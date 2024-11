Aplikacija Tarifnik: za več prihrankov pri obračunavanju omrežnin

Prvega oktobra je začel veljati nov sistem obračunavanja omrežnine pri elektriki. Po novem imamo tako zdaj dve sezoni, zimsko in poletno, pet časovnih blokov, ki so razdeljeni tudi na delovne in dela proste dni. A nov način obračunavanja omrežnin je pospremilo precej zmede in vprašanje, kaj to pravzaprav pomeni za gospodinjstva. Mnoge ljudi položnica, ki jo bodo prejeli ta mesec, močno skrbi.

Za večje prihranke: aplikacija Tarifnik

Da bi ljudem olajšali prehod na novi sistem tarif za elektriko, je podjetje CNJ Digital razvilo aplikacijo Tarifnik.

"Zasledili smo, da je bilo pri prehodu na nov tarifni sistem precej nekih neznank in ker z ekipo vedno določen čas namenimo družbeno-koristnim projektom, se je rodila ideja za to aplikacijo. Ljudem smo želeli pomagati, jim olajšati ta prehod in jim dati nek uvid v to, v kateri tarifi so in kako lahko potencialno prihranijo," je za 24ur.com pojasnil Mak Kordić.

Prva različica aplikacije je po njegovih besedah še povsem osnovna – z njo lahko uporabnik preveri, v katerem tarifnem bloku se trenutno nahaja in kateri blok prihaja, kar mu omogoča premišljeno načrtovanje uporabe električnih naprav in optimizacijo stroškov. V prihodnjih tednih, v kolikor bo le čas dopuščal, pa razvijalci že načrtujejo posodobitve. "Izboljšave bodo šle v smer, da uporabniki dobijo več vpogleda v porabo, da jim pošiljamo notifikacije za spremembe tarif in tako dalje. Tako da se zagotovo ne bomo ustavili tukaj, ampak bomo šli naprej," napoveduje.

Aplikacijo so lansirali prejšnji teden, na svoje pametne naprave pa si jo je do tega trenutka naložilo že več kot 9000 uporabnikov. "Takšen odziv je za slovenske razmere noro velik, ogromen, in ga – iskreno povedano – nismo pričakovali. Naša aplikacija je trenutno na prvem mestu na iOS v kategoriji "Vse aplikacije" in na Google v kategoriji "Vse aplikacije"," še pove Kordić.