Z avgustom v NLB in Novi KBM konec zaračunavanja ležarine

"Po odločitvi sveta Evropske centralne banke (ECB), ki je glavne obrestne mere v evrskem območju v četrtek dvignil za 0,5 odstotne točke, je NLB sprejela sklep o ukinitvi zaračunavanja nadomestil za visoka stanja na računih in depozitnih poslih," so danes sporočili iz banke.

Isto so napovedali v Novi KBM. "Banka bo s 1. avgustom strankam, ki so fizične in pravne osebe, ukinila nadomestilo za obračun ležarine. To pomeni, da jim ne bomo več obračunali nadomestila, ne glede na stanje na njihovih računih," so zapisali.