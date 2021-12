Z aplikacijo do več lokalnih živil v slovenskih restavracijah in manj zavržene hrane

O razvoju in prednostih platforme smo se pogovarjali z Valentino Metež, ki je skupaj z Miloradom Drljačo ustanoviteljica Prokyja. Vse skupaj se je sicer začelo kot iskanje rešitve za zelo konkreten problem. "Soustanovitelj je lastnik dveh restavracij z dostavo v Ljubljani, tako sva na začetku skušala razviti aplikacijo za njegovo interno uporabo, ki bi bila namenjena optimizaciji nabavnih procesov. Potem pa sva ugotovila, da je z načinom primerjanja cen, ki sva ga izdelala, prišlo do velikih prihrankov – ti so znašali okoli 18 odstotkov. Jasno je bilo, da bi lahko tak način dela koristil veliko restavracijam. Prav tako se je pojavil ogromen interes gostincev, ki so slišali za najin projekt," pravi Meteževa.

Vmes je udarila korona in ekipa se je lotila razvoja in testiranja aplikacije. Potem ko se jim je v enem samem mesecu pridružilo okoli 600 restavracij in dobaviteljev, so še precej povečali ekipo, ki bdi nad projektom.

Sogovornica izpostavlja, da aplikacija za restavracije pravzaprav prinaša tri glavne prednosti: "Ko potujemo, pogosto primerjamo cene hotelov in letalskih kart, saj obstajajo platforme, kjer je te primerjave mogoče opraviti zelo hitro. No, v gostinstvu težko primerjaš cene veliko različnih dobaviteljev, saj ponudbe prihajajo v različnih oblikah – od sporočil do elektronske pošte in razpredelnic. Skratka primerjava je zapletena in zato restavracije preplačujejo dobavitelje za okoli 20 odstotkov, kar je torej mogoče odpraviti. Druga, morda še večja prednost je ta, da se proces nabave pospeši za približno desetkrat, saj ni več potrebno klicati dobaviteljev ali jim pisati, ampak lahko oseba, zadolžena za nabavo, na platformi preveri celoten katalog izdelkov, izbere artikle in jih odda v skupno košarico, potem pa sistem sam izdelke razvršča po dobaviteljih in jim pošlje naročilo. Tako restavracija kot dobavitelj lahko sledita statusu naročila. Ta del hitrejšega in lažjega naročanja je zelo pomemben, saj je v gostinstvu zelo velika težava s pomanjkanjem kadrov. Tretja prednost je širok nabor artiklov."

Kot ugotavlja sogovornica, ljudje vse pogosteje naročamo hrano, ki nam jo dostavijo na dom: "Tudi tisti, ki smo prej naročali zgolj občasno, zdaj naročamo za celotno družino, v pisarno … Doma se kuha manj, kot se je prej. Ampak ko kuhaš doma, imaš popoln nadzor nad tem, kaj roma v lonec. Ko greš v restavracijo, pa zaupaš, da sta tisti, ki je nabavljal in tisti, ki kuha, uporabila kakovostne sestavine, toda pogosto temu ni tako. Zato želimo povečati uporabo lokalno pridelanih živil v restavracijah, da bi tudi restavracije bolj sledile trendu, ki ga že vidimo pri hotelih, ki so še bolj izpostavljeni željam gostov in jim morajo bolj slediti."

Pri restavracijah se na tem področju pogosto zaplete tudi zato, ker enostavno ne vedo, kako na enostaven način priti do lokalnih ponudnikov, prav tako se jim običajno zdi, da so ti izdelki dražji. Ponudb lokalnih pridelovalcev večinoma niti ne vidijo, saj ti praviloma niti niso vajeni na ta način pospeševati prodaje. Avtorji projekta želijo to spremeniti in v restavracije pripeljati živila naravnost od lokalnih ponudnikov in kmetov. Na ta način se zmanjša tudi število posrednikov.