada bo sprejela predloge OECD iz Okoljskega pregleda za leto 2026, s čimer bo dvakrat do trikrat pospešila zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in naslovila promet, ki prispeva 36 odstotkov vseh nacionalnih emisij. Vlada bo v svojo prometno politiko uvedla korenite spremembe, ki vključujejo reformo neobdavčenega povračila stroškov prevoza na delo in ukinitev brezplačnega parkiranja pri delodajalcih. Prav tako bo ukinila avtocestne vinjete in za osebna vozila uvedla cestninjenje po prevoženem kilometru. Paket ukrepov prinaša še odpravo subvencij za fosilna goriva, višjo obdavčitev starejših vozil z motorjem na notranje zgorevanje, usmerjanje subvencij za električna vozila na podeželje ter pospešen razvoj in integracijo javnega potniškega prometa.
Odgovori
-1
1 2
DAEMONIUM
21. 09. 2026 10.00
A ruske nafte pa.ne vzamemo??? Že sama misel nato pomeni da si cisti fašist ali čisti komunist pač odvisno a to napišeš na tem portalu ali portalu nove...mi smo.pa res zblojeni do amena in v tej norosti je desna AfD še najbolj normalna ker pač hoče sodelovati z Rusijo
Odgovori
+5
5 0
Slabnick
21. 09. 2026 10.00
Na koncu to vse plača kupec nafte.
Odgovori
+4
4 0
RealCRr7
21. 09. 2026 09.59
Bencin 2€ pri nas je pa v podjetju Krki placan prevoz 0.11centov na km
Odgovori
+3
3 0
Žmavc
21. 09. 2026 09.58
III. sv. vojna. Druge ni. Žal je potrebna, svet se mora resetirat.
Odgovori
-3
1 4
bibaleze
Portal
Imel je vse, a ene tragedije ni nikoli prebolel: izgubil je sina
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Luka Dončić s sporočilom, ki gane: "Kamorkoli grem, sta vedno z menoj"
Luka Dončić s sporočilom, ki gane: "Kamorkoli grem, sta vedno z menoj"
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o vroči usnjeni opravi, v kateri navdušuje pri 48 letih
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, tehtnice iščejo ravnovesje
Felix Fox: 'Tako kot je veliko podpore, je tudi veliko sovraštva'
Felix Fox: 'Tako kot je veliko podpore, je tudi veliko sovraštva'
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
vizita
Portal
Kako magnezij vpliva na delovanje črevesja
Po 50. letu postane ta številka na izvidu pomembnejša, kot si marsikdo misli
Po 50. letu postane ta številka na izvidu pomembnejša, kot si marsikdo misli
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
cekin
Portal
Preden naslednjič kupite dražji izdelek, preverite to
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
moskisvet
Portal
Pevka ujeta z znanim bogataševim sinom
Hitra hrana brez slabe vesti? Tolikokrat na teden si jo lahko privoščite
Hitra hrana brez slabe vesti? Tolikokrat na teden si jo lahko privoščite
Hrvaška Heidi Klum, ki obožuje hitre avtomobile, nogomet in življenje po svoje
Hrvaška Heidi Klum, ki obožuje hitre avtomobile, nogomet in življenje po svoje
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
dominvrt
Portal
To sadno drevo jeseni navduši z oranžnimi plodovi: vzgoja je preprosta
Imate doma katero od teh stvari? Pred jesenjo je pravi čas, da se jih 'znebite'
Imate doma katero od teh stvari? Pred jesenjo je pravi čas, da se jih 'znebite'
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
okusno
Portal
Ni vam treba v trgovino: iz teh osnovnih sestavin lahko pripravite nešteto kosil
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Marmelada iz grozdja
Marmelada iz grozdja
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nekoč v mestu Venice
Nekoč v mestu Venice
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961